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    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    ASUS’un el konsolu ROG Ally, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciden sonra Ryzen Z1 işlemcili olarak da satışa sunuluyor. İşte Ryzen Z1'li ROG Ally özellikleri ve fiyatı.
    Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi el konsolu pazarında, Nintendo Switch'in ardından büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki bu rekabete son dahil olan Asus, ROG Ally isimli yeni el konsolu ile ses getirmeyi başardı. Şimdi de bu cihazın uygun fiyatlı sürümü, küresel pazarda listelenmeye başladı. İşte Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally fiyatı ve özellikleri..

    Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı

    Bilmeyenler için Asus'un yeni el konsolu ROG Ally, Steam Deck'in en büyük rakiplerinden biri konumunda. Bu noktada konsolun ilk sürümü, Ryzen Z1 Extreme işlemci ve 699 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldı. Ancak lansman etkinliğinde Asus, uygun fiyatlı bir sürümün de yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu model, küresel pazarda listelenmeye başladı.

    Bildirilenlere göre yeni ROG Ally, temel sürümde yer alan Ryzen Z1 Extreme yerine Ryzen Z1 işlemciden destek alıyor. 6 çekirdekli bir yapıda gelen bu yonga seti, içerisinde 4CU içeren RDNA 3 GPU (2.5GHz) ve 4,9GHz saat hızına sahip. Standart sürümde ise 8 çekirdek ve 12CU RDNA 3 GPU (2.7GHz) ve 5.1GHz saat hızı sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla GPU performansında önemli bir kırpılma söz konusu. Ancak yeni sürüm, buna karşın 100 dolar daha düşük bir fiyatla geliyor.

    Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bunun dışında her iki sürüm, tamamıyla benzer özelliklere sahip; Windows 11, 16GB LPDDR5-6400 RAM, 512GB depolama kapasitesi ve FullHD çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 7 inç IPS ekran. 256 GB veya 1 TB sürümler içinse şu an için herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Bilmeyenler için Ryzen Z1 Extreme işlemcili Asus ROG Ally, ülkemizde 30.000 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor. Yeni sürümün Türkiye pazarına giriş yapacağı tarih ise şu an için belirsiz. Ancak Eylül sonuna kadar satışa çıktığını görebiliriz.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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