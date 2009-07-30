Asus USB 3.0 destekli ilk anakartını iptal etti

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Marvell tarafından hazırlanan SATA-III (SATA 6Gbps) kontrolcüsündeki sorunlar nedeniyle aralarında Asus ve Gigabyte'ın da yer aldığı bazı anakart üreticilerinin ilk jenerasyon P55 anakartlarında SATA-III desteği sunmaktan vazgeçtiklerini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ancak gelen yeni bilgilere göre USB 3.0 desteği konusunda da bir süre daha beklenmesi gerekecek zira Asus'un hem USB 3.0 hem de SATA-III desteği ile göz dolduran X58 yonga setli P6X58 Premium modelini iptal ettiği bildiriliyor.

600MB/sn'ye varan veri transfer hızı ile 10x performans artışı vaat eden ayrıca geriye doğru uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 teknolojisine destek veren USB 3.0 için Asus, P6X58 Premium modelinde NEC tarafından hazırlanan USB 3.0 kontrolcüsüne yer veriyordu. Asus'dan yapılan açıklamada yüksek performans segmenti için hazırlanan anakartın iptal edilmesinde "özellikle öne çıkan herhangi bir neden yok" açıklaması yapılırken, firmanın yeni teknolojilerle donatacağı yüksek performanslı anakartlar için daha bir USB 3.0 yonga seti bekliyor olabileceği üzerinde duruluyor. Rakiplerinin neler yapacağını görmek istediği de konuşulan Asus'un NEC yerine Fujitsu'nun USB 3.0 kontrolcüsüne gözüne kestirmiş olabileceği de konuşuluyor.

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