Asus netbook'lar ve ultra-ince notebook'lar için üç yeni optik sürücü hazırladı

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SBC-06D1S-U

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, özellikle netbook ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedef alan üç yeni harici optik sürücü hazırladı. Tasarımlarıyla dikkat çeken yeni sürücülerin en ucuzu, SDR-08B1-U kod adını taşıyor. 140 x 140 x 20 mm boyutlarında ve 230 gram ağırlığında olan USB 2.0 uyumlu yeni sürücü, 8x DVD ve 24x CD okuma hızlarını destekliyor.

Asus tarafından duyurusu yapılan ikinci model SDRW-08D1S-U kod adını taşıyor. Benzer şekilde USB 2.0 ara birimini destekleyen yeni sürücü, 1MB tampon bellek kapasitesine sahip. Farklı olarak DVD yazabilme yeteneğine de sahip olan sürücü, DVD-R/+R SL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-R/+R ve DVD-RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x, CD-R'lere 24x ve CD-RW medyalara 16x hızında kayıt yapabiliyor.

Tanıtımı yapılan en üst model ise SBC-06D1S-U kod adını taşıyor. 157 x 142 x 21 mm boyutlarında olan USB 2.0 destekli harici sürücü 2MB tampon bellekle geliyor ve 8x hızında DVD kyıt yeteneğine ek olarak Blu-ray diskleri 6x hızında okuyabiliyor. Asus'un yeni sürücüleri arasında listelere giren ilk model ise 46 Avro seviyesindeki fiyatıyla SDRW-08D1S-U oldu.

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SDR-08D1-U