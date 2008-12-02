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Asus Celeron işlemcili Eee Box modeliyle nettop satışlarını hızlandırmayı planlıyor

10 yıl
6,9b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Celeron işlemcili Eee Box modeliyle nettop satışlarını hızlandırmayı planlıyor
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Eee PC serisi ile maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar (netbook) pazarında elde ettiği başarıyı yine maliyet gösetilerek hazırlanan kompakt boyutlu masaüstü bilgisayar (nettop) pazarında da tekrarlamak üzere Eee Top serisi nettop modellerini geçtiğimiz yaz döneminde kullanıma sunan Asus, serinin satışlarına hız kazandırabilmek için yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Eee Box serisi nettop ailesinin satışlarını arttırmayı isteyen Tayvan merkezli Asus, bu hedefi fiyat indirimine gitmek yerine seriye daha uygun fiyatlı yeni bir model ilave etmeyi planlıyor. Bahsi geçen yeni model mevcut çözümlerden farklı olarak Atom yerine Celeron işlemcisi kullanacak. 1.2GHz'de çalışan Celeron işlemcisine ek olarak Atom tabanlı modeldeki 80GB'lık disk, yeni modelde yerini 120GB'lık modele bırakacak.

İki komponenti değişerek hazırlanan yeni nettop modelinin satılmakta olan Atom işlemcili modele göre 60$ daha ucuz olacağı belirtiliyor. Tabii daha düşük fiyatlı modelin de pazara giriş yapmasının satışlara olumlu etki yapacağının altı çiziliyor. Gelen bilgilere göre Asus sene sonuna kadar 100.000-200.000 arasi Eee Box serisi nettop bilgisayar satacağını tahmin ediyor.


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