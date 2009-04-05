Asus, GeForce GTX 275 modelini duyurdu

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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 girişimine GeForce GTX 275 modelini duyurarak yanıt veren Nvidia cephesinde henüz kartlar yaygın olarak satışa sunulmuş olmasa da üretici firmalarca hazırlanan modeller gün ışığına çıkmaya devame diyor. Donanım dünyasına yön veren isimlerden Asus, Voltage Tweak özelliği ile donattığı Radeon HD 4890 modellerinden sonra GeForce GTX 275 tabanlı ekran kartını da duyurdu. ENGTX275/TDI/896MD3 kod adını taşıyan yeni ekran kartı, tasarım özellikleri ve saat hızlarıyla referans modeli baz alıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı 240x paralel işlem birimiyle geliyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de, bellekleri ise 2268MHz'de görev yapıyor. DirectX 10.0 desteği sunan ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX, 3D Vision ve SLI teknolojileriyle de uyumlu. HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart, üçlü ekran kartı kurulumuna da olanak tanıyor.

Nvidia'nın referans GeForce GTX 275 modelindeki standart soğutucuyu kullanan çift slot tasarıma sahip ekran kartında, çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen Asus ENGTX275/TDI/896MD3, Avrupa fiyat listelerine 222 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.