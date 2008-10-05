Asus doğal HDMI konnektörüyle gelen HD 4650 modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasına yön veren isimlerden Asus, Radeon HD 4650 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 gpu'sunun güç vediği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteği ve 320x paralel işlem birimiyle geliyor. Tek slot tasarıma sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 600MHz'de bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor.

Tabii 512MB kapasiteli DDR2 formunda olduğunu da belirtmekte fayda var. PCIe 2.0 uyumlu olan ve DirectX 10.1 desteğiyle gelen ekran kartı UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Özellikle HTPC'leri hedef alan Asus'un HD 4650 temelli yeni ekran kartı katı kapasitörleri ve HDMI konnektörüyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da girmesi beklenen kartın fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.