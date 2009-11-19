Asus'dan ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için yeni sunucu

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, farklı segmentlere yönelik yeni çözümlerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile ev kullanıcılarını ve küçük ölçekli işletmeleri hedef aldığı yeni sunucusunu duyurdu. TS Mini olarak isimlendirilen Windows Home Server tabanlı yeni sunucu, 245 x 96 x 204 mm boyutlarında ve 2.7 Kg ağırlığında.
Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan ve tercihe bağlı olarak 1GB ya da 2GB bellek kapasitesi ile donatılabilen yeni sunucu, 500GB, 1TB veya 2TB depolama kapasitesi ile tercih edilebiliyor. Gigabit Ethernet ve 6 adet USB 2.0 portu ile donatılan TS Mini'nin günlük olarak 10 sistemden veri yedekleyebildiği belirtiliyor.
90 Watt'lık güç kaynağı ile gelen ayrıca bilgisayar, televizyon ve oyun konsollarına fotoğraf, müzik ve video akışı sağlayabilen Asus TS-Mini, kapasite tercihine göre 350$-530$ (2TB) arasında değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerindeki yerini almış durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sunucu anlayışın sunucu kavramından çok uzak anlaşılan... Ürüne gelince fena değil, gayet güzel...
hocam server anlayışın çok farklı ama serverin biraz ortalamadan aşağıda olduğunu söyliyebiliriz
bırak server ı dandik bi ofis bilgisayarında bile kalitesiz power lara güvenilmez. kaliteli bi power olduktan sonra 2 sistemde gayet iyi bence. (ilk sistemde power da iyi)
cok inanilmaz fark etmez...
Nforce4 chipset 939pin Asus anakart +4gb 400mhz ram + Opteron 170 + 250gb x3 raid.. isyerinde calismaya devam ediyor ve elektrik kesintileri disinda kapali degil... yaklasik 5-6 sene falan olmustur diye dusunuyorum...
ama bende boyle bisey yapabiliyorum..
Biostar P4M900-M7 FE 1066 FSB/DDR2 S+V+L+16X 775p
40,00 USD
[x]
Intel Celeron D.Core E3200 2.4GHz 800MHz 1Mb 775p
55,00 USD
[x]
Veritech 512 MB 533 MHz DDR2 RAM
9,00 USD
[x]
Veritech 512 MB 533 MHz DDR2 RAM
9,00 USD
[x]
WD 1 TB 7200 RPM 8MB SATA2 Green Power
78,00 USD
[x]
Asus TA9A1 350W ATX Kasa (Siyah)
68,00 USD
[x]
KDV
69,70 TL
TOPLAM
456,91 TL
esasen daha da asagiya cekebilirim bile.. ahanda buyur..
AMD Sempron 140 (2.7 GHz) 1MB AM3
42,00 USD
[x]
Asus M2N68-AM SE2 GF7025/DDR2 S+V+L+RAI+16X 940pi
49,00 USD
[x]
Samsung 500 GB 7200 RPM 16MB SATA2
57,00 USD
[x]
Everest 100C 03K 250W Slim Atx Kasa Siyah
55,00 USD
[x]
HI-LEVEL 1 GB 800 MHz DDR2 RAM (Soğutuculu)
26,00 USD
[x]
KDV
61,62 TL
TOPLAM
403,98 TL
5-10 bilgisayarlı işyerleri için ideal bir server