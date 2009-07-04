Asus bazı Eee PC modellerinde fiyatları indiriyor

Tam Boyutta Gör

Maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayarların yani netbook'ların bugünlere gelmesinde Eee PC serisi ile etkin rol oynayan Asus, bazı netbook modellerinde indirime gidiyor. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre firma 7-inç ve 8.9-inç modellerinde stokları eritebilmek adına fiyatları aşağı çekti.

Gelen bilgilere göre firmanın 7-inç modelleri Tayvan'da 153$ seviyesine kadar gerilirken 8.9-inç boyutundaki 900A modeli Çin pazarında 219$ seviyesine gerilemiş durumda.