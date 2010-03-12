Asus, Mart ayı anakart satış hedefini düşürüyor

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Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde, anakart satışlarında Gigabyte'ın arayı kapattığını ve Asus'a yaklaştığını belirtmiştik. Gelen yeni bilgilere göre, Asus'un Avrupa satışları beklenenden zayıf gerçekleşirken, satışlar hedeflenen rakam olan 1.9 milyon yerine 1.75 milyon olarak telaffuz ediliyor ve bu bilginin Asus tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Asus'un aksine Gigabyte'ın ise planlanan çizgide gittiği ve Mart ayı için 1.7 milyon adetlik satış gerçekleştireceği söyleniyor.

Asus ve Gigabyte'a ek olarak diğer üreticilerden MSI ve ECS'nin ise 700.000 adetlik satış hedefledikleri belirtiliyor. Asus'un Avrupa satışlarındaki düşüşün nedeni tam olarak bilinmese de küresel ekonomik krizden ötürü oluşan durgunluğun etkili olabileceğine dikkat çekiliyor.