Asus: Yeni BIOS ile AMD işlemcilerde gelişmiş çekirdek aşırtma!

Son çeyrekte 128 milyon dolar kayıp açıklamasına karşın iyileşme sinyalleri verdiği ve işlemci pazarındaki satışlarını arttırmayı başardığı konuşulan AMD'nin bu yükselişinde en önemli rollerden birisini de çekirdek aşırtma uygulaması üstleniyor. Bilindiği üzere AMD, çift çekirdekli Phenom II X2 ve üç çekirdekli Phenom II X3 modellerinde yeni bir çekirdek tasarımı hazırlamak yerine dört çekirdekli işlemcilerinde kullandığı Deneb tasarımını masaya yatırmış ve pazar koşullarına göre üretim aşamasında zayıf (veya sağlıklı) olan çekirdeklerin modeline göre bir veya ikisini kapatma yoluna gitmişti. Bu şekilde hazırlanan işlemcilerin, Advanced Clock Calibration teknolojisinin desteklendiği anakartlarda (yani SB710/SB750 güney köprüsünün kullanıldığı modellerde) çekirdek aşırtılarak dört çekirdekli yapılabildiğinin anlaşılmasından sonra hem işlemcilere hem de anakartlara olan talep artmış, kullanıcılar tek bir ayar değişikliği ile dört çekirdekli işlemci elde edebilme fırsatı yakalamıştı.

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Asus yeni BIOS güncellemesi ile AMD işlemcilerdeki çekirdek aşırtma uygulamasına yeni bir boyut kazandırıyor.

Çekirdek aşırtma uygulaması ile kullanıcıların bir kısmı başarılı sonuç elde etmesine karşın bir kısmı istediğini bulamamıştı zira kapalı olarak gelen çekirdeklerin fiziksel durumu çekirdek aşırtma uygulamasının başarımını etkileyen önemli bir faktördü. Evet AMD bazı işlemcilerinde sağlıklı bir Deneb tasarımını kırpma yoluna gitmişti ancak bazı modeller ise üretim aşamasında zayıf olduğu anlaşılan çekirdek veya çekirdeklerin kapatılmasıyla hazırlanmıştı. Bu durumun anlaşılmasından sonra çekirdek aşırtma yapmak isteyen kullanıcılar birbirleriyle paylaşımda bulunarak, işlemci ürün koduna göre çekirdek aşırtma uygulamasının başarımını tartışmaya başlamış fakat pek çok kullanıcı için sonuç bir miktar şansa kalmıştı. Hatırlanacağı üzere Donanımhaber.com olarak biz de piyasadan kutulu olarak satın aldığımız bazı işlemcilerle çekirdek aşırtma denemeleri yapmış ve zayıf karakterli çekirdeklerde voltaj ve frekansa değerleri ile oynanarak stabil çalışma koşullarının elde edilebileceğini göstermiştik.

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Yeni BIOS ile kapalı gelen çekirdekler ayrı ayrı değerlendirebiliyor. Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Çekirdek aşırtma uygulamasının kısa sürede popülerleşmesi anakart üreticilerinin dikkatini çekmiş hatta Gigabyte cephesi DualBIOS teknolojisi ile çekirdek aşırtma uygulaması için AMD tarafından engelleyici bir BIOS yayımlansa bile devam edilebileceğini açıklamıştı. Gigabyte'ın yanı sıra Asus'un kardeş firması olarak ta bilinen ASRock'ın bazı önemli çalışmalarına da bir süre önce tanık olmuştuk. Ancak bu konudaki en dikkat çekici girişimi Asus yapacak gibi görünüyor zira firma hazırladığı yeni bir BIOS ile çekirdek aşırtma uygulamasındaki şans faktörünü ve zayıf çekirdek etkisini en aza indirmeye hazırlanıyor, peki ama nasıl ? Bilindiği üzere çekirdek aşırtma yapmak isteyen kullanıcılar, BIOS üzerinden ACC özelliğini otomatikleştirerek kapalı gelen çekirdekleri açabiliyorlar. Ancak bu uygulama sonucunda kapalı olan çekirdekler toplu olarak açıldığı için zayıf olanın sistem stabilitesine etki etmesi engellenemiyor. Asus'un yeni BIOS'u ise çekirdeklerin tek tek açılabilmesine olanak tanıyor.

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Yeni BIOS ve uyumlu anakartlar.

Asus cephesinden gelen bilgilere göre hazırlanan yeni BIOS ile Phenom II X2, X3 ve hatta Sempron 140 işlemcisinden en yüksek stabilite seviyesinde çekirdek aşırtma yapabilmek mümkün olacak. Firmanın 770, 780G, 785G, 790GX ve 790FX yonga setlerine sahip tam 17 modelini kapsayan yeni BIOS güncellemesindeki en önemli yenilik olarak "Unleashing" modu gösterilebilir. Haber içerisinde yer alan tablodaki herhangi bir anakarta ve Phenom II X2, X3 ya da Sempron 140 işlemcisine sahip olan kullanıcılar, bahsi geçen BIOS güncellemesi ile ilgili özelliğe kavuşabilecekler. Daha sonrasında takip edilecek adımlar ise oldukça basit. Çekirdek aşırtma yapmak isteyen kullanıcıların BIOS'tan önce ACC özelliğini "Auto" durumuna getirmesi ve daha sonrasında Unleashing Mode kısmını aktif etmesi yeterli olacak. Yapılan değişiklik sonrasında örneğin Phenom II X2 550BE sahibi bir kullanıcı, kapalı olan iki çekirdeği ayrı ayrı deneyerek ideal çekirdek konfigürasyonunu stabilite kaybı olmadan elde edebilecek.