Oppo K13 Turbo ve Pro lansman öncesi tüm özellikleriyle ortaya çıktı

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Oppo, 21 Temmuz'da Çin'de tanıtacağı yeni akıllı telefonları K13 Turbo ve K13 Turbo Pro için geri sayıma geçti. Ancak resmi tanıtıma günler kala her iki modelin de neredeyse tüm teknik detayları Çinli kaynaklar tarafından sızdırıldı. Yeni modeller, performans odaklı donanımları ve oyun dostu özellikleriyle dikkat çekecek.

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Oppo K13 Turbo serisi: Yüksek yenileme hızı, güçlü işlemciler ve devasa batarya ile geliyor

Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre K13 Turbo serisi, 6.8 inç büyüklüğünde, düz OLED LTPS ekranla geliyor. 1.5K çözünürlük sunan bu panel, aynı zamanda 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Kamera tarafında ise her iki modelde de 50 megapiksel ana kameraya 2 megapiksellik yardımcı sensör eşlik ederken, ön tarafta 16 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.

7.000 mAh kapasiteli batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelen cihazlar, oyun performansını artırmak için yerleşik aktif soğutma fanı ve RGB aydınlatma sistemine de sahip. Donanım tarafında ise K13 Turbo modeli MediaTek'in Dimensity 8450 çip setini taşırken, Turbo Pro versiyonu Qualcomm'un yeni Snapdragon 8s Gen 4 yonga setiyle destekleniyor. Bu modellerin RAM ve depolama seçenekleri ise 12 GB + 256 GB'tan başlayarak, Pro versiyonda da 16 GB + 512 GB'a kadar uzanıyor.

Oppo’nun her iki modelde de farklı renk seçenekleri sunduğu görülüyor. K13 Turbo, siyah, mor ve beyaz renk seçenekleriyle gelirken; Turbo Pro modeli siyah, mor ve gümüş renklerle piyasaya sürülecek. Suya ve toza karşı dayanıklılık tarafında ise cihazlar IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip. Ayrıca sızıntılarda plastik orta çerçeve kullanılan kasanın sağlamlık açısından tatmin edici olduğu belirtilirken, Turbo Pro modelinin 8.31 mm kalınlığında ve 208 gram ağırlığında olduğu bildiriliyor.

Son olarak Oppo’nun K13 Turbo serisiyle sadece Çin pazarıyla sınırlı kalıp kalmayacağı merak konusu. K13 Turbo Pro'nun, Ağustos veya Eylül aylarında Çin dışındaki pazarlarda da satışa sunulabileceği konuşuluyor. Ancak K13 Turbo’nun küresel erişimi hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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Oppo K13 Turbo ve Pro, tüm özellikleriyle ortaya çıktı

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