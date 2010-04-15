Asus Eee PC R105 ve R101, Asus destek sayfasında görüntülendi

Dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus'un destek ve yazılım yükleme sayfasında henüz Asus'un duyurusunu yapmadığı 2 adet bilgisayarın olduğu görüntülendi. Asus Eee PC R101 ve Asus Eee PC R105 olarak adlandırıldığı görülen 2 bilgisayar hakkında bilinen tek şeyin Intel Pine Trail platformunu kullandıkları ve işletim sistemi terchinin Windows 7'de yana yapıldığı olarak yorumlanıyor. Asus'un önümüzdeki günlerde Eee Pc R101 ve Eee PC R105 hakkında detaylı bilgileri açıklaması bekleniyor