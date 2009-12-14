Asus özel tasarımlı Radeon HD 5770 CuCore modelini tanıttı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Jıniper GPU'sunu iş ortaklarına yollamaya başladığına değinmiş, Radeon HD 5700 serisi için özel tasarımlı çok sayıda yeni modelin yolda olduğunu belirtmiştik. İşte o modellerinden birisi olan Radeon HD 5770 CuCore, Asus tarafından yapılan resmi açıklamayla lanse edildi. EAH5770 CuCore/2DI/1GD5k kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, 5.8 Oz yani 162.4 gram ağırlığında Bakır kullanılan özel soğutucusu ile referans tasarımlı modele göre %11 daha serin ve daha sessiz çalışıyor.
Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni model, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor. 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ayrıca Voltage Tweak uygulaması ile kullanıcıların GPU iç gerilimini değiştirme olanağı tanıyan kartı önümüzdeki gülerde 120-130 Avro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
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örnein;
10 milyon insanın kaçak elektriğini çözmeden, insanların iş güç sahibi olmadan 10 tane çocuk sahibi olmasını önlemeden, vergi kaçırmanın önüne geçmeden, terörü bitirmeden ÖTV, KDV gibi vergiler inerse ülkemiz çöker arkadaşlar.
Bu vergilerle elektrik kaçakları, terör, işsiz güçsüzün çoluk çocukları, 40 yaşında emekli edilmiş insanlar subvanse ediliyor.
Bunlara rağmen halimize çok şükür.
Helal sana arkadaşım çok haklısın küçük şirket sahibiyim vergilerden bunaldım aynen senin dediğin gibi çalışmayana biz bakıyoruz 10 çocuk yapanın çocuğunada birde ortalıkta çığırtıyorlar tekel içcilerinin hakkı die bilmiyorlarki onlara verilecek para bile pazardan aldıkları donun kdv sine yansıyacak
sen daha 350tl sayıp haline şükrettikce sana ilerde bu orta seviye kartları 450tl dende satarlar
avrupa ayvayı yimemiş para buharlaşıp ucmuyor herkez neyse gene o ama avrupa insanları sadece biraz daha ses cıkarıyor hakkı calındığında , bizim burda ise kuzu