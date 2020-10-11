AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı

Tam Boyutta Gör

Zen 3 mimarili yeni işlemcilerin kullanılabilmesi için gerekli mikrokod güncellemesinin dağıtımına başlandı. 500 serisi anakartlar güncellemeyi alan ilk modeller olacak. AGESA 1.0.8.0 ile destek eklenmiş olsa da stabil 1.1.0.0 sürümü için 5 Kasım’a işaret edilmiş.

İlginizi Çekebilir

MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek

Bununla birlikte AMD tanıtımda da açıkladığı üzere 400 serisi anakartlar için güncelleme Ocak 2021’e planlamış durumda.

Anakart üreticilerinden alınan bilgiye göre üreticiler 400 serisine Zen 3 desteği getirmek için hazır bekliyor. Bu da AMD’den gelecek BIOS için beklemede olduklarını gösteriyor.

400 serisine güncelleme neden geç gelecek?

AMD’nin 400 serisinin güncellemesini önümüzdeki yıla bırakması için teknik açıdan bir engel görünmese de planın arkasındaki etken başlangıçta 400 serisi anakartların 500 serisinin satışlarının önünü kesmesinin istenmemesi olabilir.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi"

Yine de 400 serisinin tek hamlede kenara itilme kararının ardından gelinen nokta oldukça olumlu. Hatırlayacağınız üzere teknoloji forumları henüz satışa sunulalı 400 serisi yongasetli anakartlara Zen 3 desteğinin gelmeyeceğinin açıklanmamasının ardından alev alev yanmıştı. AMD’nin kullanıcıların geri dönüşlerini dikkate alan tutumu takdir edilecek cinsten.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-zen3-support-rolling-out-to-amd-500-series-motherboards

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.