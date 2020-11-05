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    RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor

    AMD’nin yaklaşan RX 6000 serisine dair detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. ASUS’un ROG Strix çözümü için hazırladığı BIOS’unda belirlenen sıcaklık değerleri paylaşıldı.
    6 gün
    4,6b
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor
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    RDNA2 mimarisiyle gelecek RX 6000 ailesi 7 nm nodunda sunacağı verimliliği ve getireceği performans artışıyla donanım dünyasının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

    RX 6800 XT ROG Strix

    ASUS’un RX 6800 XT tabanlı ROG Strix kartının BIOS’unun incelenmesiyle ilgi çekici detaylar gün yüzüne çıktı. ASUS kartı için Quiet, Balance, Turbo ve Rage Mode olmak üzere 4 mod belirlediği görülürken en agresif mod olarak öne çıkan Turbo Mode’da sıcaklık limitinin 95 derece olarak belirlenmesi dikkat çekti.

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    RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor
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    AMD’nin ekran kartının kendisini otomatik olarak hız aşırtması için geliştirdiği Rage Mod’u dahil olmak üzere diğer 3 mod içinse 80 derece belirlendiğinin altını çizelim. Ayrıca Rage Mode’da kartın TDP sınırının 300 watt’tan 320 watt’a yükseliyor.

    Son olarak Turbo Mode için 1750-2250 MHz’lik aralık belirlenen BIOS’ta diğer modlar içinse 1700-1990 MHz aralığı uygulanmış.

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    MorePowerTool ile yapılan incelemeye göre ise kartın yazılımı 2800 MHz GPU ve 1075 MHz’lik bellek frekansına izin veriyor. Bu da VRAM tarafında %7.5’lik aşırtma ile 17.2 Gbps’in görülebilmesi manasına geliyor.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    58 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Boş yapma beni dinle 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klasik algı yönetimi başlamış yine
    1 Yanıt Yanıtla +38
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Asus'a paralar yatmış anlaşılan Intel ve Nvidia'dan yine.AMD tarafında Asus almayın,aldırmayın.
    Yanıtla +21
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    Jon_Kar 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Asus Termal Ped koymazsa tabiki de 95 dereceyi görür
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    Aydinölü (AYDIN AYDIN ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Acaba bu yüzden mi kışın açıklıyorlar? Yazın yanar la o gard.



    Rx 470im 82 dereceyi görünce çıldırıyorum.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi de okuduğunuzu anlasanız. Sanki kart yükte 95 derecede çalışacak, böyle mi anladınız acaba?
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    GamTeli (Fatih Anıl ÖZTÜRK) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    arkadaş ne kadar boş bir konu olmuş kart bios modifiyesi uğraşmış veya uğraşmamış bile bilir o limit kartın çıkacağı ısıyı ifade etmez tam bir algı bozmaya yönelik bir konu olmuş kart eğer olurda sen fanı elinle bile tutsan 90 dereceye çıksa hızını düşürmeye maksimum ısıyı 90 da tutmaya çalışır bunun amacı da kartı korumak için ısı korumasıdır soğutucu bile olmasa kart 90 dereceyi geçmesin diye eklenmiş bir sınırlamadır bu kadar basit.
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    BekirTemel (Bekir ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    klasik asus amd ekran kartı
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ya amd ısınıyocular başladı gene :S
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    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kartı sürekli 90 derecede çalışacak gibi bir algı var fakat öyle değil.
    Termal olarak limiti 90 belirlemişler buda kartın ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir.
    90 derece olsa bile çalışacak durumda demektir bu.
    AMD alacaklara ASUS tavsiye etmem NVIDIA alacaklara ise tavsiye ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    e d d a i 4 gün ( Mesaj Silindi ) mehmet4428
    Bi çıksın da ,bulduğumuza yapışıcaz.Seçme işini beklersek çok bekleriz,bunda da stok sıkıntısı olacak gibi duruyor.
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    wolferto (mehmet öz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bre cahiller 90 dereceyi gecerse turbo moddan düşecek frekans düşecek limit o üretici karti okadar isinmamasi için sogutmasinin ne fan hizli dönecek nede 90 dereceye gelecek şekilde ayarlayacaklar aslinda bu sayinin yüksek olmasi kartin termal dayanikliliginin iyi oldugu anlamina geliyor 90 dereceden sonra turbo frekansda sorun yasanmis kart 90 dereceye cıkmayacak zaten olurda isinirsa 90 dereceye kadar yolu var anlaminda
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    teknoCat (ismi gizli) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlamayan cahiller için kolay yazalım :



    Kart 90 dereceye çıkmıyor. 70 dereceyi bile geçmeyecek full yük altında.



    Ama güç limiti yani termal olarak limit 95 derece yani kart 320 watt vs ye çıkabiliyor yazılmış. Soğutucu ona göre olacağı için 95 derece olmayacak.



    Harbi sizden Bi cacık olmaz
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında neden bahsettiği konusunda hiç bir fikrin yok değil mi?
    Bazı oyunlar CPU'ya bazıları GPU'ya yükleniyor.GPU'ya yüklenen bir oyunda doksan dereceyi aşmak işten bile değil.Sorun sıcaklık değil.Bu sıcaklıkta sağlıklı çalışıp çalışmaması.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    apodur (abdullah dursun) 5 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Valla tam olarak doğruyu söyledin.



    Editör Mete bey

    Bu değerleri siz kendi ölçümünüzlemi aldınız.

    Yoksa birilerinin beynına göreni haber yaptınız
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir de NVidia ile dalga geçiyorlardı.Frekansı yüksek tutmak için rage modunda yüksek dereceye çıkıyor.Asus tuf serisi gibi cayır cayır yanıyor.RX 6800xt wattman edition
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    4572 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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