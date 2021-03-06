ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı

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Mobil RTX 3060’ın ardından kullanıcılar bütçelerini zorlamayacak çözümleri beklemeye devam ediyor. ASUS’un sayfasında yaklaşan model gün yüzüne çıktı.

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RTX 3050 Ti ufukta görüldü

Dizüstü üreticisi ASUS’un TUF Dash F15 sayfasında önceleri GN20-P0 olarak listelenen ekran kartı RTX 3050 Ti olarak değişmiş durumda.

4 GB GDDR6 bellekle kombine edilen kartın bu nedenle RTX 3060’la aynı GPU’yu paylaşmadığı düşünülüyor. 128-bit veriiyolunu kullanan yeni GA107 yongasını temel aldığı düşünülen mobil ekran kartının diğer detayları henüz bilinmese de Acer’ın yine GN20-P0 olarak listelediği modelini 60 wattlık TGP listelediğini hatırlatalım.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir"

Bu rakam RTX 3060’ın en düşük TGPli seçenekleriyle benzer düzeyde. RTX 3050 Ti’ın bazı varyantlarında daha yüksek ısıl tasarım gücünün belirlenebileceğini söyleyebiliriz.

https://videocardz.com/newz/asus-confirms-geforce-rtx-3050-ti-laptop-gpu-with-4gb-gddr6-memory

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