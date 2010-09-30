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Asus Lamborghini VX6, Avrupa'da lanse edildi

8 yıl
18,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Lamborghini VX6, Avrupa'da lanse edildi
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Asus ilk tanıtımını anavatanı Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında yaptığı yüksek performanslı yeni netbook modeli Lamborghini VX6'nın Avruoa tanıtımını yaptı. Üzerinde efsanevi süper-spor otomobil üreticisi Lamborghi'nin logosu bulunan yeni netbook, otomobil tasarımlarından esinlenilen dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Beyaz ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Asus Lamborghini VX6, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç büyüklüğünde LED-backlit ekrana sahip. Intel'in 1.83GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinin kullanıldığı sistemde, 2GB DDR3 bellek ve 320GB kapaisteli sabit diske yer veriliyor.

Grafik işlem gücünü Nvidia'nın ION2 platformundan (GT218 GPU'su) alan ve bu sayede hem 3D grafik hızlandırma hem de 1080p video oynatma yeteneğine sahip netbook, Bluetooth 3.0 ve USB 3.0 gibi yeni teknolojilere de destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında WiFi, Ethernet, 1.3MP kamera, kart okuyucusu ve HDMI portu gibi detaylara yer verilen netbook, 5.5 saate varan pil ömrü vaad ediyor.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen ve 599 Avro seviyesinden listelere giren Lamborghini VX6'nın dağıtımı ise Ekim ayının ortalarına doğru başlayacak.

Asus Lamborghini VX6, Avrupa'da lanse edildi
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vidoko 8 yıl
asus= lamborghini =nvidia,,,, acer=ferrari=ati ;bence ferrari..
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::Ashes:: 8 yıl
SSDli 2x2gb ddr3lü Fusion işlemcili bir netbook olmuş olsaydı ve 600-700liradan alınabilseydi adına yakışır bir netbook olurdu..
lpgli lamborjini olmuş :)
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16trali 8 yıl
lamborghini yerine lombardini koysalardı bari
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Acerium 8 yıl
WinteR
LPG'li Lamborghini olmuş.




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Luc4sHood 8 yıl
Lamborghini' yi harcamışlar.Ama illa ki daha güçlü modelleride gelicektir.
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16trali 8 yıl
@Batuist, @WinteR; Hay çok yaşayın emi. Benim düşüncelerimi aynen yazmışsınız. Acer Ferrari'den özenti olmuş, başka bişey değil.
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selahattın ısık 8 yıl
lamborghini diye okuyunca bir den gaza geldim ama atom hızımı kesmeye yetti...:)
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WinteR 8 yıl
LPG'li Lamborghini olmuş.
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Murat.92 8 yıl
1215n'nin makyajlı hali
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resler 8 yıl
Acer-Ferrari ne cevap verecek bakalım.
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Batuist 8 yıl
Lamborghini ismini duyunca kesin içerisinde SSD disk filan vardır ve atom işlemci kesinlikle kullanmamışlardır dedim ama hayal kırıklığına uğradım.. Ben bu markanın sahibi olsam böyle bir cihazda ismimi asla ve kat-a kullanılmasına izin vermezdim.. Belkide adamlar sadece arabadan anladıkları bilgisayardan anlamadıkları için izin vermişlerdir..
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Alper# 8 yıl
Buna Fusion iyi giderdi
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