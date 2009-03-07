Asus, Formula serisi ekran kartlarını duyurmaya hazırlanıyor

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Otomobil ve motorsporları tutkunlarının merakla beklediği Formula 1 2009 sezonu için artık geri sayım başladı. Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Asus da Formula 1 yarışlarından önce Formula serisi ekran kartlarını göstererek sıkı bir mücadelenin yaşandığı pazarda hem "pole" pozisyonunu almayı hem de damalı bayrağı önde görerek F1 tutkunu donanım severleri hedeflediği belirtiliyor.

Asus'un Formula serisi ekran kartlarında dikkat çekmesi beklenen en önemli detay Formula 1 araçlarından esinlenilerek hazırlanan özel soğutucu. Çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 5 adet ısı aktarım borusuna sahip olan soğutucunun üst kısmının dikkatli bakıldığında Formula 1 araçlarını anımsattığını söyleyebilmek mümkün. Asus cephesinden gelen bilgilere göre daha hızlı, etkin ve merkezi bir hava akımı sağlayacağı iddia edilen soğutucu ile yüksek soğutma performansı elde edilebileceği belirtiliyor.

Asus'un Formula serisi dahilinde çok sayıda yeni model anons etmesi bekleniyor.