Asus, nettop ürünleri listesine bir yenisini daha ekledi: Asus Eee Box EB1007

Asus, Eee Box serisi nettop bilgisayarları ürün gamına bir yenisi daha ekledi. Asus'un Eee Box EB1007 olarak adlandırdığı bilgisayar ilk bakışta daha öncekileri andırıyor fakat donanım özelliklerine bakıldığı zaman ilk farklılığı ortaya çıkıyor. Asus, işlemci tercihini Intel Atom Pine Trail işlemcilerinden yana kullanmış. EB1007'de bulunan 1.66 Ghz hızında tek çekirdekli Intel Atom D410 işlemci kullanılıyor. Sistem belleği 1 GB DDR 2 olarak belirlenirken, sabit disk olarak 2.5 inç'lik 160 GB sabit disk kullanılıyor. 6 adet USB portu, SDHC kart okuyucu, D-sub çıkışı, eSATA girişi, 802.11 b/g/n/ WiFi gibi bileşenler Eee Box EB1007'nin diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Asus'un yeni nettop bilgisayarı Eee Box EB1007'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi