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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı

    Kırmızı ekip tanıtımda duyurduğu BIOS güncellemesine 500 serisi anakartlardan başladı. Hali hazırdaki 400 serisi yongasetlere sahip anakart sahiplerininse biraz daha beklemesi gerekecek.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    12
    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı
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    Zen 3 mimarili yeni işlemcilerin kullanılabilmesi için gerekli mikrokod güncellemesinin dağıtımına başlandı. 500 serisi anakartlar güncellemeyi alan ilk modeller olacak. AGESA 1.0.8.0 ile destek eklenmiş olsa da stabil 1.1.0.0 sürümü için 5 Kasım’a işaret edilmiş.

     

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    Bununla birlikte AMD tanıtımda da açıkladığı üzere 400 serisi anakartlar için güncelleme Ocak 2021’e planlamış durumda.

    Anakart üreticilerinden alınan bilgiye göre üreticiler 400 serisine Zen 3 desteği getirmek için hazır bekliyor. Bu da AMD’den gelecek BIOS için beklemede olduklarını gösteriyor.

    400 serisine güncelleme neden geç gelecek?

    AMD’nin 400 serisinin güncellemesini önümüzdeki yıla bırakması için teknik açıdan bir engel görünmese de planın arkasındaki etken başlangıçta 400 serisi anakartların 500 serisinin satışlarının önünü kesmesinin istenmemesi olabilir.

    AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi"

    Yine de 400 serisinin tek hamlede kenara itilme kararının ardından gelinen nokta oldukça olumlu. Hatırlayacağınız üzere teknoloji forumları henüz satışa sunulalı 400 serisi yongasetli anakartlara Zen 3 desteğinin gelmeyeceğinin açıklanmamasının ardından alev alev yanmıştı. AMD’nin kullanıcıların geri dönüşlerini dikkate alan tutumu takdir edilecek cinsten.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-zen3-support-rolling-out-to-amd-500-series-motherboards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SupermanPrime (M K) 1 hf. en beğenilen
    x370'e gelseydi bari
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Whitebeard. (burak durmuş) 1 hf.
    x370ciler ağlama köşesi oldu burası
    Yanıtla
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf.
    X370'lere de gelseydi keşke.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    Msi b450 gaming plus’a gelsin ileeide ucuza 5900x çakarım
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Bir de 450 yerine 520 alınır mı?
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    SupermanPrime (M K) 1 hf. en beğenilen
    x370'e gelseydi bari
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    WmGMD (.. ..) 1 hf. SupermanPrime
    Gerçekten üzdü bu durum :(
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. SupermanPrime
    Çok zor. Zamanında anakart üreticileri Ryzen'a pek güvenmediği için X370, B350 ve A320 serileri hep dandikdi, çoğunun BIOS ve VRM problemli. x470 ve B450 serilerinin bazılarında bile mevcut. Anca X570 ve B550 serisi ile bu sorunların çoğu çözüldü.

    16 MB BIOS olduğu için X370 anakartlara geleceğini sanmıyorum. Belki bir umut.
    Yanıtla +1
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    mito1172 (mito ) 1 hf. SupermanPrime
    x370 canavar gibi kartlar var dandikti diyene güler geçerim örnek x370 c6h c7h x470 karttan hiç eksiği yok ama bu kartları hiçe sayıp yok ettiler çakallar olay 16 mb bios falan değil işin aslı anakart üreticileri yeni kart satmak için amd ye baskı yapıp ikna etti amd de kabullendi yoksa amd için eski kart uyumu sorun teşkil etmez işlemciyi satar parayı alırdı sonuçta kısaca pisliği yapan anakart üreticileri yoksa x570 b450 kartlarda da 16 mb bios olan var
    Yanıtla +3
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    neronidas (Veysel EJDER) 1 hf.
    4 serisi çipsetler 5. nesil işlemciye destek veriyor ama 4. nesil renoirleri desteklemiyor
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    450 serisinden sonra mı olacak destek? İlla 450 pro mu olmalı, mesela 450M alsak kullanabilecek miyiz?
    Tutup da 5950 ile kullanmayacağız tabiki de en azında 5600 lere destek verse iyi olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. ilkerinanç
    b450 ya da b450m farketmez. r9 5950x bile çalıştırabileceksin. Ama tabi en sağlıklı olan r5 5600 olacak. r5 5600 10600k ile aynı güçte ve aynı fiyatta olacak muhtemelen. z490 anakartla uğraşacağına b450ye tak geç 2 ay sonra :)
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    beta bioslar şu an anakart üreticilerinin sitelerinde mevcut.
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