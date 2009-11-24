Asus Voltage Tweak teknolojili Radeon HD 5970 modelini duyurdu

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Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu. Firmanın EAH5970/G/2DIS/2GD5 kod adını taşıyan yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi RV870 GPU'sunun çiftinden güç alıyor ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 3200x paralel işlem birimi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı tasarım özellikleri ve saat hızlarıyla AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alıyor olsa bile firma, kullanıcılarına sunduğu Voltage Tweak yazılımıyla farklılık yaratmayı hedefliyor.

Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yüksek performans sınıfı yeni ekran kartında Voltage Tweak teknolojisi ile kullanıcıların GPU gerilimini değiştirerek daha yüksek çalışma frekanslarına ulaşabilecekleri belirtiliyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre sunulan SmartDoctor yazılımıyla GPU geriliminin 1.05v seviyesinden 1.35v seviyesine yükselterek kullanıcıların GPU çalışma frekansını 725MHz'den 950MHz'e, bellek frekansını ise 4000MHz'den 5012MHz'e hız aşırtarak standart modele göre daha yüksek performans elde edebilecekler.

Saat hızlarındaki artışa paralel olarak 3DMark Vantage'da %31'e varan oranda daha yüksek performans elde edebilecekleri belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartı destek veren anakartlarda Quad Crossfire kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Asus'un güncel ürün gamındaki en hızlı kart olan EAH5970/G/2DIS/2GD5 ile birlikte DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunu da ücretsiz hediye ediliyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği de sunabilen çift grafik işlemcili yeni ekran kartı görüntü aktarımı içinse çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyor.

Asus'un Radeon HD 5970 tabanlı EAH5970/G/2DIS/2GD5 modeli yurt dışında 496 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.