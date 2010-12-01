Asus, Lamborghini markalı yeni aksesuarlarını tanıttı

İtalya'nın efsanevi otomobil üreticilerinden Lamborghini ile iş birliği içerisinde olan ve Lamborghini markalı dizüstü bilgisayarlar sunan Asus, şimdi de aksesuarlar ile gündemde. Yakın zamanda Lamborghini VX6 isimli netbook modelini satışa sunan firma, markanın tutkunları için hazırladığı agresif çizgilere sahip yeni aksesuarlarını satışa sunuyor.

Lamborghini tutkunları için hazırlanan aksesuarlar arasında farklı tasarım özelliklerine ve boyutlara sahip çanta seçenekleri yer alıyor. Çantalar arasında en dikkat çekici olanın, tasarım olarak VX6'ya benzeyen ve 12-inç boyutundaki sistemler için hazırlanan siyah üzerine gri işleme çanta modelinin olduğunu söyleyebiliriz.

Çantalara ek olarak Asus, Lamborghini serisi dizüstü bilgisayar kullanıcılar için özel bir fare de hazırladı. Lamborgini WX adını taşıyan yeni fare, tasarım özellikleriyle gösterişli bir yapıya sahip. Kablosuz olan ve 10 metreye kadar sorunsuzca çalışabilen fare, lazer teknolojisini kullanıyor.

Haberimize konu olan aksesuarların yanı sıra Asus, Lamborghini logosunu taşıyan 640GB kapasiteli harici depolama sürücüsü de sunacak.

Asus tarafından yakında satışa sunulması beklenen Lamborghini aksesuarlarının fiyatları hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.