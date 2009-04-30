Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücü hazırladı

10 yıl
10b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücü hazırladı
Tam Boyutta Gör

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, birisi Blu-ray olmak üzere düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücüsünü kullanıma sunuyor. SBC-04D1S-U Blu-Ray, DRW-24B1LT, DRW-24b1ST, DRW-22B2L, DRW-22B2S ve DVD-E818A4 DVD kod adlarına sahip olan yeni sürücülerin tamamında Asus'un E-Green teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde sürücülerin bekleme durumunda PATA modeller için %77'ye, SATA modeller içinse %27'ye varan oranda daha az güç tüketmesinin sağlandığı belirtiliyor.

Modeline göre farklı okuma ve yazma hızlarıyla gelen optik sürücülerin düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği için E-Green teknolojisiyle donatılmış olmalarına karşın performans noktasında da iddialı oldukları belirtilirken, örneğin SBC-04D1S-U kod adlı Blu-ray sürücüsü 8x hızında okuma yapabiliyor. DVD yazıcılarda yine modeline göre 24x değerine ulaşan kayıt hızları sunan Asus'un yeni sürücüleri önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatlar hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Asus'un yeni sürücülerine ait teknik detaylar şu şekilde;

Asus düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücü hazırladı
Tam Boyutta Gör

Asus düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücü hazırladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@nano@ 10 yıl
oley 3-4 watt kar edip bi tane dvd\wr parası daha verecez asus'a eeepc lerde olmasa iyi gıcık oldum bu ara asus a çok pahalı satıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerem 10 yıl
Optik sürücülerin çektiğ güç düşse ne fayda. Daha az enerji ile yüksek performans veren ekran kartları işlemciler üzerine yoğunlaşsalar daha güzel olur. İşlemcinin ve ekran kartının çektiği güç optik gürücülerin yanında devede kulak misali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Düşük güç tüketimi asıl dizüstü bilgisayarlar için önemlidir. Ama ASUS dizüstü için de yönelecektir mutlaka bu konuyla ilgili.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rx7enes 10 yıl
Ben bu dvd yazma hızları 20-24x lere kadar çıkabiliyorken Hala okuma hızının 16x de tutulmasını anlamıyorum.(Galiba 1 tane 18x okuma yapan model var)
Kimse şikayetci değil galiba okuma hızının 16x lerde kalmasından.B-ray lar geliyo diye düşünmüyor olmalılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cavador 10 yıl
düşük güc yerine düşük fiyat olsa sanırım daha cok dikkat cekerdi , nebiçim pazarlama departmanları var anlamıyorum 300-500milyonluk sadece optik cihaza veren kişi 1watt fazla yada az cekse aklında ne fakederki

bu arada bluray de büyük zarar olucak ucuzlatmadılar patlıyacak resmen, insanlar artık arşiv için 170-200 tl ye 1tb external hdd alıyo istediği zamanda içeriği değiştiriyo medya gibi atıp yeniden yazma durumuda yok , 1tb arşiv kaydı yapacak bluray almak için tanesi hadi 10 liradan desek 400tl harcamak akıl karı değil tabi bi okudarda daha yazıcısına vericem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cavador 10 yıl

Orjinalden alıntı: rx7enes

Ben bu dvd yazma hızları 20-24x lere kadar çıkabiliyorken Hala okuma hızının 16x de tutulmasını anlamıyorum.(Galiba 1 tane 18x okuma yapan model var)
Kimse şikayetci değil galiba okuma hızının 16x lerde kalmasından.B-ray lar geliyo diye düşünmüyor olmalılar.



patlatırda ondan belkide asus ile bi patlama olayım olmuştu , inanın abartmıyorum tüm samimiyetimle söğliyim silah patlaması gibi patlatıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bunlarında düşük güç olanı var yani..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

bunlarında düşük güç olanı var yani..






Yorum müthiş Max
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl LPG, CNG Fuarı: 2A Mühendislik (BRC) 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Okcan otomativ 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Zavoli 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Vogas 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Tartarini 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Tuğra Makina 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Natural Gas 10 yıl Grand Theft Auto: Chinatown Wars Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim