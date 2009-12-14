Asus özel tasarımlı Radeon HD 5770 CuCore modelini tanıttı

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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Jıniper GPU'sunu iş ortaklarına yollamaya başladığına değinmiş, Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı çok sayıda yeni modelin yolda olduğunu belirtmiştik. İşte o modellerinden birisi olan Radeon HD 5770 CuCore, Asus tarafından yapılan resmi açıklamayla lanse edildi. EAH5770 CuCore/2DI/1GD5k kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, 5.8 Oz yani 162.4 gram ağırlığında Bakır kullanılan özel soğutucusu ile referans tasarımlı modele göre %11 daha serin ve daha sessiz çalışıyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor. 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ayrıca Voltage Tweak uygulaması ile kullanıcıların GPU iç gerilimini değiştirme olanağı tanıyan kartı önümüzdeki gülerde 120-130 Avro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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