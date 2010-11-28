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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli U41'i duyurdu

8 yıl
10,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli U41'i duyurdu
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Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Asus, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. U41 olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, sahip olduğu donanımı ve 27mm kalınlığındaki tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç LED backlit ekrana sahip sistem, Intel platformunu kullanıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve depolama için 320GB ile 640 olmak üzere iki farklı sabit disk seçeneği ile sunulan Asus U41'e, ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT425M çözümü eşlik ediyor.

33.8 x 25 x 2.54 cm boyutlarında ve 6 hücreli pil ile 2 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, performans ve güç tüketimi optimize edilmiş denge için Super Hybrid Engine isimli teknolojiyi kullanıyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen U41, 802.11n WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth, 0.3MP çözünürlüğünde kamera, çok formatlı kart okuyucusu, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörleri ile üç adet USB portunu üzerinde barındırıyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen U41, 6 hücreli pil yanında (4400 mAh) dilendiği takdirde 5600 mAh kapasiteli 8 hücreli pil ile de alınabiliyor. Asus yeni dizüstü bilgisayar modeli U41 için çıkış tarihini ve son kullanıcı satış fiyatlarını henüz açıklamadı.

Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli U41'i duyurdu
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sacrificeson 8 yıl
şuanda fiyat performansi en iyi Aver timelinex serisi. türkiyede neredeyse amerikanın 200-300tl üstü fiyata satiliyorlar. toshiba r700 var iyi ama fiyati abarti ve türkiyede yok. en iyisi sony Z serisi ama 6bin tl lerde fiyati var. En mantıklı çözüm Acer TimelineX i5 460M olan işlemci 320gb hhd li olandan alin daha sonra hdd yi değiştirip ssd alın. memnuniyet garantisi veririm...
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Batuist 8 yıl

iwannammm

şuanda fiyat performansi en iyi Aver timelinex serisi. türkiyede neredeyse amerikanın 200-300tl üstü fiyata satiliyorlar. toshiba r700 var iyi ama fiyati abarti ve türkiyede yok. en iyisi sony Z serisi ama 6bin tl lerde fiyati var. En mantıklı çözüm Acer TimelineX i5 460M olan işlemci 320gb hhd li olandan alin daha sonra hdd yi değiştirip ssd alın. memnuniyet garantisi veririm...

sende reklam yapar gibi konuşmuşsun.. acerda filan mı çalışıyorsun



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Batuist 8 yıl
asus dizüstü bilgisayarlarda bir aralar iyidi ama şimdi sıradanın ötesine geçemiyor maalesef..
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jay jay justified 8 yıl
UL serisini ısıtıp önüne koyuyor tüketicilerin. Ultra ince yaparken, ağırlığı da unutmamak lazım tabi. Ultra ince ve yeni bir seride, ağırlığı aşağılara çekmelerini beklerdim. Bu değerleri ve özellikleri (ağırlık, donanım) Acer TimelineX serisi uzun zamandır sunuyor zaten.
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