Panther Lake işlemcili Asus Vivobook Pro 14 ve Pro 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Asus, Çin’de Vivobook Pro 14 ve Vivobook Pro 16 dizüstü bilgisayarlarının 2026 versiyonlarını tanıttı. Yeni modeller, Intel’in Panther Lake kod adlı en güncel Core Ultra işlemcileri, güçlü entegre grafik birimleri ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle geliyor.

Asus Vivobook Pro 14 ve Pro 16 (2026) özellikleri

Serinin daha güçlü üyesi olan Vivobook Pro 16, Intel’in 18A üretim süreciyle geliştirilen 3. nesil Core Ultra X7 358H işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci, dört ultra yüksek performans çekirdeği dahil olmak üzere 16 çekirdekli bir yapıya sahip ve 4.8GHz’e kadar çıkabilen hızlar sunuyor. Grafik tarafında ise Xe3 mimarisine sahip Arc B390 entegre GPU yer alıyor. Yeni GPU, XeSS 3 kare üretimi ve AV1 ile H.266 gibi yeni nesil video kodeklerini destekliyor.

Her iki modelde de Intel AI Boost NPU bulunuyor. Bu birim, 50 TOPS’a kadar nöral işlem gücü ve toplamda 180 TOPS yapay zeka performansı sağlayabiliyor. Ayrıca Asus’un yerleşik yapay zeka asistanı sayesinde çevrimdışı sesli komutlar, yerel görsel üretimi ve belge özetleme gibi özellikler kullanılabiliyor.

Vivobook Pro 14 ve 16, 32GB LPDDR5X RAM ve 1TB PCIe 4.0 SSD ile geliyor. Her iki cihaz da iki adet M.2 2280 yuvası sunarak toplamda 4TB’a kadar depolama desteği sunuyor. Soğutma tarafında Asus’un IceCool Pro sistemi kullanılıyor. Çift fanlı ve ısı borulu tasarım, yoğun kullanımda bile kararlı performans hedefliyor.

Asus Zenbook 14 Air 2026 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Vivobook Pro 16, 16 inç boyutunda ve 165Hz yenileme hızı sunan 2.5K OLED ekranla geliyor. Ekran, 1100 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve %100 DCI-P3 renk kapsaması sunuyor. Vivobook Pro 14 ise, 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç 2.8K OLED ekranla geliyor.

Her iki dizüstü bilgisayarda da 80Wh batarya yer alıyor. Asus’a göre Pro 14 modeli 33 saate kadar, Pro 16 ise 20 saate kadar yerel video oynatma süresi sunuyor. Cihazlar, USB-C üzerinden hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 30 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ağırlık tarafında Vivobook Pro 14 1.39 kg, Pro 16 ise 1.69 kg ile taşınabilirlikten ödün vermiyor. Metal kasaya sahip Pro 16’nın kalınlığı ise 17.9 mm. Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, tam özellikli USB-C, USB-A portları, HDMI 2.1 ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Fiyatlara bakıldığında, Core Ultra 7 işlemci, 32GB RAM ve 1TB depolama sunan Vivobook Pro 14 modeli 1.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Vivobook Pro 16 ise aynı donanımla 1.050 dolardan başlıyor ve Core Ultra X7 işlemcili en güçlü versiyonda 1.150 dolara kadar çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Asus Vivobook Pro 14 ve 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatla

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: