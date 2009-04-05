Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl
6,8b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, GeForce GTX 275 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 girişimine GeForce GTX 275 modelini duyurarak yanıt veren Nvidia cephesinde henüz kartlar yaygın olarak satışa sunulmuş olmasa da üretici firmalarca hazırlanan modeller gün ışığına çıkmaya devame diyor. Donanım dünyasına yön veren isimlerden Asus, Voltage Tweak özelliği ile donattığı Radeon HD 4890 modellerinden sonra GeForce GTX 275 tabanlı ekran kartını da duyurdu. ENGTX275/TDI/896MD3 kod adını taşıyan yeni ekran kartı, tasarım özellikleri ve saat hızlarıyla referans modeli baz alıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı 240x paralel işlem birimiyle geliyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de, bellekleri ise 2268MHz'de görev yapıyor. DirectX 10.0 desteği sunan ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX, 3D Vision ve SLI teknolojileriyle de uyumlu. HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart, üçlü ekran kartı kurulumuna da olanak tanıyor.

Nvidia'nın referans GeForce GTX 275 modelindeki standart soğutucuyu kullanan çift slot tasarıma sahip ekran kartında, çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen Asus ENGTX275/TDI/896MD3, Avrupa fiyat listelerine 222 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yekoo 10 yıl
ya bu asusun hangi parçası çok iyi? ekran kartı desen palit xfx vs vs bi sürü marka var anakart desen gigabyte msi var laptop desen demesen daha iyi :) ee neye göre bu kadar kazıklıyolar milleti yaa?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gamorrah 10 yıl

Orjinalden alıntı: yekoo

ya bu asusun hangi parçası çok iyi? ekran kartı desen palit xfx vs vs bi sürü marka var anakart desen gigabyte msi var laptop desen demesen daha iyi :) ee neye göre bu kadar kazıklıyolar milleti yaa?

Adamların telefonları bile var daha ne olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: yekoo

ya bu asusun hangi parçası çok iyi? ekran kartı desen palit xfx vs vs bi sürü marka var anakart desen gigabyte msi var laptop desen demesen daha iyi :) ee neye göre bu kadar kazıklıyolar milleti yaa?

Amerikalılar'ın bir lafı var bildin mi?;
I don't think so.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
pastperfect'in dediği gibi Asus en azından 100-150 TL farkettiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastperfect 10 yıl
bu kartın 500 tl olmasının imkanı yok en az 680 720 arası oynar nedeni asus olmasıdır tüm kartlar ucuzlar ama asus aksine fiyat arttırır sanki bulunmaz hint kumaşı kendileri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
standart bir kart işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krak3n 10 yıl
Referans tasarım yerine özel soğutucu olsaydı keşke daha iyi o/c olurdu.
Avrupa'da 222€ ise Türkiye'ye 250€'nun altında gelmez.Yaklaşık 500TL olur bu kart.Belki daha fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Zotac GTX275 AMP! Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim