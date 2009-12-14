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Asus özel tasarımlı Radeon HD 5770 CuCore modelini tanıttı

9 yıl
14,7b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus özel tasarımlı Radeon HD 5770 CuCore modelini tanıttı
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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Jıniper GPU'sunu iş ortaklarına yollamaya başladığına değinmiş, Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı çok sayıda yeni modelin yolda olduğunu belirtmiştik. İşte o modellerinden birisi olan Radeon HD 5770 CuCore, Asus tarafından yapılan resmi açıklamayla lanse edildi. EAH5770 CuCore/2DI/1GD5k kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, 5.8 Oz yani 162.4 gram ağırlığında Bakır kullanılan özel soğutucusu ile referans tasarımlı modele göre %11 daha serin ve daha sessiz çalışıyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor. 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ayrıca Voltage Tweak uygulaması ile kullanıcıların GPU iç gerilimini değiştirme olanağı tanıyan kartı önümüzdeki gülerde 120-130 Avro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Asus özel tasarımlı Radeon HD 5770 CuCore modelini tanıttı
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Asus özel tasarımlı Radeon HD 5770 CuCore modelini tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar kartı aldım ama montajla ilgili en ufak bir fikrim yok çok araştırdım ama hiçbirşey bulamadım şimdiden çok teşekkürler.
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DhanTE 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar kartı aldım ama montajla ilgili en ufak bir fikrim yok çok araştırdım ama hiçbirşey bulamadım şimdiden çok teşekkürler.

Youtube'a sorarsan türlü videoları var.
örnein;
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mahser33 8 yıl
konu dağılmış hocam :)
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Golimer 8 yıl
Sessiz dediği kart bu ise seslisi acaba nasıldır. Normal çalışırken çıkardığı ses yüzünden kartı kasada takılı tutamıyorum, sesi yüzünden ancak oyun oynayacağım zaman takmak zorunda kalıyorum.
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belgen 9 yıl
bizde eğer vergileri indirirlerse toplu hücum yaşanır, memleket 6 ayda aşırı ithalat yüzünden çöker..
10 milyon insanın kaçak elektriğini çözmeden, insanların iş güç sahibi olmadan 10 tane çocuk sahibi olmasını önlemeden, vergi kaçırmanın önüne geçmeden, terörü bitirmeden ÖTV, KDV gibi vergiler inerse ülkemiz çöker arkadaşlar.
Bu vergilerle elektrik kaçakları, terör, işsiz güçsüzün çoluk çocukları, 40 yaşında emekli edilmiş insanlar subvanse ediliyor.
Bunlara rağmen halimize çok şükür.
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raver 9 yıl

belgen

bizde eğer vergileri indirirlerse toplu hücum yaşanır, memleket 6 ayda aşırı ithalat yüzünden çöker..

10 milyon insanın kaçak elektriğini çözmeden, insanların iş güç sahibi olmadan 10 tane çocuk sahibi olmasını önlemeden, vergi kaçırmanın önüne geçmeden, terörü bitirmeden ÖTV, KDV gibi vergiler inerse ülkemiz çöker arkadaşlar.

Bu vergilerle elektrik kaçakları, terör, işsiz güçsüzün çoluk çocukları, 40 yaşında emekli edilmiş insanlar subvanse ediliyor.

Bunlara rağmen halimize çok şükür.


Helal sana arkadaşım çok haklısın küçük şirket sahibiyim vergilerden bunaldım aynen senin dediğin gibi çalışmayana biz bakıyoruz 10 çocuk yapanın çocuğunada birde ortalıkta çığırtıyorlar tekel içcilerinin hakkı die bilmiyorlarki onlara verilecek para bile pazardan aldıkları donun kdv sine yansıyacak
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaş kriz avrupayı baya sarsmış demek. 110 euroluk kartı nasıl pahalı bulursunuz anlamadım. Ben bu karta bugün 350 TL saydım. Demekki halimize şükretmek gerekiyor. Avrupa ayvayı yemiş :)
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showstopper41 9 yıl
120 Avro=250TL bu kartın hakettiği en son fiyat zaten. TR deki fiyatını yüksek buluyorum.
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cavador 9 yıl

DH Misafiri

Arkadaş kriz avrupayı baya sarsmış demek. 110 euroluk kartı nasıl pahalı bulursunuz anlamadım. Ben bu karta bugün 350 TL saydım. Demekki halimize şükretmek gerekiyor. Avrupa ayvayı yemiş :)



sen daha 350tl sayıp haline şükrettikce sana ilerde bu orta seviye kartları 450tl dende satarlar

avrupa ayvayı yimemiş para buharlaşıp ucmuyor herkez neyse gene o ama avrupa insanları sadece biraz daha ses cıkarıyor hakkı calındığında , bizim burda ise kuzu
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tahir40 9 yıl
Nvidia nın dx11 kartları çıksın, bakalım denildiği kadar iyi mi... Rekabet ortamı oluşsun öyle kart alırım. Şimdiki dx10 kartım idar ediyor. dx11 oyun da yok zaten piyasada... Ati'yi severim ama adamlar tek başına kafasına göre fiyat belirlerken kart almam :D
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Batuist 9 yıl
standart fanın sahip olduğu sessizlikten daha iyi olabilecek bir ekran kartı düşünemiyorum.. O kütük gibi pervanelerin ses çıkarmayacağını düşünemiyorum..
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aydogdu1453 9 yıl
bu ne hocam yawww bu kartlar ne pahalı böyle nvidia kart çıkarmadı diye bu kadar pahalı satılmaz ki sanki bana dünyanın en iyi teknolojisini veriyo alırım 9600gt iyi görüntü olmaz ama (dx11 kastım ama dx serileri arasında belirgin bir fark yok dx9 dx 10 ve kırpılmışı 10.1 ve dx11 ) adam akıllı kart fiyatları düşene kadar beni idare eder.
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gprs78 9 yıl
Kart satmak için directx çıkarıyorlar hayret birşey ya KOnsollarda niye olmuyor bu iş bırakın bu işleri ya!!
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LoRd1N 9 yıl
Yurtdışında 120-130 avro olacağı yazıyor ama Türkiye'de 310TL'den aşağı almak mümkün değil :(
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miharbi17 9 yıl
kartın görünümü fena değil ama 5700 serisinin fiyatı hala beklenilen seviyelerde değil
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e.rar 9 yıl
AH be kardeşim yapıyosun iyi güzelde,sen bunu niye o fiyattan veriyorsun.kapmanya falan filan yap belli bir süre mesela ayın 1 ine kadar 99€ yap, sonra de 110€ dan devam et.piyasa sarsılır.5 kar ereceğine 3 kar et.pazar payın artsın.fiyat biraz daha uygun olsa alınabilir bi kart yoksa kimse almaz gider herhangi bir model alır daha ucuza.
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sahafiec 9 yıl
daha serin ve daha sessiz ise bari biraz da OC'li olsaydı iyi olurdu ya.
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