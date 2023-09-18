Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi el konsolu pazarında, Nintendo Switch'in ardından büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki bu rekabete son dahil olan Asus, ROG Ally isimli yeni el konsolu ile ses getirmeyi başardı. Şimdi de bu cihazın uygun fiyatlı sürümü, küresel pazarda listelenmeye başladı. İşte Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally fiyatı ve özellikleri..

Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı

Bilmeyenler için Asus'un yeni el konsolu ROG Ally, Steam Deck'in en büyük rakiplerinden biri konumunda. Bu noktada konsolun ilk sürümü, Ryzen Z1 Extreme işlemci ve 699 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldı. Ancak lansman etkinliğinde Asus, uygun fiyatlı bir sürümün de yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu model, küresel pazarda listelenmeye başladı.

Bildirilenlere göre yeni ROG Ally, temel sürümde yer alan Ryzen Z1 Extreme yerine Ryzen Z1 işlemciden destek alıyor. 6 çekirdekli bir yapıda gelen bu yonga seti, içerisinde 4CU içeren RDNA 3 GPU (2.5GHz) ve 4,9GHz saat hızına sahip. Standart sürümde ise 8 çekirdek ve 12CU RDNA 3 GPU (2.7GHz) ve 5.1GHz saat hızı sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla GPU performansında önemli bir kırpılma söz konusu. Ancak yeni sürüm, buna karşın 100 dolar daha düşük bir fiyatla geliyor.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında her iki sürüm, tamamıyla benzer özelliklere sahip; Windows 11, 16GB LPDDR5-6400 RAM, 512GB depolama kapasitesi ve FullHD çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 7 inç IPS ekran. 256 GB veya 1 TB sürümler içinse şu an için herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

El konsolu ne kadar güçlü olabilir ki? "Asus ROG Ally incelemesi" 1 ay önce eklendi

Bilmeyenler için Ryzen Z1 Extreme işlemcili Asus ROG Ally, ülkemizde 30.000 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor. Yeni sürümün Türkiye pazarına giriş yapacağı tarih ise şu an için belirsiz. Ancak Eylül sonuna kadar satışa çıktığını görebiliriz.

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Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri