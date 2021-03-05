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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir

    Nvidia’nın uzun süredir beklenen üst segment kartı görünüşe göre geçtiğimiz hafta duyurulan RTX 3060’ta da olduğu gibi kripto para kazma kısıtıyla gelecek.
    05 Mart 2021, 21:00 (2 gün)
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    52
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Ampere kartların detayını aylar öncesinde açığa çıkaran bir Twitter kullanıcısının son gönderisine göre Nvidia madencilere yönelik kısıtını daha fazla modelde uygulayacak.

    Nvidia madencilere karşı önlem almaya devam ediyor

    Gönderiye göre RTX 3080 Ti, RTX 3060’ta da gördüğümüz kripto para kazma kısıtıyla gelecek. Nvidia böylelikle kartların doğru adrese ulaşmasını amaçlarken kendisini madencilere giden kartların ikinci ele düşüp sonraki nesil modellerin satışını engellemesinden korumayı da hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu"

    Son olarak defalarca bellek kapasitesi ve çıkış tarihi değişen RTX 3080 Ti’ın 12 GB VRAM’le önümüzdeki Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-to-feature-cryptocurrency-mining-limiter
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yazılımla felan olmaz o iş, direk donanımsal kilit koyması lazım. Hatta uğraşıp o haliyle bile mining yaptıracak manyaklar kesin çıkacaktır. Apple M1'e mining yaptıran adam, dinler mi senin koyduğun kısıtlamayı.
    Yazılımla felan olmaz o iş, direk donanımsal kilit koyması lazım. Hatta uğraşıp o haliyle bile mining yaptıracak manyaklar kesin çıkacaktır. Apple M1'e mining y...
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    A Ahmetoyunbros 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) tiger cage
    Ve Ps5 ile de Mining yapılmaya başlanır...
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşin güzel tarafı insanlar artık saatlerini oyuna harcamak zorunda değiller, hatta biraz daha sıkın dişinizi 1-2 nesil kart almayın bakın bu açgözlü firmalar mum gibi oluyorlar mı, olmuyorlar mı. :)


    İşin güzel tarafı insanlar artık saatlerini oyuna harcamak zorunda değiller, hatta biraz daha sıkın dişinizi 1-2 nesil kart almayın bakın bu açgözlü firmalar mu...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    Umutcan 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    RTX 3080 35.000tl oldu bile, bu fiyatlardan insanlar hala alıyor ki halen fiyat artıyor. Minerstatta hesapladığı gelirlere göre 1.5 senede anca parasını çıkarabilir.
    Benim bilmediğim başka çok daha karlı bir olayı mı var bunun da bu kadar saldırıyor millet?
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    Forum1th 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kart 32 GB çıkıyor, üstüne mining yasağı da olmuyormuş. Ne mining yapılır be. 3 sene aralıksız üretseler talebi anca karşılar herhalde.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia, bu konuda samimi değil, en azından donanımsal kilit koyar. Madencilerin satışlara taş koyması, yok geri rma dönüşleri felan. Bunlar kesinlikle samimi değil. Adamlar zaten tavsiye fiyatının bir şekilde çok üstünde silme kart satıyor. Bunlara inananlara beyin alacam.
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    Nevfel (T. I.) 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şuan en mantıklısı konsol.



    Aldım bir tane one x 2000 TL 'ye garantili 4k akıyor.



    Ps5 sipariş vereceğim diskli versiyon 6000 olsun, tamamdır.



    Bu fiyatlara ekran kartı kullanmak için alınmaz satmak için alınır ve satılır:)
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    C crow in cornfield 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyuncu dediğin adam 1 kart alıp 5 yıl kullanıyor. miningci adam 100 kart alıyor . nvidia gaz alıyor ,başka birşey değil.
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    VolkanCOO (volkan coşkun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps5 xbox seriesx alın oyun için donanım olarak bunlardan daha dandik ekran kartları 8000-9000 seviyelerinde çok mantıksız fiyatlar.Miningciler alıyor bu fiyatlara bu kartlari
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    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3080ti’ın 2. elini arabayla takas eden var (:. Şu Ay’a bileti kesin de gidelim artık suyu çıktı bu gezegenin
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hala ekran kartı koşturan var mı? Ben o işten çoktan vazgeçtim. Allah'a şükür Series X almışım. Hatta ps5 alıp ps4'ümde oynamadığım oyunları oynasam mı diye düşünüyordum, lakin Ps5 de bulunmuyor. Kısmet Ps5 pro'ya belki.
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    B boşyapanlaratepki 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Olm bu mining olayı çok sıktı hee valla 4000 5000 hatta 7000 8000 tlye ekran kartı alıyon ondan sonra bu madenciler çıkı ağlatıyo bişgisayıra çok uyuz bişek kökten düzeltsinler şunu artık
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    AdilOlmayanYıldırım 1 gün ( Mesaj Silindi )
    valla nolur bilmem ama bu karta 50 bin tl fiyat gördüğümde de şaşırmam
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    4754 kez okundu.
    30 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

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    rtx 3080 ti 12 gb, nvidia rtx 3080 ti ve
    5 etiket daha nvidia ampere nvidia rtx 3060 12 gb gpu mining kripto para kazma Donanım
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