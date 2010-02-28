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Asus özel tasarımlı Radeon HD 5830 DirectCU modelini duyurdu

9 yıl
11,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus özel tasarımlı Radeon HD 5830 DirectCU modelini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, Radeon HD 5830 tabanlı yeni kartını duyurdu. EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5 olarak isimlendirilen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, özel tasarımlı DirectCU soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre yeni soğutucu, GPU ile doğrudan temas kurabilen ve her ikisi de 8mm kalınlığında olan Bakır tabanlı iki adet ısı borusu ve referans tasarımdaki fana göre %35 daha serin çalışan fan ile geliyor ve bu sayede kart hem serin hem de sessiz çalışıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimiyle geliyor. 1GB GDDR5 bellekle donatılan DirectX 11 destekli yeni model, 800MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip. Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan Asus EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5, Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojileri beraberinde getirirken, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DİsplayPort konnektörlerini kullanıyor.

Yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanacak Radeon HD 5830 tabanlı Asus EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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hooper 9 yıl
bu soğutucuyu ben de yaparım :D
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UzmaN345 9 yıl
Dostum özel sogutma modelli almak daha mantıklı olur bunun gibi bir kartı 4-5 sene kullanmak istersen tabiki bu kartın amacı fiyat performans odaklı ama zaten sogutucusu kucuk fazla iyi bir sogutma saglamaz yani oc yapmak icin bu sogutucunun farkı aynı fiyata %35 daha iyi sogutmak için tasarlanmıs gibi geldi bana yani fazla fiyat farkı olmıcaktır referans tasarımdan yanıs hatırlamıyorsan 5830 80c civarı calısyordu bu sogutucu ile 65 c dusurse kartın omrunu 1-2 sene daha ekstiradan uzatır bence fiyatı pek farlı olmıcaktır iyi bir satıs rekoru yakalıyabilir ve asus diger firmalardan pahalı olamsının sebebi 3 yıl garanti sunmasıdır
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Ahmet_Amet 9 yıl
Asus ta bu araba sevdasına iyice kaptırdı kartı sanki biraz arabaya benzetmeye çalşmış hızları belki iyi olabilir ama görünümü birşeye benzemiyor....


Haber için çok teşekkürler...
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quzman 9 yıl
Soğutucu dışardan alınıp sonradan yapıştırılmış gibi duruyor :)
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kemomando 9 yıl
Keşke havayı kasanın dışına atan şekilde yapsalardı.
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