AMD, Ryzen 5000 işlemcileri için güncelleme dağıtmaya başladı

Zen 3 mimarili yeni işlemcilerin kullanılabilmesi için gerekli mikrokod güncellemesinin dağıtımına başlandı. 500 serisi anakartlar güncellemeyi alan ilk modeller olacak. AGESA 1.0.8.0 ile destek eklenmiş olsa da stabil 1.1.0.0 sürümü için 5 Kasım’a işaret edilmiş.
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Bununla birlikte AMD tanıtımda da açıkladığı üzere 400 serisi anakartlar için güncelleme Ocak 2021’e planlamış durumda.
Anakart üreticilerinden alınan bilgiye göre üreticiler 400 serisine Zen 3 desteği getirmek için hazır bekliyor. Bu da AMD’den gelecek BIOS için beklemede olduklarını gösteriyor.
400 serisine güncelleme neden geç gelecek?
AMD’nin 400 serisinin güncellemesini önümüzdeki yıla bırakması için teknik açıdan bir engel görünmese de planın arkasındaki etken başlangıçta 400 serisi anakartların 500 serisinin satışlarının önünü kesmesinin istenmemesi olabilir.
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Yine de 400 serisinin tek hamlede kenara itilme kararının ardından gelinen nokta oldukça olumlu. Hatırlayacağınız üzere teknoloji forumları henüz satışa sunulalı 400 serisi yongasetli anakartlara Zen 3 desteğinin gelmeyeceğinin açıklanmamasının ardından alev alev yanmıştı. AMD’nin kullanıcıların geri dönüşlerini dikkate alan tutumu takdir edilecek cinsten.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-zen3-support-rolling-out-to-amd-500-series-motherboards Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
16 MB BIOS olduğu için X370 anakartlara geleceğini sanmıyorum. Belki bir umut.
Tutup da 5950 ile kullanmayacağız tabiki de en azında 5600 lere destek verse iyi olurdu.