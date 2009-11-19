Asus'dan ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için yeni sunucu

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, farklı segmentlere yönelik yeni çözümlerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile ev kullanıcılarını ve küçük ölçekli işletmeleri hedef aldığı yeni sunucusunu duyurdu. TS Mini olarak isimlendirilen Windows Home Server tabanlı yeni sunucu, 245 x 96 x 204 mm boyutlarında ve 2.7 Kg ağırlığında.

Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan ve tercihe bağlı olarak 1GB ya da 2GB bellek kapasitesi ile donatılabilen yeni sunucu, 500GB, 1TB veya 2TB depolama kapasitesi ile tercih edilebiliyor. Gigabit Ethernet ve 6 adet USB 2.0 portu ile donatılan TS Mini'nin günlük olarak 10 sistemden veri yedekleyebildiği belirtiliyor.

90 Watt'lık güç kaynağı ile gelen ayrıca bilgisayar, televizyon ve oyun konsollarına fotoğraf, müzik ve video akışı sağlayabilen Asus TS-Mini, kapasite tercihine göre 350$-530$ (2TB) arasında değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerindeki yerini almış durumda.

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