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Asus, nettop ürünleri listesine bir yenisini daha ekledi: Asus Eee Box EB1007

Asus, nettop ürünleri listesine bir Eee Box EB1007'yi ekledi
9 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Asus, Eee Box serisi nettop bilgisayarları ürün gamına bir yenisi daha ekledi. Asus'un Eee Box EB1007 olarak adlandırdığı bilgisayar ilk bakışta daha öncekileri andırıyor fakat donanım özelliklerine bakıldığı zaman ilk farklılığı ortaya çıkıyor. Asus, işlemci tercihini Intel Atom Pine Trail işlemcilerinden yana kullanmış. EB1007'de bulunan 1.66 Ghz hızında tek çekirdekli Intel Atom D410 işlemci kullanılıyor.  Sistem belleği 1 GB DDR 2 olarak belirlenirken, sabit disk olarak 2.5 inç'lik 160 GB sabit disk kullanılıyor. 6 adet USB portu, SDHC kart okuyucu, D-sub çıkışı, eSATA girişi, 802.11 b/g/n/ WiFi gibi bileşenler Eee Box EB1007'nin diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Asus'un yeni nettop bilgisayarı Eee Box EB1007'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi

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mazbut 9 yıl
Tek işlemci olması en büyük handikapı. Flash ve Java uygulamalarında kasar. Diğer ufak çaplı işlerde de pek iyi iş çıkaracağını sanmıyorum. Kesinlikle alınmaz.
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yonex78 9 yıl
bunlar aşırı pahalı bence geçenlerde bayagı araştırdım ucuz bişi 340 tl ya buldum o da çin işi çakma işletim sistemsiz bende kendim toplamaya karar verdim biraz araştırınca d410 anakart 120 tl ye buldum diger bileşenleri de koyunca 350 tl ye faslam adam akıllı bişi toplanıyor
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yc#1 9 yıl
Resimdeki ürün kadar ince olmasa da AMD işlemcili çözümlere de rastlamak mümkün.
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baysan240 9 yıl

yc#1

Resimdeki ürün kadar ince olmasa da AMD işlemcili çözümlere de rastlamak mümkün.



donanimhaber.com/...
budur. iki cihaz arasında fersah fersah fark var
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lj94 9 yıl
amd daha ucuz ama bunlar mobil cihazlar sonuçta. amd nin mobil işlemci desteği cok az.amd mobil platforma yatkınlıgını kanıtlarsa ileride amd yide bu sektörde başarılı olarak görebiliriz.
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baysan240 9 yıl
arkadaşlar bu sisteme monitör takılmıyormu ? harici hoparlör takılmıyormu ? farkettiyseniz bu bir netbook yada notebook değil bunda aktif soğutma yada büyük bir pasif soğutma - puan kazandırmaz. bir amd mobil işlemciyle atom işlemci arasında ne kadar sarfiyat farkı varki ısı farkı o kadar olsun illa amd olacak diyen yok z ama amaç ekonomik bir ofis sistemi kurmaksa bence amd daha iyi bir çözüm olurdu.
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lj94 9 yıl
@baysan240 illa amd mi olacak.adamlar salak değil heralde bi bildikleri var ki intel koyuorlar.
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Tolgá 9 yıl
@baysan250 bundada elektrik olayı önemli ne kadar az elektrik o kadar az ısı..
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baysan240 9 yıl
yaw bu meretlerde neden amd işlemci kullanmazlar anlamıyorum hadi elektirik olayını anladık farzedelim o nedenle netbooklarda kullanılmıyor ama bu tür masaüstü cihazlarda atomun ne işi yaw bunu alan adam ne adam gibi internete girebilir nede film izleyebilir.amd her zaman aynı fiyata daha iyi performans veriyor

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