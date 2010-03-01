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Asus Radeon HD 5870 X2 (Ares) test sonucuyla birlikte göründü

9 yıl
23,9b
1
77
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Radeon HD 5870 X2 (Ares) test sonucuyla birlikte göründü
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Daha önceki haberlerimizde Asus'un, Radeon HD 5870 hızlarında çalışan dolayısıyla Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanan Radeon HD 5970 Ares modelini geliştirmekle meşgul olduğundan bahsetmiştik. Tayvanlı firma özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni modelini CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor.

Oyunculara özel R.O.G (Republic of Gamers) serisi altında lanse edilecek ve muhtemelen "Limited Edition" yani "Sınırlı Sayıda" ibaresi taşıyacak DirectX 11 destekli yeni ekran kartında, grafik yongaları 850MHz'de, bellekler ise 4800MHz'de görev yapıyor. Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Üzerinde iki adet 8pin ve bir adet 6pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe güç konnektörü bulunan ve bu açıdan sınıfının ilk temsilcilerinden biri olma özelliğini de taşıyan ekran kartına toplamda 450 Watt güç sağlanabildiği belirtiliyor. Fuar kapsamında kartın çalışan örneğini göstermekle yetinmeyen Asus aynı zamanda bazı test sonuçlarını da paylaşarak üretime hazır olduğunun ve satışlara başlayacağının işaretini de vermiyor değil.

Agresif çizgilere sahip özel tasarımlı soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayan Asus Radeon HD 5970 Ares, 3DMark Vantage Extreme testinde X14416 gibi bir skor elde ederek tasarımı kadar performansıyla da iddialı olacağının ilk sinyalini vermiş oldu. Muhtemelen 1000 adet üretilmesi beklenen ve 750-1000 Avro aralığında bir fiyatla sunulması tahmin edilen kartın çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Asus Radeon HD 5870 X2 (Ares) test sonucuyla birlikte göründü
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Asus Radeon HD 5870 X2 (Ares) test sonucuyla birlikte göründü
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Asus Radeon HD 5870 X2 (Ares) test sonucuyla birlikte göründü
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DeistSuat 8 yıl
en az 4 cm daha yüksek kart...
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LaFleur- 9 yıl
5970 = 5870x2 mi oluyor ?
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Mr NO 9 yıl
Asus Ares: youtube.com/...
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lvlono 9 yıl
Fermi,x2 Cypress XT ye yetişemesin diye anakart yaktıracaklar kullanıcılara resmen yaw:)
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Ben beğenmedim. Hd5770'in standart soğutucusu daha şık.
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lvlono 9 yıl
Bu kartı bir de crossfire yapmaya kalkarsanız, kaynak makinası( elektro-ark kaynağı) gibi akım çeker. Herhalde 2000 Watt PSU gerekecektir. YUHHH ki ne YUHHH... :D:D:D
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Man From Atlantis 9 yıl
azız biliyor işi
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stradosphere 9 yıl
@mageji
1) Senin o 4 satırlık smiley olayı forum sayfasının hatası ondan ötürü özür diliyorum,ana sayfadan direk habere tıklarsan ne demek istediğim belli olur.
2)Benim sana şahsi olarak bir düşmanlığım yok veya bozup atayım diye bir düşünceyle gelmedim buraya,insanlar sevip sevmediği şeyleri belirlemek konusunda özgürdürler;ancak bende onların eleştirdikleri şeyi eleştirebilme hakkına sahibim.Bunu engelleyen birşey varsa bileyim.Tartışma çıkmasını en az senin kadar bende istemiyorum ama adamın teki gelip Intelin konusu geçerken "Ati forever"diye yazarsa kusura bakma ona laf sokarım işte,bilip bilmeden alakasız yere yorum yazmak post kasmaktan öte birşey değil.
Ben bilgin edasında geziyorum demedim,gerek kendim faydalanıyorum,gerekse yardıma ihtiyacı olan biri varsa yardım etmeye çalışıyorum.Birgüne birgün kimseye sen bu konuda nasıl yardım istersin,heyt hüyt diye bir yorum yazmadım.
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mageji 9 yıl
stradosphere

@mageji
1) Senin o 4 satırlık smiley olayı forum sayfasının hatası ondan ötürü özür diliyorum,ana sayfadan direk habere tıklarsan ne demek istediğim belli olur.
2)Benim sana şahsi olarak bir düşmanlığım yok veya bozup atayım diye bir düşünceyle gelmedim buraya,insanlar sevip sevmediği şeyleri belirlemek konusunda özgürdürler;ancak bende onların eleştirdikleri şeyi eleştirebilme hakkına sahibim.Bunu engelleyen birşey varsa bileyim.Tartışma çıkmasını en az senin kadar bende istemiyorum ama adamın teki gelip Intelin konusu geçerken "Ati forever"diye yazarsa kusura bakma ona laf sokarım işte,bilip bilmeden alakasız yere yorum yazmak post kasmaktan öte birşey değil.
Ben bilgin edasında geziyorum demedim,gerek kendim faydalanıyorum,gerekse yardıma ihtiyacı olan biri varsa yardım etmeye çalışıyorum.Birgüne birgün kimseye sen bu konuda nasıl yardım istersin,heyt hüyt diye bir yorum yazmadım.



intelin anlatıldığı ya da tartışıldığı bir yerde ati forever yazmak tabiki yanlış. nvidia'nın kartı yandığında bunu nvidia'ya maal etmek de yanlış. atinin kartı yandığında ati böyledir demekte yanlış. ben hem ati kullanıyorum hem nvidia kullanıyorum mesela. ama çıkıp ati kullanırken nvidia kullanmak yanlıştır demiyorum. ya da nvidia kullanırken ati almak hatadır da demiyorum.
hangisi o an avantajlıysa onu seçin diyorum. şu dönem ati avantajlı ve ati kullanıyorum, kullanın diyorum.
o evre hangisi iyi ise onu kullanmak doğrudur.
ama dikkat ediyorum nvidia başlığı altında ati,
ati başlığı altında nvidia tartışılıyor.
belli kesimden mimlenmiş insanlar gelip bir laf atıyor ve tartışma çıkıyor.
işte ben de buna karşıyım, karşı olmaya da devam edeceğim. kimisi ezileni daha çok ezmeyi seviyor. bende ezeni ezmeyi seçiyorum ki adalet olsun. ama bunu kendi adelet anlayışımla yapmayı istemiyorum. zorluyorlar mı bazen? evet zorluyorlar.
ama burası yol geçen hanı değil. yönetimi var idaresi var.

bu arada eyvallah



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OtoburPirana 9 yıl
Kart güzel hem şekil güzel hem performans güzel. E fiyat da Güzel


Almamak için bir sebep yok hemen bir tane alıp kasanın içine sığdırmaya çalışalım.
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hak_an 9 yıl
güzel kart bundan ikitane alıp crosfire mı yapsak napsak
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hooper 9 yıl
bunu alsam kasaya takmaya kıyamam ya :D
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kemomando 9 yıl
Bende de var ASUS
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CoreXXX 9 yıl
herkes alabilir bu kartı çokda şık olmuş. en son aresden mars görmüştük ama bu tasarım ona 10 basar mükemmel sanki uzay çağından gelme bir alete benziyor
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stradosphere 9 yıl
@mageji
Arkadaşım şu yorumlarından eşşek gözü kadar olan smileyi kaldırıp yorum yazsana,adam 2 satır yazı yazmış.4 satır smileyi var,kirletme forumu.
Adama fanlıktan bahsetmişsin,sen msndeki çocuklar gibi smiley yapıştırıyosun gördüğün yere.
__________________________________________________________________
Kart performans canavarı ama tutupta fiyat ve performans bir arada söylenmemeli,valla fiyatı hiçte uygun olacak gibi durmuyor.
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mageji 9 yıl
stradosphere

@mageji
Arkadaşım şu yorumlarından eşşek gözü kadar olan smileyi kaldırıp yorum yazsana,adam 2 satır yazı yazmış.4 satır smileyi var,kirletme forumu.
Adama fanlıktan bahsetmişsin,sen msndeki çocuklar gibi smiley yapıştırıyosun gördüğün yere.

__________________________________________________________________


eşek gözü?

4 satır smile?

yukarıdaki mesajlarımda eşek gözü büyüklüğünde 4 satır smile görürsen bildir veya şikayet et. ben göremedim de

not: 640x480 kullanıyorsan monitör'ü smile sorun yaratabilir belki o da


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu kart bu arada sınırlı sayıda üretilmeyecek ve herkesin alabileceği yeterli sayıda üretim olacakmış.
daha önceleri 1000 adet üretileceği söyleniyordu.
sanırım cebit fuarında bir açıklama yapılmış bu konuyla ilgili.
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NecroCyber-777 9 yıl

stradosphere

@mageji
Arkadaşım şu yorumlarından eşşek gözü kadar olan smileyi kaldırıp yorum yazsana,adam 2 satır yazı yazmış.4 satır smileyi var,kirletme forumu.
Adama fanlıktan bahsetmişsin,sen msndeki çocuklar gibi smiley yapıştırıyosun gördüğün yere.
__________________________________________________________________
Kart performans canavarı ama tutupta fiyat ve performans bir arada söylenmemeli,valla fiyatı hiçte uygun olacak gibi durmuyor.


boşver aga adamı görüyorsun ben taraflı yakaşan bir olsam derdimki HIS ICEQ çok iğrenç tasarım hele VAPOR-X ler rezalet derdim demekki çok beğeniyorum o kartların tasarımını.Bana standart modellerin bile tasarımı daha hoş geliyor diyorum adam takmış bir kere fanlığa.Tamam Fanboyum varmı asus sevmiyorum gigabytecıyım birde bu şekilde tartışma yaratalım bakalım..
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siLahsz 9 yıl
Asus donanım dünyasının ferrarisi maşallah yapmış gene posteri ne kadar duvarıma takacam :D
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NecroCyber-777 9 yıl
daha kibar ve güzel olamazmıydı daha şık.... bence hiç kibar ve sade görüntüsü yok standart tasarım bile daha şık iice sacmaladılar zaten kutu gibi kartlar.HIS ICEQ lar bile daha ık tasarım Vapor-X mesela bu cok saçma olmuş benim fikrim bu
gtx295 mars edition bile daha şıktı
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mageji 9 yıl
NECROCYBER

hadi cnm sende daha kibar ve güzel olamazmıydı bence hiç kibar ve sade görüntüsü yok standart tasarım bile daha şık iice sacmaladılar zaten kutu gibi kartlar HIS ICEQ lar bile daha ık tasarım Vapor-X mesela bu cok saçma olmuş benim fikrim bu gtx295 mars edition bile daha şıktı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


imzana göre,
fanatikliğin diz boyu durumunu ne güzel özetlemişsin.

kutu dediğin asus'un bu modelinin kutu ile uzaktan yakından alakası yok.
sanırım bilgisayarın *.jpg'leri farklı yorumluyo.
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