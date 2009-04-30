Asus düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücü hazırladı

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, birisi Blu-ray olmak üzere düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücüsünü kullanıma sunuyor. SBC-04D1S-U Blu-Ray, DRW-24B1LT, DRW-24b1ST, DRW-22B2L, DRW-22B2S ve DVD-E818A4 DVD kod adlarına sahip olan yeni sürücülerin tamamında Asus'un E-Green teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde sürücülerin bekleme durumunda PATA modeller için %77'ye, SATA modeller içinse %27'ye varan oranda daha az güç tüketmesinin sağlandığı belirtiliyor.
Modeline göre farklı okuma ve yazma hızlarıyla gelen optik sürücülerin düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği için E-Green teknolojisiyle donatılmış olmalarına karşın performans noktasında da iddialı oldukları belirtilirken, örneğin SBC-04D1S-U kod adlı Blu-ray sürücüsü 8x hızında okuma yapabiliyor. DVD yazıcılarda yine modeline göre 24x değerine ulaşan kayıt hızları sunan Asus'un yeni sürücüleri önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatlar hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.
Asus'un yeni sürücülerine ait teknik detaylar şu şekilde;
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Kimse şikayetci değil galiba okuma hızının 16x lerde kalmasından.B-ray lar geliyo diye düşünmüyor olmalılar.
bu arada bluray de büyük zarar olucak ucuzlatmadılar patlıyacak resmen, insanlar artık arşiv için 170-200 tl ye 1tb external hdd alıyo istediği zamanda içeriği değiştiriyo medya gibi atıp yeniden yazma durumuda yok , 1tb arşiv kaydı yapacak bluray almak için tanesi hadi 10 liradan desek 400tl harcamak akıl karı değil tabi bi okudarda daha yazıcısına vericem
patlatırda ondan belkide asus ile bi patlama olayım olmuştu , inanın abartmıyorum tüm samimiyetimle söğliyim silah patlaması gibi patlatıyor
Yorum müthiş Max