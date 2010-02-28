Asus özel tasarımlı Radeon HD 5830 DirectCU modelini duyurdu

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Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, Radeon HD 5830 tabanlı yeni kartını duyurdu. EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5 olarak isimlendirilen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, özel tasarımlı DirectCU soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre yeni soğutucu, GPU ile doğrudan temas kurabilen ve her ikisi de 8mm kalınlığında olan Bakır tabanlı iki adet ısı borusu ve referans tasarımdaki fana göre %35 daha serin çalışan fan ile geliyor ve bu sayede kart hem serin hem de sessiz çalışıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimiyle geliyor. 1GB GDDR5 bellekle donatılan DirectX 11 destekli yeni model, 800MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip. Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan Asus EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5, Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojileri beraberinde getirirken, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DİsplayPort konnektörlerini kullanıyor.

Yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanacak Radeon HD 5830 tabanlı Asus EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.