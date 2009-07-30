Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus USB 3.0 destekli ilk anakartını iptal etti

9 yıl
10,4b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus USB 3.0 destekli ilk anakartını iptal etti
Tam Boyutta Gör

Marvell tarafından hazırlanan SATA-III (SATA 6Gbps) kontrolcüsündeki sorunlar nedeniyle aralarında Asus ve Gigabyte'ın da yer aldığı bazı anakart üreticilerinin ilk jenerasyon P55 anakartlarında SATA-III desteği sunmaktan vazgeçtiklerini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ancak gelen yeni bilgilere göre USB 3.0 desteği konusunda da bir süre daha beklenmesi gerekecek zira Asus'un hem USB 3.0 hem de SATA-III desteği ile göz dolduran X58 yonga setli P6X58 Premium modelini iptal ettiği bildiriliyor.

600MB/sn'ye varan veri transfer hızı ile 10x performans artışı vaat eden ayrıca geriye doğru uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 teknolojisine destek veren USB 3.0 için Asus, P6X58 Premium modelinde NEC tarafından hazırlanan USB 3.0 kontrolcüsüne yer veriyordu. Asus'dan yapılan açıklamada yüksek performans segmenti için hazırlanan anakartın iptal edilmesinde "özellikle öne çıkan herhangi bir neden yok" açıklaması yapılırken, firmanın yeni teknolojilerle donatacağı yüksek performanslı anakartlar için daha bir USB 3.0 yonga seti bekliyor olabileceği üzerinde duruluyor. Rakiplerinin neler yapacağını görmek istediği de konuşulan Asus'un NEC yerine Fujitsu'nun USB 3.0 kontrolcüsüne gözüne kestirmiş olabileceği de konuşuluyor.

Asus USB 3.0 destekli ilk anakartını iptal etti
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
x128 9 yıl
2-3 sene içerisinde standart olacak teknolojiler
BENİM TAHMİNİM:
1- WİNDOWS 7
2- 2-4 çekirdekli işlemciler (8ve üzeri çekirdek yeni alınabilir olamaya başlayacak)
3- ddr 3 RAM BELLEKLER DDR 2 ler ölmeye başlayacak.
4- sata 6 Gb/s
5- usb 3,0
6- ekran kartlarında 2 çekirdekli GPU lar çok satmaya başlayacak
6- blu-ray optik okuyucu ve yazıcılar oturmaya başlayacak (en geç 3 yıl)
7- WİNDONS 8 veya 9 la beraber artık X86 (32 bit) desteği verilmeyecek yani, 64 bit işletim sistemi standart olmaya başlayacak.(3-6 yıl) windows 10 la beraber x128 işletim sistemlerini görebiliriz ama yaygınlaşması en az 10 seneyi, oturması ise 20 seneyi alabilir.x128 in üzerinde de artık işletim sistemleri üretilmez. ÇOK daha ilerlerde 50-80 yıl bilgisayar mimarisi ölür yerine başka bir teknoloji oturur. ALLAH BİLİR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Victoяiatus 9 yıl

x128

2-3 sene içerisinde standart olacak teknolojiler

BENİM TAHMİNİM:

1- WİNDOWS 7

2- 2-4 çekirdekli işlemciler (8ve üzeri çekirdek yeni alınabilir olamaya başlayacak)

3- ddr 3 RAM BELLEKLER DDR 2 ler ölmeye başlayacak.

4- sata 6 Gb/s

5- usb 3,0

6- ekran kartlarında 2 çekirdekli GPU lar çok satmaya başlayacak

6- blu-ray optik okuyucu ve yazıcılar oturmaya başlayacak (en geç 3 yıl)

7- WİNDONS 8 veya 9 la beraber artık X86 (32 bit) desteği verilmeyecek yani, 64 bit işletim sistemi standart olmaya başlayacak.(3-6 yıl) windows 10 la beraber x128 işletim sistemlerini görebiliriz ama yaygınlaşması en az 10 seneyi, oturması ise 20 seneyi alabilir.x128 in üzerinde de artık işletim sistemleri üretilmez. ÇOK daha ilerlerde 50-80 yıl bilgisayar mimarisi ölür yerine başka bir teknoloji oturur. ALLAH BİLİR.



AŞIRI İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 9 yıl
Hoş bir davranış değil, "söylerim de, dönerim de, keyif benim keyfim" tarzında bir iptal girişimi.... Çok küçük firmalara yaraşır bir davranış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 9 yıl
yazık olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Söylenti ola olasılıı nedir peki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celalcaner2 9 yıl
arkadaşlar bir soru

seneye bu zamanlarda uygun fiyatla usb 3.0 destekli anakartlar ve çok hızlı usb 3.0 destekli flash bellekler görebilcek miyiz? ( vista readyboast için?)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 9 yıl
''Önce USB 2.0 satıp parsayı toplayacak, daha sonra USB 3.0'lı X58 yonga setli anakart ürettik diyip tekrar kart satacaklar. Zekice...''
Tam Asus'a göre bir yöntem :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 9 yıl
Önce USB 2.0 satıp parsayı toplayacak, daha sonra USB 3.0'lı X58 yonga setli anakart ürettik diyip tekrar kart satacaklar. Zekice...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*DeJaVu* 9 yıl
gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
asus yapıyorsa bir bildiği vardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
bence NEC daha iyi Fujitsu dan markaolarak ama getirileri neler ona bakmaklazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10396 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, nec ve asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Wii Sports Resort inceleme videosu 9 yıl SONY'nin yeni nesil MP3 çaları NWZ-X1050 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim