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Asus çocuklara özel eğitim amaçlı robot geliştiriyor: EeeBot

9 yıl
6,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus çocuklara özel eğitim amaçlı robot geliştiriyor: EeeBot
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Eee PC serisi ile netbook pazarının oluşmasına öncülük eden Asus, hemen her açıklamasında Eee markasının güçlü bir pozisyon elde ettiğini, yeni ürün gamları ile markanın yükselmeye devam edeceğine dikkat çekiyor. Gelen bazı yeni bilgilere göre Asus, Tayvan hükümetinin desteği ile Eee markası altında çocuklara yönelik eğitim amaçlı yeni bir robot geliştiriyor.

Google Android platformunu kullanacak yeni robotun hem yazılımı hem de donanımı Asus tarafından geliştiriliyor. EeeBot olarak isimlendirilmesi beklenen yeni robot hakkında henüz resmi herhangi bir detay açıklanmış olmasa da çalışmaların başladığı bildiriliyor. Çocuklarla etkileşim halinde olacak yeni robotun satın alınabilirliğinin de yüksek olması bekleniyor.


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sahafiec 9 yıl
eee, iyi bir haber..adalar resmen 3 harf ile marka yarattı..

teşekkürler haber için...
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