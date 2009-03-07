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Asus, Formula serisi ekran kartlarını duyurmaya hazırlanıyor

10 yıl
7,7b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Formula serisi ekran kartlarını duyurmaya hazırlanıyor
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Otomobil ve motorsporları tutkunlarının merakla beklediği Formula 1 2009 sezonu için artık geri sayım başladı. Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Asus da Formula 1 yarışlarından önce Formula serisi ekran kartlarını göstererek sıkı bir mücadelenin yaşandığı pazarda hem "pole" pozisyonunu almayı hem de damalı bayrağı önde görerek F1 tutkunu donanım severleri hedeflediği belirtiliyor.

Asus'un Formula serisi ekran kartlarında dikkat çekmesi beklenen en önemli detay Formula 1 araçlarından esinlenilerek hazırlanan özel soğutucu. Çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 5 adet ısı aktarım borusuna sahip olan soğutucunun üst kısmının dikkatli bakıldığında Formula 1 araçlarını anımsattığını söyleyebilmek mümkün. Asus cephesinden gelen bilgilere göre daha hızlı, etkin ve merkezi bir hava akımı sağlayacağı iddia edilen soğutucu ile yüksek soğutma performansı elde edilebileceği belirtiliyor.

Asus'un Formula serisi dahilinde çok sayıda yeni model anons etmesi bekleniyor.


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St Batuhan 10 yıl
tasarım cidden cok güzel insallah fiyatta fazla duygusal acık vermez ;) performansta dengeler ;)
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OverClocK1ng 10 yıl
Çok hoş bir tasarım olmuş. Gerçekten etkilendim. Aynı zamanda sessiz de...
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bulevent 10 yıl
çok sesli çalışıyor gibi duruyor
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esav 10 yıl
20-30 $ neyse de bazı modellerde 100 $ kadar fark koyuyo vatan da en son 4850 1 gb 319 $ 1 gb iceq 223 $ insaf diğer yerlerde de fazla fark etmiyo asus suyunu çıkardı isimde bi yere kadar.
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Promity 10 yıl

Orjinalden alıntı: esav

20-30 $ neyse de bazı modellerde 100 $ kadar fark koyuyo vatan da en son 4850 1 gb 319 $ 1 gb iceq 223 $ insaf diğer yerlerde de fazla fark etmiyo asus suyunu çıkardı isimde bi yere kadar.


Onu bırak belleklere ramsink bile koymamışlardı cimri herifler o modelde
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Vuze 10 yıl
tasarım güzel ancak fiyatı ??
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RapscallioN 10 yıl
ekran kartını tasarım için seçen varsa vay halimize yaw
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ona2000 10 yıl
Tasarım güzel.
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The Echoes 10 yıl
Tasarım çok iyi fakat Fiyatı düşünemiyorum bile
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StreamRolleR 10 yıl
güzel değil kullanılan malzeme kalitesiz qeldi matrix harikaydı olmamıs be asus
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McCarty 10 yıl
benım için kartin görünüşünden cok performansi önemli

f1 e benzettiler diye süper hızlı bir ürün anlamina gelmiyordur herhalde
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gordon01 10 yıl
megatron ya da optimus prime'a benziyor yandan bakınca
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FasTBoY 10 yıl
Sanırım soğutucunun kendisini birkaç ekran kartında daha gördüm. Asus sadece bu soğutucu üzerine bir plastik kapak eklemiş gibi geldi bana.
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alito 10 yıl
asus zaten kazık satıyor şimdi bi sogutucu tasarladı diye iyice çoşturur fiyatları komple kalsın :)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çocuk oyuncağı gibi matrix serisi süperdi bunda batırmışlar.
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sampiyon bilo 10 yıl
4890 olabilir.
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