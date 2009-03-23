Asus özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini hazırlıyor

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Bir süredir merakla beklenen ve artık lansmanına sayılı günler kalan ATi Radeon HD 4890 için üreticilerin hazırlıkları da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı. Resmi lansmanının 9 Nisan'da yapılması planlanan ve RV790 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4890 için çalışmalarına devam eden üreticiler de biri de Asus.

Gelen bilgilere göre Asus, Radeon HD 4890 modelinin özelleştirilmiş detaylara sahip, geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Resmi lansmana paralel olarak referans tasarımlı Radeon HD 4890 modelini pazar sürmesi beklenen firma, Matrix serisi dahilinde lanse edilmesi beklenen özel modelini ise sonra duyuracak.

Açıklanan ilk bilgilere göre, çalışmaları devam eden özel tasarım Radeon HD 4890 modelinde, %100 dijital PWM tasarımına yer verilecek. Baskılı devre tasarımında da bazı değişikliklerin olacağı belirtilen kartın iki adet bağımsız VRM yongası ile kontrol edilen 6+2 fazlı güç tasarımına sahip olacağı belirtiliyor.

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Grafik işlemci geriliminin yazılımsal olarak kontrol edilebileceği belirtilen özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelinde, GPU geriliminin 1.4v seviyesine kadar arttırılabileceği de belirtiliyor ki bu özellikle hız aşırtmacıların işine yarayacak gibi görünüyor. Öte yandan kartın diğer özellikleri de dikkat çekmeyi başarıyor.

Yeni modelinde voltaj regülasyonuna önem verdiği belirtilen Asus'un, Fujitsu tarafından üretilen yüksek kapasiteli ML kapasitörünü kullanacağı bildirilirken, bu sayede düşük ESR değerlerinin gündeme gelebilecek. Öte yandan kartın GPU hızının 900MHz ve üzeri, bellek hızının ise 4GHz seviyesinde olacağı belirtiliyor.

Asus'un çalışmalarına devam ettiği özel tasarımlı HD 4890 modeli soğutucu olarak ta özel bir çözüm kullanacak. Firmanın, Matrix serisi dahilinde kullandığı çift fanlı özel çözüm, yeni model için de en büyük adaylardan biri olarak görülse de henüz bu yönde bir açıklama olmadığını da belirtmekte fayda var.

Özellikle 900MHz+ seviyesindeki grafik işlemci çalışma frekansıyla da merak uyandıran kartın fiyatı ise referans tasarımlı modellere kıyasla daha yüksek olacak.

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