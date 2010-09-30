Asus Lamborghini VX6, Avrupa'da lanse edildi

Asus ilk tanıtımını anavatanı Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında yaptığı yüksek performanslı yeni netbook modeli Lamborghini VX6'nın Avruoa tanıtımını yaptı. Üzerinde efsanevi süper-spor otomobil üreticisi Lamborghi'nin logosu bulunan yeni netbook, otomobil tasarımlarından esinlenilen dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Beyaz ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Asus Lamborghini VX6, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç büyüklüğünde LED-backlit ekrana sahip. Intel'in 1.83GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinin kullanıldığı sistemde, 2GB DDR3 bellek ve 320GB kapaisteli sabit diske yer veriliyor.

Grafik işlem gücünü Nvidia'nın ION2 platformundan (GT218 GPU'su) alan ve bu sayede hem 3D grafik hızlandırma hem de 1080p video oynatma yeteneğine sahip netbook, Bluetooth 3.0 ve USB 3.0 gibi yeni teknolojilere de destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında WiFi, Ethernet, 1.3MP kamera, kart okuyucusu ve HDMI portu gibi detaylara yer verilen netbook, 5.5 saate varan pil ömrü vaad ediyor.

Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen ve 599 Avro seviyesinden listelere giren Lamborghini VX6'nın dağıtımı ise Ekim ayının ortalarına doğru başlayacak.