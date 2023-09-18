Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı
Bilmeyenler için Asus'un yeni el konsolu ROG Ally, Steam Deck'in en büyük rakiplerinden biri konumunda. Bu noktada konsolun ilk sürümü, Ryzen Z1 Extreme işlemci ve 699 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldı. Ancak lansman etkinliğinde Asus, uygun fiyatlı bir sürümün de yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu model, küresel pazarda listelenmeye başladı.
Bildirilenlere göre yeni ROG Ally, temel sürümde yer alan Ryzen Z1 Extreme yerine Ryzen Z1 işlemciden destek alıyor. 6 çekirdekli bir yapıda gelen bu yonga seti, içerisinde 4CU içeren RDNA 3 GPU (2.5GHz) ve 4,9GHz saat hızına sahip. Standart sürümde ise 8 çekirdek ve 12CU RDNA 3 GPU (2.7GHz) ve 5.1GHz saat hızı sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla GPU performansında önemli bir kırpılma söz konusu. Ancak yeni sürüm, buna karşın 100 dolar daha düşük bir fiyatla geliyor.
Bilmeyenler için Ryzen Z1 Extreme işlemcili Asus ROG Ally, ülkemizde 30.000 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor. Yeni sürümün Türkiye pazarına giriş yapacağı tarih ise şu an için belirsiz. Ancak Eylül sonuna kadar satışa çıktığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.