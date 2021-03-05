RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir

Ampere kartların detayını aylar öncesinde açığa çıkaran bir Twitter kullanıcısının son gönderisine göre Nvidia madencilere yönelik kısıtını daha fazla modelde uygulayacak.
Nvidia madencilere karşı önlem almaya devam ediyor
Gönderiye göre RTX 3080 Ti, RTX 3060’ta da gördüğümüz kripto para kazma kısıtıyla gelecek. Nvidia böylelikle kartların doğru adrese ulaşmasını amaçlarken kendisini madencilere giden kartların ikinci ele düşüp sonraki nesil modellerin satışını engellemesinden korumayı da hedefliyor.
Ayrıca Bkz. "Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu"
Son olarak defalarca bellek kapasitesi ve çıkış tarihi değişen RTX 3080 Ti’ın 12 GB VRAM’le önümüzdeki Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-to-feature-cryptocurrency-mining-limiter Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Benim bilmediğim başka çok daha karlı bir olayı mı var bunun da bu kadar saldırıyor millet?
Aldım bir tane one x 2000 TL 'ye garantili 4k akıyor.
Ps5 sipariş vereceğim diskli versiyon 6000 olsun, tamamdır.
Bu fiyatlara ekran kartı kullanmak için alınmaz satmak için alınır ve satılır:)
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