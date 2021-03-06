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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı

    Nvidia mobil Ampere çözümlerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Henüz Nvidia tarafından duyurulmayan RTX 3050 Ti, 4 GB kapasiteli GDDR6 bellekle ASUS’un dizüstü sayfasında listelendi.
    06 Mart 2021, 21:00 (1 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı
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    Mobil RTX 3060’ın ardından kullanıcılar bütçelerini zorlamayacak çözümleri beklemeye devam ediyor. ASUS’un sayfasında yaklaşan model gün yüzüne çıktı.

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    RTX 3050 Ti ufukta görüldü

    Dizüstü üreticisi ASUS’un TUF Dash F15 sayfasında önceleri GN20-P0 olarak listelenen ekran kartı RTX 3050 Ti olarak değişmiş durumda.

    4 GB GDDR6 bellekle kombine edilen kartın bu nedenle RTX 3060’la aynı GPU’yu paylaşmadığı düşünülüyor. 128-bit veriiyolunu kullanan yeni GA107 yongasını temel aldığı düşünülen mobil ekran kartının diğer detayları henüz bilinmese de Acer’ın yine GN20-P0 olarak listelediği modelini 60 wattlık TGP listelediğini hatırlatalım.

    ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir"

    Bu rakam RTX 3060’ın en düşük TGPli seçenekleriyle benzer düzeyde. RTX 3050 Ti’ın bazı varyantlarında daha yüksek ısıl tasarım gücünün belirlenebileceğini söyleyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/asus-confirms-geforce-rtx-3050-ti-laptop-gpu-with-4gb-gddr6-memory
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    No Way Out (Mert A.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen marsk35
    4gb 3050 ti'n 2060 fark atmasını bırak, aynı performansı verirse şükret.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fuzix 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    4gb olmasına kesin bakıyordum mining yapanlardan uzak bir kart çıkması şarttı
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    renega (Ömer C. IŞIK) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    neden böyle saçma bir model var? 1660ti'de bile 6gb ram var
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    VolkanCOO (volkan coşkun) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uyanıklar getirip getirip amazondan garantisiz satarlar Türkiye de 6000 e
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çip kıtlığında ucuz ekran kartları ve laptoplar hayal olacak gibi...
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    Mr. Jingles 1 gün ( Mesaj Silindi )
    4 GB nedir şaka mı bu? 6 GB olmalıydı.
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    napolyon94 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1660ti ile denk gucte ama 4gb vram ile onun kadar olmaz herhalde.
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    marsk35 (Marsk KY) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3050 ti 2060’ye baya fark atar mı ne dersiniz? Yoksa benzer değerlerdemi olurlar
    2 Yanıt Yanıtla
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    ozgur4591 (özgür ergut) 1 gün ( Mesaj Silindi ) marsk35
    Sanmıyorum 1660ti ile rtx 2060 arasında olur en fazla 2060a cok yakin olur
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    No Way Out (Mert A.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) marsk35
    4gb 3050 ti'n 2060 fark atmasını bırak, aynı performansı verirse şükret.
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