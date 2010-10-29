Asus tablet bilgisayar pazarı için farklı boyutlarda çok sayıda model hazırlıyor

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, tablet bilgisayar pazarıyla ilgili güncellenmiş yol haritasını ve ürün planlamasını açıkladı. Şirket başkanı Jerry Shen tarafından verilen bilgilere göre Asus, 7-inç, 9-inç, 10-inç ve 12-inç boyutlarında çok sayıda tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor ve ilk modellerini Aralık ayında lanse etmeyi planlıyor. Asus'un duyurmayı planladığı ilk model, dokunmatik kontrol ve kullanıcı ara birimine yönelik geliştirmeler konusunda Microsoft ile yakın iş birliğine gidilen, 12-inç boyutundaki model olacak. Wintel platformunu kullanan yani Intel işlemci üzerinde Windows işletim sistemini kullanan model, sınıfındaki en büyük cihazlardan biri olacak.

Hacimli üretimi Aralık ayında başlayacak 12-inç tablet bilgisayarın, Ocak ayında yapılacak CES 2010 fuarıyla birlikte tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor. Asus'un bir sonraki hamlesi Mart ayında, muhtemelen CeBIT 2011 fuarıyla birlikte tanıtacağı 7-inç ve 9-inç boyutundaki modeller olacak. Küçük olan modeli sadece WiFi, büyük olanı ise 3.5G ve telefon fonksiyonlarına sahip olacak tabletlere ek olarak Asus, Nvidia Tegra 2 platformu üzerinde Android işletim sistemi çalıştıran bir başka 9-inç tablet te sunacak. Açıklanan bilgilere göre Wintel tabanlı 9-inç model ile ARM/Android tabanlı 9-inç tablet arasındaki fiyat farkı, 100 dolar civarında olacak.

Asus'un önümüzdeki yıla dönük olarak en ciddi yatırım alanlarından biri tablet bilgisayar pazarı için firma, 800 kişilik ekibe sahip cep telefonu bölümünden 200 kadar mühendisi de bu çalışmalara kaydırmış durumda.