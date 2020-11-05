RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor

RDNA2 mimarisiyle gelecek RX 6000 ailesi 7 nm nodunda sunacağı verimliliği ve getireceği performans artışıyla donanım dünyasının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
RX 6800 XT ROG Strix
ASUS’un RX 6800 XT tabanlı ROG Strix kartının BIOS’unun incelenmesiyle ilgi çekici detaylar gün yüzüne çıktı. ASUS kartı için Quiet, Balance, Turbo ve Rage Mode olmak üzere 4 mod belirlediği görülürken en agresif mod olarak öne çıkan Turbo Mode’da sıcaklık limitinin 95 derece olarak belirlenmesi dikkat çekti.İlginizi Çekebilir AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı
AMD’nin ekran kartının kendisini otomatik olarak hız aşırtması için geliştirdiği Rage Mod’u dahil olmak üzere diğer 3 mod içinse 80 derece belirlendiğinin altını çizelim. Ayrıca Rage Mode’da kartın TDP sınırının 300 watt’tan 320 watt’a yükseliyor.
Son olarak Turbo Mode için 1750-2250 MHz’lik aralık belirlenen BIOS’ta diğer modlar içinse 1700-1990 MHz aralığı uygulanmış.
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MorePowerTool ile yapılan incelemeye göre ise kartın yazılımı 2800 MHz GPU ve 1075 MHz’lik bellek frekansına izin veriyor. Bu da VRAM tarafında %7.5’lik aşırtma ile 17.2 Gbps’in görülebilmesi manasına geliyor.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Rx 470im 82 dereceyi görünce çıldırıyorum.
Termal olarak limiti 90 belirlemişler buda kartın ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir.
90 derece olsa bile çalışacak durumda demektir bu.
AMD alacaklara ASUS tavsiye etmem NVIDIA alacaklara ise tavsiye ederim.
Kart 90 dereceye çıkmıyor. 70 dereceyi bile geçmeyecek full yük altında.
Ama güç limiti yani termal olarak limit 95 derece yani kart 320 watt vs ye çıkabiliyor yazılmış. Soğutucu ona göre olacağı için 95 derece olmayacak.
Harbi sizden Bi cacık olmaz
Bazı oyunlar CPU'ya bazıları GPU'ya yükleniyor.GPU'ya yüklenen bir oyunda doksan dereceyi aşmak işten bile değil.Sorun sıcaklık değil.Bu sıcaklıkta sağlıklı çalışıp çalışmaması.
Editör Mete bey
Bu değerleri siz kendi ölçümünüzlemi aldınız.
Yoksa birilerinin beynına göreni haber yaptınız
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