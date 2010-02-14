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Asus netbook'lar ve ultra-ince notebook'lar için üç yeni optik sürücü hazırladı

9 yıl
10,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus netbook'lar ve ultra-ince notebook'lar için üç yeni optik sürücü hazırladı
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SBC-06D1S-U

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, özellikle netbook ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedef alan üç yeni harici optik sürücü hazırladı. Tasarımlarıyla dikkat çeken yeni sürücülerin en ucuzu, SDR-08B1-U kod adını taşıyor. 140 x 140 x 20 mm boyutlarında ve 230 gram ağırlığında olan USB 2.0 uyumlu yeni sürücü, 8x DVD ve 24x CD okuma hızlarını destekliyor.

Asus tarafından duyurusu yapılan ikinci model SDRW-08D1S-U kod adını taşıyor. Benzer şekilde USB 2.0 ara birimini destekleyen yeni sürücü, 1MB tampon bellek kapasitesine sahip. Farklı olarak DVD yazabilme yeteneğine de sahip olan sürücü, DVD-R/+R SL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-R/+R ve DVD-RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x, CD-R'lere 24x ve CD-RW medyalara 16x hızında kayıt yapabiliyor.

Tanıtımı yapılan en üst model ise SBC-06D1S-U kod adını taşıyor. 157 x 142 x 21 mm boyutlarında olan USB 2.0 destekli harici sürücü 2MB tampon bellekle geliyor ve 8x hızında DVD kyıt yeteneğine ek olarak Blu-ray diskleri 6x hızında okuyabiliyor. Asus'un yeni sürücüleri arasında listelere giren ilk model ise 46 Avro seviyesindeki fiyatıyla SDRW-08D1S-U oldu.

Asus netbook'lar ve ultra-ince notebook'lar için üç yeni optik sürücü hazırladı
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SDR-08D1-U

 


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CoreXXX 9 yıl
flaş bellek ve taşınabilir disk varken bu kaba ve hantal okuyan aletlere bence hiç gerek yok. zaten flaş bellekden işletim sistemide yüklenebiliyor. bu paraya 500gb 2.5 disk yanındada flaş bellek alınır.hızlıca kullanılır:D
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Coşanadam 9 yıl
Harici DVD Wrt'ların tek avantajı adaptörsüz sadece usb den güç alarak çalışabilmeleri. En güzeli Blu-Ray okuyan model. Bir üstteki mesajda CoreXXX'in yazdığı gibi o paraya 2.5" 500GB hdd almak daha mantıklı.
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sertacaygun 9 yıl
SAdece ultra ince ve netbook için değil, notebook'larında olduğu hâlde çok DVD kopyalayanlar ve bilgisayarının içinde bulunan cihazı eskitmek istemeyenler için çok iyi birşey bu harici DVD yazıcılar.
Türkiye'ye 120 - 150 TL gibi bir rakamdan gelirse ne âlâ.
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koxp94 9 yıl
2005'te aldığım Asus Dvd-r 3. yılında bozuldu, zamanında pahalıydı ama bu benim talihsizsiğim olduğunu düşünüyorum. gerçekten kaliteli ürünler sunuyor
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nofix 9 yıl
Gayet başarılı ürünler olduğuna eminim.
Asus kalitesini konuşturmuş.
Bir de bizdeki vergileri eklersek kaç € olacak bakalım :)
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TELESCOPE 9 yıl
güzel ürünler doğrusu, paylaşım için teşekkürler
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