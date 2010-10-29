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Asus tablet bilgisayar pazarı için farklı boyutlarda çok sayıda model hazırlıyor

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, tablet bilgisayar pazarıyla ilgili güncellenmiş yol haritasını ve ürün planlamasını açıkladı. Şirket başkanı Jerry Shen tarafından verilen bilgilere göre Asus, 7-inç, 9-inç, 10-inç ve 12-inç boyutlarında çok sayıda tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor ve ilk modellerini Aralık ayında lanse etmeyi planlıyor. Asus'un duyurmayı planladığı ilk model, dokunmatik kontrol ve kullanıcı ara birimine yönelik geliştirmeler konusunda Microsoft ile yakın iş birliğine gidilen, 12-inç boyutundaki model olacak. Wintel platformunu kullanan yani Intel işlemci üzerinde Windows işletim sistemini kullanan model, sınıfındaki en büyük cihazlardan biri olacak.

Hacimli üretimi Aralık ayında başlayacak 12-inç tablet bilgisayarın, Ocak ayında yapılacak CES 2010 fuarıyla birlikte tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor. Asus'un bir sonraki hamlesi Mart ayında, muhtemelen CeBIT 2011 fuarıyla birlikte tanıtacağı 7-inç ve 9-inç boyutundaki modeller olacak. Küçük olan modeli sadece WiFi, büyük olanı ise 3.5G ve telefon fonksiyonlarına sahip olacak tabletlere ek olarak Asus, Nvidia Tegra 2 platformu üzerinde Android işletim sistemi çalıştıran bir başka 9-inç tablet te sunacak. Açıklanan bilgilere göre Wintel tabanlı 9-inç model ile ARM/Android tabanlı 9-inç tablet arasındaki fiyat farkı, 100 dolar civarında olacak.

Asus'un önümüzdeki yıla dönük olarak en ciddi yatırım alanlarından biri tablet bilgisayar pazarı için firma, 800 kişilik ekibe sahip cep telefonu bölümünden 200 kadar mühendisi de bu çalışmalara kaydırmış durumda.


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DH Misafiri 8 yıl
asus dizüstü bilgisayar aldım. Asusun ilk serisi imiş.O seridekiler hep arıza vermiş.2 yıllık garanti süresince birçok parçası değişti.Garanti süresi sonrasında da sorun çıkarmaya devam etti.Halen sorunlu İstanbula servise gitti. Bu kadar çok sorun çıkaran bir bilgisayar yenisi ile değiştirilmeli idi.Bunu şirket düşünmeli idi olmadı.BEN ÖĞRETMENİM İŞİM BİLGİSAYARLA ilgililer işe el atıncaya kadar bu sorunu internet ortamında her hafta ilgili ilgisiz sitelerde anlatmaya devam edeceğim İLk size sorunumu açtım.TEŞEKKÜR EDERİM İLGİLENDİĞİNİZ İÇİN.
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Batuist 8 yıl
bu markanın eepcsinden nefret etmiştim eminim bundan da ederim.. adamların zaten en başta mantık ofsayt.. atom işlemci üzerine windows işletim sistemi.. yani bir desktop işletim sistemi bunlara ne kadar uyar hayret.. microsofttaki de ayrı bir inat.. geleceğin aleti tablet PCler olacak bu çok net anlaşılıyor. neden bunlar için ayrı bir işletim sistemi geliştirmiyorsun.. galiba nasılsa google bu konuda çalışıyor bize kalmıyor diye düşünüyor...
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Rock_Rage 8 yıl
EEpc serisinde bile okadar cok model cıkardiki tablette cıkarmasa olmaz.Herhalde turkiye encok bulabilecegimiz ve gorecemiz tablet pc asus olacak.
SAYGILARLA
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