Asus'dan donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni notebook: N82JQ-X1

Asus yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor. Intel platformunu kullanan ve dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alan N82JQ-X1 isimli yeni model, 4GB DDR3 bellek ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor. Dileyen kullanıcıların bellek kapasitesini 8GB'a yükseltebildiği dizüstü bilgisayar, ekran kartı olaraksa Nvidia'nın GeForce GT335M çözümünü kullanıyor.

Sahip olduğu gelişmiş donanım özelliklerinin yanı sıra 14-inç olması sayesinde taşınabilirlik anlamında da iddialı olan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. 2 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası, HDMI konnektörü ve USB 3.0 portlarıyla donatılan N82JQ-X1'de DVD yazıcıya da yer veriliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteği sunan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor.

Asus, donanım özellikleriyle dikkat çeken N82JQ-X1 modelini, yurt dışında 950 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.