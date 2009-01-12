Asus'dan 790GX yonga setli yeni anakart; M4A78-E

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, resmi duyurusu geçtiğimiz günlerde yapılan Phenom II işlemci ailesi için 790GX yonga setli yeni bir anakartını daha kullanıma sunuyor. Firmanın M4 serisi dahilinde hazırladığı M4A78-E kod adlı yeni model, önümüzdeki aylarda anons edilmesi beklenen Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon X2 işlemcileriyle de kullanılabilecek.

Asus'un yeni anakartı belirttiğimiz üzere AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini temel alıyor. Tercih edilen çipset itibariyle AMD'nin en güncel entegre grafik çözümlerinden biri olan DirectX 10 destekli Radeon HD 3300 ile birlikte geliyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen grafik işlemci ile ayrıca Hybrid Crossfire teknolojisine destek sunuluyor.

Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan anakart iki adet PCIe x16 slotuna sahip. Crossfire desteği sunan ve 8x + 8x konfigürasyonunda çift ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan Asus M4A78-E üzerinde ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotu yer alıyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart ayrıca katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor.

Entegre grafik işlemci ile daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisini destekleyen anakart belirttiğimiz üzere SB750 köprüsü ile geliyor. AMD'nin en güncel güney köprüsü tasarımı olan SB750, SB700'den farklı olarak hem RAID 5 desteği sunuyor hem de Phenom jenerasyonu işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma başarımı için ACC teknolojisini beraberinde getiriyor.

Asus'un güç tasarrufu ve enerji verimliliği için EPU teknolojisiyle desteklediği anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 5x SATA-II konnektörüyle donatılan 790GX yonga setli yeni anakart, 8+1 fazlı güç tasarımı ile desteklenmiş. Asus'un önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlandığı anakartın fiyatı henüz açıklanmadı.