Oyuncu telefonları Asus ROG Phone 7 serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Oyun odaklı akıllı telefonlar söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden Asus, yeni amiral gemisi telefonları Asus ROG Phone 7 ve ROG Phone 7 Ultimate modellerini tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2, 165Hz yenileme hızı ve soğutma performansıyla dikkat çeken telefonler neler sunuyor? İşte ROG Phone 7 ve 7 Ultimate özellikleri ve fiyatı.

Asus ROG Phone 7 ve 7 Ultimate özellikleri

Asus'un yeni oyuncu telefonları ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, ön tarafta 1080 x 2448 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekranla geliyor. Buna ek olarak her iki modele, HDR10+, 1500 nit tepe parlaklığı ve 720Hz dokunmatik örnekleme hızı eşlik ediyor.

ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, zorlu oyunlar ve görevler için LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolamanın eşlik ettiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bununla birlikte 16GB RAM ve 256/512GB depolama kapasitesi ile eşleştirilen telefonlar, dayanıklılık söz konusu olduğunda Gorilla Glass Victus ile destekleniyor. Ayrıca IP54 sertifikasına da yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Önceki nesil ROG telefonlarda olduğu gibi ROG Phone 7 ailesi, kaputun altında 65W şarjlı 6.000mAh pilden (soğutmayı iyileştirmek için 3.000mAh'lik iki adet pil) destek alıyor. Peki Ultimate ve temel sürüm arasındaki farklar neler? ROG Phone 7 Ultimate, havanın doğrudan yerleşik buhar odasına girmesini sağlayan AeroActive soğutucu ve arkasında 2 inç boyutlarında ikonik ROG Vision ekranı ile geliyor.

Kamera bölümüne gelecek olursak Asus ROG Phone 7 serisinin arkasında 50MP (Sony IMX766,1/1.56″, 1.0µm, PDAF) ana kamera, 13MP (f/2.2, 120˚) ultra geniş ve 5MP (f/2.0) makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerasına (f/2,5 (geniş), 1/3,2″, 0,7µm) yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Asus ROG Phone 7 serisi, termal verimlilik konusunda 16.000 mm² özel bir buhar odası soğutma çözümüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Asus ROG Phone 7 Ultimate, AeroActive Cooler 7 bağlandığında büyük bir soğutma avantajı sunuyor diyebiliriz.

Asus ROG Phone 7, Phantom Black ve Storm White olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 173 x 77x 10,4 mm ölçülerinde ve 239 gr ağırlığında geliyor. ROG Phone 7 Ultimate ise benzer ölçüler ve Storm White renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Akıllı telefonların diğer öne çıkan özellikleri arasında, IP54 sertifikası, Gorilla Glass Victus koruma, Bluetooth 5.2 ve X ekseni doğrusal titreşim motoru yer alıyor.

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ROG Phone 7 serisi bugün itibariyle Avrupa ve Tayvan'da siparişe açıldı. Asus ROG Phone 7'nin fiyatı 999 Euro'dan başlıyor ancak kutusunda AeroActive soğutucu yok. (Ayrı olarak 110 Euro), ROG Phone 7 Ultimate ise soğutucu dahil 1.399 Euro fiyat etiketine sahip.

Asus ROG Phone 7 Özellikleri:

Ekran: 6,78 inç AMOLED, 1080 x 2448 piksel, 165Hz yenileme hızı, HDR10+, 1000 nit (1500 nit en yüksek)

6,78 inç AMOLED, 1080 x 2448 piksel, 165Hz yenileme hızı, HDR10+, 1000 nit (1500 nit en yüksek) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek: 16 GB LPDDR5X RAM

16 GB LPDDR5X RAM Depolama: 256GB, 512 GB UFS 4.0 (SD kart desteği yok)

256GB, 512 GB UFS 4.0 (SD kart desteği yok) Pil: 6000 mAh, 65 W kablolu, 10 W ters

6000 mAh, 65 W kablolu, 10 W ters Arka Kamera: 50MP birincil Sony IMX766 f/1.9 (geniş), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, 13MP ultra geniş f/2.2, 120˚, 5MP Makro f/2.0

50MP birincil Sony IMX766 f/1.9 (geniş), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, 13MP ultra geniş f/2.2, 120˚, 5MP Makro f/2.0 Ön Kamera: 32MP f/2,5 (geniş), 1/3,2″, 0,7µm

32MP f/2,5 (geniş), 1/3,2″, 0,7µm Boyut ve ağırlık: 173 x 77 x 10,3 mm; 239 gr

173 x 77 x 10,3 mm; 239 gr İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Diğer: Bluetooth 5.2, Gorilla Glass Victus, IP54, Çift SİM

Bluetooth 5.2, Gorilla Glass Victus, IP54, Çift SİM Fiyat: 1000 Euro

Asus ROG Phone 7 Ultimate Özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED, 1080 x 2448 piksel, 165Hz yenileme hızı, HDR10+, 1000 nit (1500 nit en yüksek) 2 inç harici OLED (kapak ekranı)

6,78 inç AMOLED, 1080 x 2448 piksel, 165Hz yenileme hızı, HDR10+, 1000 nit (1500 nit en yüksek) 2 inç harici OLED (kapak ekranı) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek: 16 GB LPDDR5X RAM

16 GB LPDDR5X RAM Depolama: 512 GB’a kadar UFS 4.0 (SD kart desteği yok)

512 GB’a kadar UFS 4.0 (SD kart desteği yok) Pil: 6000 mAh, 65 W kablolu, 10 W ters

6000 mAh, 65 W kablolu, 10 W ters Arka Kamera: 50MP birincil f/1.9 (geniş), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, 13MP ultra geniş f/2.2, 120˚, 5MP Makro f/2.0

50MP birincil f/1.9 (geniş), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, 13MP ultra geniş f/2.2, 120˚, 5MP Makro f/2.0 Ön Kamera: 32MP f/2,5 (geniş), 1/3,2″, 0,7µm

32MP f/2,5 (geniş), 1/3,2″, 0,7µm Boyut ve ağırlık: 173 x 77 x 10,3 mm; 239 gr

173 x 77 x 10,3 mm; 239 gr İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Diğer: AeroActive soğutma, Bluetooth 5.2, Gorilla Glass Victus, IP54, Çift SİM

AeroActive soğutma, Bluetooth 5.2, Gorilla Glass Victus, IP54, Çift SİM Fiyat: 1400 Euro

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