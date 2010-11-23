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Asus Eee EA800 note resmiyet kazandı, işte detaylar

8 yıl
15,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar hazırlıklarına devam eden Asus, ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı çok amaçlı elektronik kitap okuyucusunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Resmi fotoğrafları ve kesinlik kazanan teknik özellikleri ortaya çıkan cihaz, sahip olduğu özelliklerle, Amazon Kindle gibi bu sınıftaki popüler modellere meydan okuyacak gibi görünüyor.

Daha önce Asus Eee Tablet adıyla tanıtılan ancak isminde değişikliğe gidilerek Eee EA800 note adıyla lanse edileceği açıklanan cihaz, 768 x 1024 çözünürlüğünü destekleyen 64 satır 8-inç dokunmatik resesif ekrana sahip. 4GB ROM bellek ile gelen ve depolama kapasitesi 16GB'a kadar arttırılabilen cihaz, 802.11g WiFi desteği de sunuyor.

139 x 222.4 x 11 mm boyutlarında ve 520 gram ağırlığında olan Asus Eee EA800 note, 3700mAh kapasiteli pil ile WiFi açıkken 10 saate, WiFi kapalıyken ise 13,5 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. 2 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip cihazda, 3.5mm kulaklık girişi, microUSB portu ve daha fazla depolama alanı için microSD slotuna yer veriliyor.

Linux tabanlı işletim sistemine sahip olan Eee EA800 note'da ayrıca yüksek hassasiyetli mikrofon ve 1 Watt kapasiteli mono hoparlör de bulunuyor. Elektronik kitap okuyucusu olmasının yanında beraberinde gelen kalemle, notlar alınmasına ve çizimler yapılmasına olanak tanıyan cihaz, yaygın olarak kullanılan pek çok dosya formatına destek sunuyor.

Asus'dan gelen bilgilere göre Eee EA800 note txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt ve pptx gibi formatları desteklerken, PDF ve ePub formatlarını gösterip, kaydedebiliyor. Öte yandan MP3, JPEG, BMP, GIF ve PNG gibi çoklu ortam odaklı dosya formatlarını da destekleyen Asus Eee EA800 note'un CES '11 fuarında lanse edilmesi beklenirken, fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
resim yapmanın ne sakıncası olabilir ki!
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Batuist 8 yıl
Daha önce haberini yaptığın sony'nin yeni kitap okuyucusu bence çok güzeldi.. sadece e-kitap olarak kullanacaklar için sony harika bir tercih olurdu ama bunun artıları alacak olan kimseyi biraz daha düşündürebilir.. Gerçi o bahsi geçen özellikler hoş gözüksede insanın çok çabuk sıkılacağı ve kısa süre sonra hiç bakmayacağı özellikler gibi duruyor..
adam çocuğuna bunu alsa kitap okusun diye çocuk kitap okumayı bırakıp resim yapar sadece.. o yüzden de sakıncası olabilir.. :))
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Reis-i Eagles 8 yıl
güzel ürün gerçekte. ünivde not tutmak için harika. yeri gelir tahtayı da çekersin.
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