RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor

Tam Boyutta Gör

RDNA2 mimarisiyle gelecek RX 6000 ailesi 7 nm nodunda sunacağı verimliliği ve getireceği performans artışıyla donanım dünyasının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

RX 6800 XT ROG Strix

ASUS’un RX 6800 XT tabanlı ROG Strix kartının BIOS’unun incelenmesiyle ilgi çekici detaylar gün yüzüne çıktı. ASUS kartı için Quiet, Balance, Turbo ve Rage Mode olmak üzere 4 mod belirlediği görülürken en agresif mod olarak öne çıkan Turbo Mode’da sıcaklık limitinin 95 derece olarak belirlenmesi dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir

AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı

Tam Boyutta Gör

AMD’nin ekran kartının kendisini otomatik olarak hız aşırtması için geliştirdiği Rage Mod’u dahil olmak üzere diğer 3 mod içinse 80 derece belirlendiğinin altını çizelim. Ayrıca Rage Mode’da kartın TDP sınırının 300 watt’tan 320 watt’a yükseliyor.

Son olarak Turbo Mode için 1750-2250 MHz’lik aralık belirlenen BIOS’ta diğer modlar içinse 1700-1990 MHz aralığı uygulanmış.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi!"

MorePowerTool ile yapılan incelemeye göre ise kartın yazılımı 2800 MHz GPU ve 1075 MHz’lik bellek frekansına izin veriyor. Bu da VRAM tarafında %7.5’lik aşırtma ile 17.2 Gbps’in görülebilmesi manasına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.