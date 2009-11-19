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Asus'dan ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için yeni sunucu

9 yıl
11b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için yeni sunucu
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, farklı segmentlere yönelik yeni çözümlerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile ev kullanıcılarını ve küçük ölçekli işletmeleri hedef aldığı yeni sunucusunu duyurdu. TS Mini olarak isimlendirilen Windows Home Server tabanlı yeni sunucu, 245 x 96 x 204 mm boyutlarında ve 2.7 Kg ağırlığında.

Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan ve tercihe bağlı olarak 1GB ya da 2GB bellek kapasitesi ile donatılabilen yeni sunucu, 500GB, 1TB veya 2TB depolama kapasitesi ile tercih edilebiliyor. Gigabit Ethernet ve 6 adet USB 2.0 portu ile donatılan TS Mini'nin günlük olarak 10 sistemden veri yedekleyebildiği belirtiliyor.

90 Watt'lık güç kaynağı ile gelen ayrıca bilgisayar, televizyon ve oyun konsollarına fotoğraf, müzik ve video akışı sağlayabilen Asus TS-Mini, kapasite tercihine göre 350$-530$ (2TB) arasında değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerindeki yerini almış durumda.

Asus'dan ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için yeni sunucu
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Momo-Oz 9 yıl
Bunu alıcağıma bitane Nettop bitanede 500gb lık taşınabilir alırım al sana server :D bunu aldıgında illaki klavye maus cart curt alıcaksın .. bu yöntem daha iyi
1 Yanıt Yanıtla
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Xonar 9 yıl
DungeonKeeper

Bunu alıcağıma bitane Nettop bitanede 500gb lık taşınabilir alırım al sana server :D bunu aldıgında illaki klavye maus cart curt alıcaksın .. bu yöntem daha iyi


Sunucu anlayışın sunucu kavramından çok uzak anlaşılan... Ürüne gelince fena değil, gayet güzel...
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xapplex 4 yıl Momo-Oz
Momo-Oz
Bunu alıcağıma bitane Nettop bitanede 500gb lık taşınabilir alırım al sana server :D bunu aldıgında illaki klavye maus cart curt alıcaksın .. bu yöntem daha iyi

hocam server anlayışın çok farklı ama serverin biraz ortalamadan aşağıda olduğunu söyliyebiliriz
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The Force 9 yıl
İşletim sistemi fiyatı pas geçilmiş tabii :)
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melyyh 9 yıl

Towarscke

bırak server ı dandik bi ofis bilgisayarında bile kalitesiz power lara güvenilmez. kaliteli bi power olduktan sonra 2 sistemde gayet iyi bence. (ilk sistemde power da iyi)
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baysan240 9 yıl
arkadaşlar bi şey soracam sırf ağ depolama için bir kasa toplasam hangi isletim sistemini yüklemem gerekir paylaşımda iyi performans vermesi için ?
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Towarscke 9 yıl

baysan240

arkadaşlar bi şey soracam sırf ağ depolama için bir kasa toplasam hangi isletim sistemini yüklemem gerekir paylaşımda iyi performans vermesi için ?


cok inanilmaz fark etmez...
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WinteR 9 yıl
Nas daha mantıklı.
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sertdemiry 9 yıl
Serverların dayanıklılıkları daha yüksektir. O ucuz sistemlerde hatalar oluşabilecekken, serverlar test edilip, hatasız ve uzun süre açık kalacak şekilde dizayn edilir. Bu serverın özelliği de budur tabiki. Ufak işletmeler için oldukça uygun bence..
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Towarscke 9 yıl
sertdemiry

Serverların dayanıklılıkları daha yüksektir. O ucuz sistemlerde hatalar oluşabilecekken, serverlar test edilip, hatasız ve uzun süre açık kalacak şekilde dizayn edilir. Bu serverın özelliği de budur tabiki. Ufak işletmeler için oldukça uygun bence..


Nforce4 chipset 939pin Asus anakart +4gb 400mhz ram + Opteron 170 + 250gb x3 raid.. isyerinde calismaya devam ediyor ve elektrik kesintileri disinda kapali degil... yaklasik 5-6 sene falan olmustur diye dusunuyorum...
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syler23 9 yıl
çok mantıksız ve pahalı bence Asus home server
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Towarscke 9 yıl
Ehhhh. Guzel mantik..

ama bende boyle bisey yapabiliyorum..
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403,98 TL
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Confusion 9 yıl
atom işlemcili server olarak gördüğüm 2. model + depolama ünitesi olarak da kullanılabiliyor

5-10 bilgisayarlı işyerleri için ideal bir server
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