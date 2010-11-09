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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni notebook: N82JQ-X1

8 yıl
10,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor. Intel platformunu kullanan ve dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alan N82JQ-X1 isimli yeni model, 4GB DDR3 bellek ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor. Dileyen kullanıcıların bellek kapasitesini 8GB'a yükseltebildiği dizüstü bilgisayar, ekran kartı olaraksa Nvidia'nın GeForce GT335M çözümünü kullanıyor.

Sahip olduğu gelişmiş donanım özelliklerinin yanı sıra 14-inç olması sayesinde taşınabilirlik anlamında da iddialı olan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. 2 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik internet kamerası, HDMI konnektörü ve USB 3.0 portlarıyla donatılan N82JQ-X1'de DVD yazıcıya da yer veriliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteği sunan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor.

Asus, donanım özellikleriyle dikkat çeken N82JQ-X1 modelini, yurt dışında 950 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Ekran 14" olamaz. Yoksa 1366*768 olmaz. 14.6 falan olmalı adı. 16:9 olduğuna göre.
Ayrıca GT330 , GT335 ten daha performanslı diye biliyorum. Niye GT330 kullanmamışlar ki bunlar???
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Erasmus78 8 yıl
Numerik tuş takımı olmayan laptopları ben laptoptan saymıyorum. :D
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LaT1F 8 yıl
Erasmus78

Numerik tuş takımı olmayan laptopları ben laptoptan saymıyorum. :D


usta sende bir şey beğenmiyorsun


ayrıca çokta ilgi çekici bir ürün değilmiş
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Batuist 8 yıl
tasarım olarak gerçekten farklı olmuş.. yani özellikler ile o ekranın bütünleşmesi garip.. performanslı ama kocaman birşey istemeyenler için birebir...
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erkayer62 8 yıl
gt335 ile yüksek performanslı serimi :D. ancak performanslı seri olur olabilir
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