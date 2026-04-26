Asus Zenbook Duo 2026 yüksek fiyat etiketiyle piyasada

Tam Boyutta Gör Asus'un dizüstü bilgisayarlarında yardımcı bir ekranı kullanıcılarına sunduğu Duo serisi geçtiğimiz yıllarda önemli bir güncelleme alarak adeta devrim geçirmişti. Aynı boyuttaki iki ekranı ile katlanabilir hissiyatı veren Duo serisinin son üyesi piyasaya çıkıyor.

Asus Zenbook Duo 2026 özellikleri ve fiyatı

Huawei'nin tam katlanabilir dizüstü bilgisayarının aksine yeni Zenbook Duo serisi menteşe ile iki ekranı birbirinden ayırıyor ancak firma sürekli olarak menteşeyi geliştirerek katlanabilir hissiyatı vermeye çalışıyordu. Asus Zenbook Duo 2026 yeni hideaway menteşe sistemi ile iki ekran arasındaki mesafeyi 8.28mm seviyesine çekiyor ve daha bütüncül bir ekran karşımıza çıkıyor.

Ekranlar 14 inç boyutunda 144Hz OLED olarak tercih edilirken Intel Panter Lake tabanlı Core Ultra X9 388H işlemcisi dahili Intel Arc B390 grafik birimi ile oyunlarda da ideal bir performans sergiliyor. Ayrıca Intel Core Ultra 7 355H ve Core Ultra 9 386H seçenekleri de mevcut. Cihaz 18 saate varan kullanım süreleri sunuyor.

Dokunmatik ekran, 32GB LPDDR5X bellek, 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD, USB 3.2 Gen 2 Type-A portu, çift Thunderbolt 4 girişi, ASUS Pen 3.0 ekran kalemi, kablosuz klavye, şık bir kese şeklinde özellikleri olan Asus Zenbook Duo 2026 modelinde Intel Core Ultra 9 386H seçeneği 2500$, Intel Core Ultra X9 388H seçeneği de 2700$ başlangıç fiyatına sahip.

