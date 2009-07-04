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Asus bazı Eee PC modellerinde fiyatları indiriyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus bazı Eee PC modellerinde fiyatları indiriyor
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Maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarların yani netbook'ların bugünlere gelmesinde Eee PC serisi ile etkin rol oynayan Asus, bazı netbook modellerinde indirime gidiyor. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre firma 7-inç ve 8.9-inç modellerinde stokları eritebilmek adına fiyatları aşağı çekti.

Gelen bilgilere göre firmanın 7-inç modelleri Tayvan'da 153$ seviyesine kadar gerilirken 8.9-inç boyutundaki 900A modeli Çin pazarında 219$ seviyesine gerilemiş durumda.


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sendemail 9 yıl
şimdi bizden bir kac uyanık gıder oralara 1000 adet mal ceker uzerıne yuzde 50 mınımum abanıp satmaya calısır tr de...
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Gouku 9 yıl
burası türkiye burada adama ucuza yedirmezler benzin 1 lira bizde 3 lira adama köküne kadar köklerler burada :)
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sadtneverdie 9 yıl
adamlar 250 liraya eee pc kullanıyor bizde en ucuzu 500 lira
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