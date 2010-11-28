Asus ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli U41'i duyurdu

Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Asus, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. U41 olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, sahip olduğu donanımı ve 27mm kalınlığındaki tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç LED backlit ekrana sahip sistem, Intel platformunu kullanıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve depolama için 320GB ile 640 olmak üzere iki farklı sabit disk seçeneği ile sunulan Asus U41'e, ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT425M çözümü eşlik ediyor.

33.8 x 25 x 2.54 cm boyutlarında ve 6 hücreli pil ile 2 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, performans ve güç tüketimi optimize edilmiş denge için Super Hybrid Engine isimli teknolojiyi kullanıyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen U41, 802.11n WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth, 0.3MP çözünürlüğünde kamera, çok formatlı kart okuyucusu, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörleri ile üç adet USB portunu üzerinde barındırıyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen U41, 6 hücreli pil yanında (4400 mAh) dilendiği takdirde 5600 mAh kapasiteli 8 hücreli pil ile de alınabiliyor. Asus yeni dizüstü bilgisayar modeli U41 için çıkış tarihini ve son kullanıcı satış fiyatlarını henüz açıklamadı.