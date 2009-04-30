Asus düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücü hazırladı

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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, birisi Blu-ray olmak üzere düşük güç tüketimli 5 yeni optik sürücüsünü kullanıma sunuyor. SBC-04D1S-U Blu-Ray, DRW-24B1LT, DRW-24b1ST, DRW-22B2L, DRW-22B2S ve DVD-E818A4 DVD kod adlarına sahip olan yeni sürücülerin tamamında Asus'un E-Green teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde sürücülerin bekleme durumunda PATA modeller için %77'ye, SATA modeller içinse %27'ye varan oranda daha az güç tüketmesinin sağlandığı belirtiliyor.

Modeline göre farklı okuma ve yazma hızlarıyla gelen optik sürücülerin düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği için E-Green teknolojisiyle donatılmış olmalarına karşın performans noktasında da iddialı oldukları belirtilirken, örneğin SBC-04D1S-U kod adlı Blu-ray sürücüsü 8x hızında okuma yapabiliyor. DVD yazıcılarda yine modeline göre 24x değerine ulaşan kayıt hızları sunan Asus'un yeni sürücüleri önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenirken fiyatlar hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Asus'un yeni sürücülerine ait teknik detaylar şu şekilde;

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