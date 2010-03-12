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Asus, Mart ayı anakart satış hedefini düşürüyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Mart ayı anakart satış hedefini düşürüyor
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Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde, anakart satışlarında Gigabyte'ın arayı kapattığını ve Asus'a yaklaştığını belirtmiştik. Gelen yeni bilgilere göre, Asus'un Avrupa satışları beklenenden zayıf gerçekleşirken, satışlar hedeflenen rakam olan 1.9 milyon yerine 1.75 milyon olarak telaffuz ediliyor ve bu bilginin Asus tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Asus'un aksine Gigabyte'ın ise planlanan çizgide gittiği ve Mart ayı için 1.7 milyon adetlik satış gerçekleştireceği söyleniyor.

Asus ve Gigabyte'a ek olarak diğer üreticilerden MSI ve ECS'nin ise 700.000 adetlik satış hedefledikleri belirtiliyor. Asus'un Avrupa satışlarındaki düşüşün nedeni tam olarak bilinmese de küresel ekonomik krizden ötürü oluşan durgunluğun etkili olabileceğine dikkat çekiliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
asus gigabyte msı çok modelini kullandım gigabyte ile msı hala kullanıyorum ve seviye olarak asusun şu 5 senedir kaliteyi düşürmesi sebebi ile zayıf kaldığını düşünüyorum ama çnceden herkesin bildiği gibi en kral asusdu ilk çıktığı zamanlar rakipleri daha uygun fiyata daha çok ösellik sununca asusda bunu kaliteyi ve fiyatı düşürerek yabdı fakat insanlar yanıldı halbuki fiyatla orantılı kalitede düştü ama son olarak ben msı diyorum amd için inteli bilmem gerçekten çok iyi kart
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DH Misafiri 8 yıl
gıgabyte GA-945GCM-S2L bu anakartımdaki ekran krtını değiştirmek istiyorum acaba DDR3 desteklermi onu bilmiyorum bana onunla ilgili bilgi verirmisiniz ...
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aliyazc 9 yıl
asus kalite cizgisini bence kaybetmeye basladı yeni trend bence gigabyte her seviyede işcilik vede kalite en üst seviyede
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alpa07 9 yıl
corexx aynen katılıyorum bende orta seviye anakartı var tam 4 sefer servise gitti.asus popülerliğini kaybediyor.bundan sonraki tercihim GİGABYTE tır
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CoreXXX 9 yıl
asus alt seviye lerde kaliteyi çok düşürdü . kendi kaybeder eskiden asus dendimi kalite kokardı. üst seviyeleri çok kaliteli ama herkes üt seviye almıyorki
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NeloAngelo 9 yıl
az ucuz satsalar çok daha fazla satarlardı o kadar pahalı olursa böyle olur
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phobia 9 yıl
Asus orta seviye kartlarda Gigabyte'tan bence daha kötü iş çıkarıyor, en çok satan anakartlarda onlar olduğuna göre satışlarının düşmesi normaldir, krizin de hala sürdüğü düşünülürse
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sertacaygun 9 yıl
Gigabyte olunca tabi...
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