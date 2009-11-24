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Asus Voltage Tweak teknolojili Radeon HD 5970 modelini duyurdu

9 yıl
12b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Voltage Tweak teknolojili Radeon HD 5970 modelini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu. Firmanın EAH5970/G/2DIS/2GD5 kod adını taşıyan yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi RV870 GPU'sunun çiftinden güç alıyor ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 3200x paralel işlem birimi ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı tasarım özellikleri ve saat hızlarıyla AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alıyor olsa bile firma, kullanıcılarına sunduğu Voltage Tweak yazılımıyla farklılık yaratmayı hedefliyor.

Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yüksek performans sınıfı yeni ekran kartında Voltage Tweak teknolojisi ile kullanıcıların GPU gerilimini değiştirerek daha yüksek çalışma frekanslarına ulaşabilecekleri belirtiliyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre sunulan SmartDoctor yazılımıyla GPU geriliminin 1.05v seviyesinden 1.35v seviyesine yükselterek kullanıcıların GPU çalışma frekansını 725MHz'den 950MHz'e, bellek frekansını ise 4000MHz'den 5012MHz'e hız aşırtarak standart modele göre daha yüksek performans elde edebilecekler.

Saat hızlarındaki artışa paralel olarak 3DMark Vantage'da %31'e varan oranda daha yüksek performans elde edebilecekleri belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartı destek veren anakartlarda Quad Crossfire kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Asus'un güncel ürün gamındaki en hızlı kart olan EAH5970/G/2DIS/2GD5 ile birlikte DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunu da ücretsiz hediye ediliyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği de sunabilen çift grafik işlemcili yeni ekran kartı görüntü aktarımı içinse çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyor.

Asus'un Radeon HD 5970 tabanlı EAH5970/G/2DIS/2GD5 modeli yurt dışında 496 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.


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KANUNI61 9 yıl
*absolut*
24.11.2009 Saat: 11:00
benim beklentim 1100-1150 lira aralığydı. adamlar uçmuş eskiden fiyatlar düşerdi.şimdi yok verimlilik yok fermi çıkmadı diye 5xxx serisi fiyat çıkıyor.
alakası yok tmsf midir nedir gpu yetiştiremiyor fıyatlar ondan yukarda
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erman_hoca333 9 yıl

KANUNI61

*absolut*
24.11.2009 Saat: 11:00
benim beklentim 1100-1150 lira aralığydı. adamlar uçmuş eskiden fiyatlar düşerdi.şimdi yok verimlilik yok fermi çıkmadı diye 5xxx serisi fiyat çıkıyor.



alakası yok tmsf midir nedir gpu yetiştiremiyor fıyatlar ondan yukarda

Alakası yok dostum,adamlar kaymağı en kalın şekilde yemekiçin böyle şeyler uyduruyor
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eneshatipoglu 9 yıl
arkadaşlar vatan bilgisayar ve sanalmarketimden olduğunca uzak durmaya çalışın kampanya yapmadıkları sürece çünkü milleti tavuk yerine koyup yolmaya çalışan firmalardır
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showstopper41 9 yıl
950/5012 MHz değerli sanırım catalyst te gözüken son değerler olacak. 1.35V GPU voltajı ile son sınırı 1GHz civarında olabilir.
Fakat sıl önemli olan çoklu GPU veriminin artması. HD5870 ten ortalama %75-%80 daha iyi olmalı bu kart alınsın. Şuan için ortalama %50 civarında daha iyi sonuçlar alıyor oyunlarda.
dx11 şu çoklu GPU, çoklu izlek, çoklu çekirdek kullanmayı daha verimli yaparsa bu kartlar potansiyelini daha iyi gsterebilecek.
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bilalMW 9 yıl
abartmanın alemi yok bence. bu kadar fazla mhz'i napıcaz ya? xD
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ymetin 9 yıl
haberi ilk gördüğümde bu fiyatın 5870 voltaj cart curta ait olduğunu düşündüm ve muhtemelen forumdan süresiz atılmamı sağlıycak bi yorum yapcaktım son anda farkedip hem kendimi hemde sizi yazacağım iğrenç söz öbeğini görmekten kurtardım
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TELESCOPE 9 yıl
haber güzel teşekkürler
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eneshatipoglu 9 yıl
arkdaslar sanalmarketim çok normalde çok kazık satan bir firma yani 1300 peşin normal bi fiyat sanalmarketim için,adamlar intel core i7 975 i 1170 dolar+kdvye satıyorlar piyasası 1060 dolar iken nova veya gigaya geldiği zamn ki fiyatları dikkate alın :)
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cestvrai 9 yıl
Tam tahmin ettiğim gibi kart 1250-1300tl olacak.
5850 crossfire'ı 960tlye aldığıma şükrediyorum şimdi
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c0d3r36 9 yıl
oh oh maşallah garantili şekilde oc li hemde on numara olmuş :)
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syler23 9 yıl
helal olsun sonunda o.c li bi modeli çıktı..
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Source 9 yıl
Ön siparişler alınmaya başlanmış


sanalmarketim.com/...
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sadtneverdie 9 yıl
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Ön siparişler alınmaya başlanmış


sanalmarketim.com/...


1300 lira peşin!!!!!!!!!!!
850-900 lira olur diyenler rüyanızdan uyandınız mı?
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V1CT0RY 9 yıl

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Ön siparişler alınmaya başlanmış


sanalmarketim.com/...




Çok para ya...
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sahafiec 9 yıl
güzel bir ürün, gerçi ben Asus'un voltajla 1GHz e çıkarmasını bekliyordum bu kartı.


fiyatı da fena değil hatta hesaplı bile diğer açıklanan fiyatlara göre, genelde hep 500€ üzeri...
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