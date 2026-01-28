Asus Zenbook 14 Air 2026 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Asus Zenbook 14 Air 2026 modeli, ultra taşınabilir dizüstü segmentinde performans ve verimlilik dengesini hedefleyen yeni donanımıyla Çin’de resmi olarak duyuruldu. Kar Beyazı ve Dağ Sisi Grisi renk seçenekleri, Intel Core Ultra 9 386H işlemci, 2.8K çözünürlüklü OLED ekran ve 77 Wh kapasiteli batarya gibi bileşenler etrafında şekillenen cihaz, profesyonel kullanıcıları ve içerik üreticilerini odağına alıyor.

İşte Asus Zenbook 14 Air 2026 modelinin özellikleri ve fiyatı:

Zenbook 14 Air 2026’nın merkezinde Intel’in 18A üretim sürecine dayanan üçüncü nesil Core Ultra işlemcileri yer alıyor. En üst konfigürasyonda sunulan Core Ultra 9 386H işlemci, 4,9 GHz’e kadar çıkan saat hızlarıyla önceki nesil ultra taşınabilir işlemcilere kıyasla daha yüksek tepe performansı vadediyor. Asus’un ayrıca Core Ultra 7 seçeneğini de sunması, farklı performans ihtiyaçlarına sahip kullanıcılar için esneklik sağlıyor. Her iki işlemci de performans ve verimlilik çekirdeklerini bir araya getiren 16 çekirdekli bir mimari üzerine kurulu.

Bu mimarinin en dikkat çekici yönlerinden biri, 50 TOPS seviyesine kadar yapay zeka hesaplama gücü sunan geliştirilmiş nöral işlem birimi oluyor. Günlük kullanımda bu, Windows Copilot gibi cihaz içi yapay zeka özelliklerinin daha hızlı yanıt vermesi, görüntü oluşturma ve dil modelleme gibi işlemlerin bulut bağlantısına daha az bağımlı hale gelmesi anlamına geliyor. Önceki nesil dizüstü bilgisayarlarda bu tür işlemler çoğunlukla CPU veya GPU’ya yük bindirirken, Zenbook 14 Air 2026’da NPU’nun devreye girmesi, hem performans hem de pil tüketimi açısından daha dengeli bir tablo ortaya koyuyor.

Donanım konfigürasyonunda bellek ve depolama tarafı da güncel standartlara uygun şekilde belirlenmiş. 8533 MT/s hızında çalışan 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM, çoklu görev senaryolarında darboğaz riskini azaltıyor. PCIe 4.0 arabirimli 1 TB’a kadar SSD desteği ise hem işletim sistemi hem de büyük dosyalarla çalışan kullanıcılar için hızlı veri erişimi sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında Zenbook 14 Air 2026, 14 inç boyutunda 2880 x 1800 çözünürlüklü bir OLED panelle geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1100 nit’e ulaşan tepe parlaklığı sağlayan ekranın VESA DisplayHDR 1000 sertifikası, bu panelin yalnızca parlaklık değil kontrast tarafında da iddialı olduğunu gösteriyor. Yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 10 bit renk derinliği ve Delta E değeri 1’in altında olan fabrika kalibrasyonu, ekranı fotoğraf ve video düzenleme gibi renk hassasiyeti gerektiren işler için uygun hale getiriyor.

Asus’un paylaştığı verilere göre 77 Wh kapasiteli batarya, yerel video oynatma senaryosunda 29,5 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Gerçek dünya kullanımında bu değerin düşmesi beklenebilir olsa da bu kapasite ultra taşınabilir segment için dikkat çekici. Ultra ince buhar odası ve grafit levhalarla desteklenen çift fanlı soğutma sistemi, işlemci yük altındayken termal kontrolü sağlarken, hafif kullanımda fan gürültüsünün 25 dB’nin altında kalması hedefleniyor.

Tasarım tarafında cihazın yalnızca 1,19 kilogram ağırlığında ve 1,1 santimetre kalınlığında olması, onu premium ultra taşınabilir sınıfa net biçimde konumlandırıyor. Asus’un Ceraluminum adını verdiği seramik ve alüminyum alaşımı kapak, CNC işlenmiş yekpare kasa yapısıyla birleşiyor. Gizli menteşe tasarımı ve geometrik hava ızgarası ise hava akışını yüzde 50’ye kadar artırarak ince kasada termal dengenin korunmasına yardımcı oluyor.

Yaklaşık 1.438 dolarlık fiyat etiketine sahip Zenbook 14 Air 2026, bağlantı seçenekleri açısından ise Wi-Fi 7 desteği, iki adet Thunderbolt 4 portu, 10 Gbps hızında USB-A, HDMI 2.1 ve 3,5 mm kulaklık girişi, adaptör ihtiyacını azaltacak bir çeşitlilik sağlıyor. Ayrıca 1080p çözünürlüklü kızılötesi web kamerası Windows Hello ile biyometrik giriş sunarken yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği video konferanslarda ses kalitesini artırmayı amaçlıyor. Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü ses sistemi ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip geniş dokunmatik yüzey de multimedya ve günlük kullanım deneyimini iyileştiriyor.

