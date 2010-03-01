Asus Radeon HD 5870 X2 (Ares) test sonucuyla birlikte göründü

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Daha önceki haberlerimizde Asus'un, Radeon HD 5870 hızlarında çalışan dolayısıyla Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanan Radeon HD 5970 Ares modelini geliştirmekle meşgul olduğundan bahsetmiştik. Tayvanlı firma özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni modelini CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyor.

Oyunculara özel R.O.G (Republic of Gamers) serisi altında lanse edilecek ve muhtemelen "Limited Edition" yani "Sınırlı Sayıda" ibaresi taşıyacak DirectX 11 destekli yeni ekran kartında, grafik yongaları 850MHz'de, bellekler ise 4800MHz'de görev yapıyor. Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Üzerinde iki adet 8pin ve bir adet 6pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe güç konnektörü bulunan ve bu açıdan sınıfının ilk temsilcilerinden biri olma özelliğini de taşıyan ekran kartına toplamda 450 Watt güç sağlanabildiği belirtiliyor. Fuar kapsamında kartın çalışan örneğini göstermekle yetinmeyen Asus aynı zamanda bazı test sonuçlarını da paylaşarak üretime hazır olduğunun ve satışlara başlayacağının işaretini de vermiyor değil.

Agresif çizgilere sahip özel tasarımlı soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayan Asus Radeon HD 5970 Ares, 3DMark Vantage Extreme testinde X14416 gibi bir skor elde ederek tasarımı kadar performansıyla da iddialı olacağının ilk sinyalini vermiş oldu. Muhtemelen 1000 adet üretilmesi beklenen ve 750-1000 Avro aralığında bir fiyatla sunulması tahmin edilen kartın çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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