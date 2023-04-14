Oyuncu telefonları Asus ROG Phone 7 serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Asus ROG Phone 7 ve 7 Ultimate özellikleri
- Asus ROG Phone 7 Özellikleri:
- Asus ROG Phone 7 Ultimate Özellikleri
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Asus ROG Phone 7 ve 7 Ultimate özellikleri
Asus'un yeni oyuncu telefonları ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, ön tarafta 1080 x 2448 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekranla geliyor. Buna ek olarak her iki modele, HDR10+, 1500 nit tepe parlaklığı ve 720Hz dokunmatik örnekleme hızı eşlik ediyor.
ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, zorlu oyunlar ve görevler için LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolamanın eşlik ettiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bununla birlikte 16GB RAM ve 256/512GB depolama kapasitesi ile eşleştirilen telefonlar, dayanıklılık söz konusu olduğunda Gorilla Glass Victus ile destekleniyor. Ayrıca IP54 sertifikasına da yer verilmiş.
Kamera bölümüne gelecek olursak Asus ROG Phone 7 serisinin arkasında 50MP (Sony IMX766,1/1.56″, 1.0µm, PDAF) ana kamera, 13MP (f/2.2, 120˚) ultra geniş ve 5MP (f/2.0) makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerasına (f/2,5 (geniş), 1/3,2″, 0,7µm) yer verilmiş.
Asus ROG Phone 7, Phantom Black ve Storm White olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 173 x 77x 10,4 mm ölçülerinde ve 239 gr ağırlığında geliyor. ROG Phone 7 Ultimate ise benzer ölçüler ve Storm White renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Akıllı telefonların diğer öne çıkan özellikleri arasında, IP54 sertifikası, Gorilla Glass Victus koruma, Bluetooth 5.2 ve X ekseni doğrusal titreşim motoru yer alıyor.
ROG Phone 7 serisi bugün itibariyle Avrupa ve Tayvan'da siparişe açıldı. Asus ROG Phone 7'nin fiyatı 999 Euro'dan başlıyor ancak kutusunda AeroActive soğutucu yok. (Ayrı olarak 110 Euro), ROG Phone 7 Ultimate ise soğutucu dahil 1.399 Euro fiyat etiketine sahip.
Asus ROG Phone 7 Özellikleri:
- Ekran: 6,78 inç AMOLED, 1080 x 2448 piksel, 165Hz yenileme hızı, HDR10+, 1000 nit (1500 nit en yüksek)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 16 GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256GB, 512 GB UFS 4.0 (SD kart desteği yok)
- Pil: 6000 mAh, 65 W kablolu, 10 W ters
- Arka Kamera: 50MP birincil Sony IMX766 f/1.9 (geniş), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, 13MP ultra geniş f/2.2, 120˚, 5MP Makro f/2.0
- Ön Kamera: 32MP f/2,5 (geniş), 1/3,2″, 0,7µm
- Boyut ve ağırlık: 173 x 77 x 10,3 mm; 239 gr
- İşletim sistemi: Android 13
- Diğer: Bluetooth 5.2, Gorilla Glass Victus, IP54, Çift SİM
- Fiyat: 1000 Euro
Asus ROG Phone 7 Ultimate Özellikleri
- Ekran: 6,78 inç AMOLED, 1080 x 2448 piksel, 165Hz yenileme hızı, HDR10+, 1000 nit (1500 nit en yüksek) 2 inç harici OLED (kapak ekranı)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 16 GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 512 GB’a kadar UFS 4.0 (SD kart desteği yok)
- Pil: 6000 mAh, 65 W kablolu, 10 W ters
- Arka Kamera: 50MP birincil f/1.9 (geniş), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, 13MP ultra geniş f/2.2, 120˚, 5MP Makro f/2.0
- Ön Kamera: 32MP f/2,5 (geniş), 1/3,2″, 0,7µm
- Boyut ve ağırlık: 173 x 77 x 10,3 mm; 239 gr
- İşletim sistemi: Android 13
- Diğer: AeroActive soğutma, Bluetooth 5.2, Gorilla Glass Victus, IP54, Çift SİM
- Fiyat: 1400 Euro
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