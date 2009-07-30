Asus USB 3.0 destekli ilk anakartını iptal etti

Marvell tarafından hazırlanan SATA-III (SATA 6Gbps) kontrolcüsündeki sorunlar nedeniyle aralarında Asus ve Gigabyte'ın da yer aldığı bazı anakart üreticilerinin ilk jenerasyon P55 anakartlarında SATA-III desteği sunmaktan vazgeçtiklerini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ancak gelen yeni bilgilere göre USB 3.0 desteği konusunda da bir süre daha beklenmesi gerekecek zira Asus'un hem USB 3.0 hem de SATA-III desteği ile göz dolduran X58 yonga setli P6X58 Premium modelini iptal ettiği bildiriliyor.
600MB/sn'ye varan veri transfer hızı ile 10x performans artışı vaat eden ayrıca geriye doğru uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 teknolojisine destek veren USB 3.0 için Asus, P6X58 Premium modelinde NEC tarafından hazırlanan USB 3.0 kontrolcüsüne yer veriyordu. Asus'dan yapılan açıklamada yüksek performans segmenti için hazırlanan anakartın iptal edilmesinde "özellikle öne çıkan herhangi bir neden yok" açıklaması yapılırken, firmanın yeni teknolojilerle donatacağı yüksek performanslı anakartlar için daha bir USB 3.0 yonga seti bekliyor olabileceği üzerinde duruluyor. Rakiplerinin neler yapacağını görmek istediği de konuşulan Asus'un NEC yerine Fujitsu'nun USB 3.0 kontrolcüsüne gözüne kestirmiş olabileceği de konuşuluyor.
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BENİM TAHMİNİM:
1- WİNDOWS 7
2- 2-4 çekirdekli işlemciler (8ve üzeri çekirdek yeni alınabilir olamaya başlayacak)
3- ddr 3 RAM BELLEKLER DDR 2 ler ölmeye başlayacak.
4- sata 6 Gb/s
5- usb 3,0
6- ekran kartlarında 2 çekirdekli GPU lar çok satmaya başlayacak
6- blu-ray optik okuyucu ve yazıcılar oturmaya başlayacak (en geç 3 yıl)
7- WİNDONS 8 veya 9 la beraber artık X86 (32 bit) desteği verilmeyecek yani, 64 bit işletim sistemi standart olmaya başlayacak.(3-6 yıl) windows 10 la beraber x128 işletim sistemlerini görebiliriz ama yaygınlaşması en az 10 seneyi, oturması ise 20 seneyi alabilir.x128 in üzerinde de artık işletim sistemleri üretilmez. ÇOK daha ilerlerde 50-80 yıl bilgisayar mimarisi ölür yerine başka bir teknoloji oturur. ALLAH BİLİR.
AŞIRI İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK
seneye bu zamanlarda uygun fiyatla usb 3.0 destekli anakartlar ve çok hızlı usb 3.0 destekli flash bellekler görebilcek miyiz? ( vista readyboast için?)
Tam Asus'a göre bir yöntem :)