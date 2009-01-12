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Asus'dan 790GX yonga setli yeni anakart; M4A78-E

10 yıl
17,2b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan 790GX yonga setli yeni anakart; M4A78-E
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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, resmi duyurusu geçtiğimiz günlerde yapılan Phenom II işlemci ailesi için 790GX yonga setli yeni bir anakartını daha kullanıma sunuyor. Firmanın M4 serisi dahilinde hazırladığı M4A78-E kod adlı yeni model, önümüzdeki aylarda anons edilmesi beklenen Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon X2 işlemcileriyle de kullanılabilecek.

Asus'un yeni anakartı belirttiğimiz üzere AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini temel alıyor. Tercih edilen çipset itibariyle AMD'nin en güncel entegre grafik çözümlerinden biri olan DirectX 10 destekli Radeon HD 3300 ile birlikte geliyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen grafik işlemci ile ayrıca Hybrid Crossfire teknolojisine destek sunuluyor.

Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan anakart iki adet PCIe x16 slotuna sahip. Crossfire desteği sunan ve 8x + 8x konfigürasyonunda çift ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan Asus M4A78-E üzerinde ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotu yer alıyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart ayrıca katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor.

Entegre grafik işlemci ile daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisini destekleyen anakart belirttiğimiz üzere SB750 köprüsü ile geliyor. AMD'nin en güncel güney köprüsü tasarımı olan SB750, SB700'den farklı olarak hem RAID 5 desteği sunuyor hem de Phenom jenerasyonu işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma başarımı için ACC teknolojisini beraberinde getiriyor.

Asus'un güç tasarrufu ve enerji verimliliği için EPU teknolojisiyle desteklediği anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 5x SATA-II konnektörüyle donatılan 790GX yonga setli yeni anakart, 8+1 fazlı güç tasarımı ile desteklenmiş. Asus'un önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlandığı anakartın fiyatı henüz açıklanmadı.


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VMTX 10 yıl
bence çok gereksiz olmuş.m3a78-t de aynı işlemcilere destek veriyor.saçma olmuş.
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jiddi 9 yıl
Kullanan var mi bundan ? Alabilme ihtimalimi yiyim , olabilir de yakinda... Arastiriyorum Gigabyte'in benzer modellerinden ucuz olmasi ilginc geldi bana. Bir de bu 8+1 faz olmasi kartin stabilitesi icin cok iyi bir olay sanirsam kendimce.
-
Burada da bir test buldum. Dili pek acaip olsa da sonucta test programlarinin sonuclarini anlamak icin pek bir dile gerek yok.
pclab.pl/...
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adamlar onermis karti.
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isomania 10 yıl
cidden mini ITX olanından yapsalar süper olur..yemişim tipini kasanın içine koyunca bir tane bileşeni bile göremiyon :D
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01Mrt 10 yıl
ben bunun mini ITX olanını istiyorum... ASUS veya GİGA duyun beni... :))))
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cyberfox 10 yıl
çirkinlik şampyonu ödülünü haketti. Pcb, heatsink, slotların rengi herhalde istense daha kötüsü yapılamaz. 8+1 mofset te biraz gereksiz olmuş gibi. Yani kesinlikle fiyatını haketmeyeceği şimdiden belli...
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StreamRolleR 10 yıl
scheitann 12.01.2009 Saat: 21:09
ya nedir bu sizin yorumlarınız arkadaşlar ya? anakartı ekran kartını işlemciyi tipine bakarak mı alıyosunuz bırakın bu gösterişi şaşayı ya. iki tane boru koyunca çok mu kaliteli oluyo bu aletler??? tipine bakıp yorum yapıyorsunuz. hele var bi kaç tane görüyorum anakartın resmine bakıp "çok kaliteli komponentler" yazan tipler var ya. nasıl bi mantıksızlıktır nası bi cehalettir bu. fx-57 mümkünse bundan sonra resim koyma abi her gün cinnet geçiriyoruz burda.. teknolojik bi aletin tipine bakıp da bu iyi bu kötü diyemezsiniz. daha önce yapılan bi inceleme warsa google girin "xxx 1234-a rewiev" yazın orda bulduğunuz test sonuçlarının linkini koyun siteye o zaman bi yorum yapılabilir. saygılar

jane genelde görünüşü güzel olan kartlar yani üstünde uğraşılmış kartlar bizce güzel oluyor ha şimdi bu karta gelirsek üstünde uğraşılıp son kullanıcıya böyle teslim edilen bir karttan ne perfo gelir bilinmez genede asus yarı yolda bırakmaz.
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max975 10 yıl
güzellik yok ama bakalım fiyatla çezbeder
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scheitann 10 yıl
ya nedir bu sizin yorumlarınız arkadaşlar ya? anakartı ekran kartını işlemciyi tipine bakarak mı alıyosunuz bırakın bu gösterişi şaşayı ya. iki tane boru koyunca çok mu kaliteli oluyo bu aletler??? tipine bakıp yorum yapıyorsunuz. hele var bi kaç tane görüyorum anakartın resmine bakıp "çok kaliteli komponentler" yazan tipler var ya. nasıl bi mantıksızlıktır nası bi cehalettir bu. fx-57 mümkünse bundan sonra resim koyma abi her gün cinnet geçiriyoruz burda.. teknolojik bi aletin tipine bakıp da bu iyi bu kötü diyemezsiniz. daha önce yapılan bi inceleme warsa google girin "xxx 1234-a rewiev" yazın orda bulduğunuz test sonuçlarının linkini koyun siteye o zaman bi yorum yapılabilir.
saygılar
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ugacomtr 10 yıl
asus iyice bozulmaya başladı... intelin p45 ucuz anakartlarında kullandıgı kalitesiz sogutucuları amdde de kullanmaya başladı. pirincten sogutucu mu olur... saf bakırdan yapsana..! m3a32deki gibi ramlere kadar sogut... extrem amdye düzgün bi anakart cıkart. globalsen düzgün calıs...
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Denubis 10 yıl
Çok kalitesiz özüküyor
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R`meRt 10 yıl
Ellerinde kalan malzemelerle toplama yapılmış gibi
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Bu ne böyle ya... Mezardan çıkmış gibi... Bööö


Sayın asus tasarım uzmanları, mühendisleri, çalışanları board üretirken biraz gigabyte, dfi falan örnek alın hatta ecs black serisini bile örnek alabilirsiniz... Vaziyet o kadar berbat
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SnRkRkMn 10 yıl
bu ne bea kart dedigin biraz goz alıcı olur kahve nin üstne maviyi koymuşlar sanki ilk defa anakart yapıyolar elle yapılmış gibi bi acayiplik var
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Promity 10 yıl
At hırsızı Nalkapon un kız kardeşi:D MSİ DKA790gx ine bile rakip olamaz bu kart malzemeden çalmışlardır bide 300ytl derlerse boğaz köprüsünden atsınlar bunu Tasarlayıp yapanları:D
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