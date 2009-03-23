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Asus özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini hazırlıyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini hazırlıyor
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Bir süredir merakla beklenen ve artık lansmanına sayılı günler kalan ATi Radeon HD 4890 için üreticilerin hazırlıkları da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı. Resmi lansmanının 9 Nisan'da yapılması planlanan ve RV790 GPU'sunu temel alan Radeon HD 4890 için çalışmalarına devam eden üreticiler de biri de Asus.

Gelen bilgilere göre Asus, Radeon HD 4890 modelinin özelleştirilmiş detaylara sahip, geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Resmi lansmana paralel olarak referans tasarımlı Radeon HD 4890 modelini pazar sürmesi beklenen firma, Matrix serisi dahilinde lanse edilmesi beklenen özel modelini ise sonra duyuracak.

Açıklanan ilk bilgilere göre, çalışmaları devam eden özel tasarım Radeon HD 4890 modelinde, %100 dijital PWM tasarımına yer verilecek. Baskılı devre tasarımında da bazı değişikliklerin olacağı belirtilen kartın iki adet bağımsız VRM yongası ile kontrol edilen 6+2 fazlı güç tasarımına sahip olacağı belirtiliyor.

Asus özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini hazırlıyor
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Grafik işlemci geriliminin yazılımsal olarak kontrol edilebileceği belirtilen özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelinde, GPU geriliminin 1.4v seviyesine kadar arttırılabileceği de belirtiliyor ki bu özellikle hız aşırtmacıların işine yarayacak gibi görünüyor. Öte yandan kartın diğer özellikleri de dikkat çekmeyi başarıyor.

Yeni modelinde voltaj regülasyonuna önem verdiği belirtilen Asus'un, Fujitsu tarafından üretilen yüksek kapasiteli ML kapasitörünü kullanacağı bildirilirken, bu sayede düşük ESR değerlerinin gündeme gelebilecek. Öte yandan kartın GPU hızının 900MHz ve üzeri, bellek hızının ise 4GHz seviyesinde olacağı belirtiliyor.

Asus'un çalışmalarına devam ettiği özel tasarımlı HD 4890 modeli soğutucu olarak ta özel bir çözüm kullanacak. Firmanın, Matrix serisi dahilinde kullandığı çift fanlı özel çözüm, yeni model için de en büyük adaylardan biri olarak görülse de henüz bu yönde bir açıklama olmadığını da belirtmekte fayda var.

Özellikle 900MHz+ seviyesindeki grafik işlemci çalışma frekansıyla da merak uyandıran kartın fiyatı ise referans tasarımlı modellere kıyasla daha yüksek olacak.

Asus özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini hazırlıyor
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gordon01 10 yıl
kaliteli ve gösterişli olacağa benziyor :)
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tolgaciik 10 yıl
çıkar çıkmaz test üsteruuk
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alito 10 yıl
asus ve ekran kartımı? kacacaaan papucunu bırakıp kacacan üzerinin tozunu almaya 100$ patlatır.
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scutaro 10 yıl
1.4v kartın daha fazla ısınmasına yol açar
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Hykr0 10 yıl
ne alakası var hocam ?
Orjinalden alıntı: alito

asus ve ekran kartımı? kacacaaan papucunu bırakıp kacacan üzerinin tozunu almaya 100$ patlatır.

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sertacaygun 10 yıl
Ben masaüstü alırsam Palit'in UCUZ ve BAŞARILI kartlarını bekleyeceğim.
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J-Smoove 10 yıl
baya pahalı olur artık
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husNUKE 10 yıl
asus ve özel tasarım ifadeleri geçiyorsa, en az 50$ fazladan para demek
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575m 10 yıl
Ekran kartında da volt vererek hız artışının gündeme gelmesi olumlu bir gelişme.Bios mod-volt mod uğraşmayı gerektirmicek.1000mhz rahat görür heralde Gtx285 ile boy ölçüşecek bir kart geliyor.Ancak fiyat?
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yanng 10 yıl
o bekleyiş bitmez o zaman, 5000 serisi çıkıncada 6000 serisini beklersin böyle gider
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ali277 10 yıl
bence 5000 serisini beklemek en mantıklısı...
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maviay1980 10 yıl
Dediğin gibi HD 48709 Avrupada 139$a düştü bizde 250dolarlarda geziniyo 5000Ati almak daha mantıklı...
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alcon11 10 yıl
Asus ve Fujitsu++. Pahalı bir kart olacak.Fiyatı önümüzdeki sene düşer.O zamanda bu kart piyasada kalmaz zaten.HD 5000 SERİSİNİ BEKLİYECEĞİM..
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