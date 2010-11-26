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Asus'dan GeForce GT 415M'li ultra-ince dizüstü bilgisayar: U31

8 yıl
8,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus önümüzdeki ayın sonunda yeni dizüstü bilgisayar modeli U31'i Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. 1.78 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar Intel platformunu kullanıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor.

Depolama sürücüsü olrak 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı disk seçeneği sunan sistem, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT 415M çözümü ile gelen ve bu sayede DirectX 11 desteği de sunan U31,Optimus teknolojisini de destekliyor. Bu teknoloji sayesinde masaüstü uygulamalarda işlemciye entegre grafik birimini, oyun veya HD videolarda ise GeForce GT 415M'i kullanan sistem, performans ve pil ömrü arasında denge kurabiliyor.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, opsiyonel Bluetooth, 0.3MP çözünürlüğünde kamera, kart okuyucusu ve Altec Lansing hoparlörlere yer verilen sistem 6 veya 8 hücreli pil ile alınabiliyor. Asus'un performans odaklı Super Hybrid Engine teknolojisini de destekleyen sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. Asus U31'in yurt dışı satış fiyatı, konfigürasyonuna göre 799 Avro seviyesinden başlayacak.


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