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Asus'dan Glaciator+ soğutuculu GeForce GTX 260

9 yıl
13,3b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Glaciator+ soğutuculu GeForce GTX 260
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler stoklarını eritebilmek adına güncel çözümlere yenilerini eklemeye devam ediyorlar. Donanım dünyasının lider isimlerinden Asus da bu hedef doğrultusunda GeForce GTX 260 tabanlı yeni bir model hazırladı. Firmanın ENGTX260 GL+/HTDI/896MD3 kod adını taşıyan özel tasarımlı yeni model özellikle soğutucu tasarımı ile Nvidia referans tasarımından ayrılıyor zira gelen bilgilere göre kart üzerinde kullanılan Glaciator+ isimli soğutucu ile 12 dereceye varan oranda daha iyi soğutma sağlanırken ayrıca kartın daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan yeni model 216x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 578MHz, bellekleri ise 1998MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli yeni ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojileri ile uyumlu olan aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen özel tasarım GeForce GTX 260 üzerinde 2x DVI ve HDTV konnektörlerine yer veriliyor.

Asus'un GeForce GX 260 tabanlı yeni modeli yurt dışında 173$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

Asus'dan Glaciator+ soğutuculu GeForce GTX 260
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mamad 9 yıl
Asus da doğru yolu buldu galiba.
Palit gibi o da görünümü iğrenç ancak performansı yüksek olan soğutuculu kartlar ile fiyata oynayacak sanırım. Kart yeşil olsa asus olduğuna inanmazdım.
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Master_Evil 9 yıl
siyah kart gerçekten güzel oluyor
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OverClocK1ng 9 yıl
Üst kısmı XFX lere benzamiş. Ben yine de Palit GTX275 ten yanayım. Asus pahalı olduğu için aynı fiyata ötekini alabilirim sanırım.
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yenilik78 9 yıl
mofsetler soğutucusuz ramlerde soğutulmamış. Benim kanaatim çabuk bozulmasına neden olabilecek durumlar(gerçi 2 yıl içinde bozulursa sorun yok ama)
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arrivederci 9 yıl
kapalı olması bence daha iyi dx11 ler çıkıcak diye bu kartlardan malzeme çalmışlar zotac ın gtx 295 modeli gibi düşünülebilirdi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yerroner 9 yıl
12 derece çalışmıyor kart yukarıda bir arkadaşın dediği gibi. O kadar fayda sağlandığı belirtiliyor.
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yc#1 9 yıl
İyi de referans soğutucu en azından sıcak havayı kasa dışına atıyordu.
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apollonx 9 yıl
Şu haliyle bile tr fiyatı 260 tl, buna kdv yurtiçi kar eklenince gigabyte gtx275 fiyatına gelir.
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sadtneverdie 9 yıl
iyi soğutuyorsa yakışır bu kadar basit vitrine mi koyuluyor bu ?
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hardware wizard 9 yıl
arkadaş yukarda yazmış bende yazım eski palit 8500 GT vardı onun üstündeki soğutucu aynı :D:D yakışırmı şımdı oo GTX 260 ın üstüne
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rider30 9 yıl
İlginç yorumlar var: kart çirkin olmuş, cılız, soğutucusu dandik falan

Ya haberde 12 dereceye varan soğutma olduğu yazıyor. Asıl önemli olanda bu değil mi? Dandik soğutucu olsa düşürürmüydü? Kartın şekli şemali neden önemli bu kadar anlamadım. Güzellik yarışmasına sokacak değiliz ya :) Kasa içinde kim görecek zaten. Önemli olan şekli değil, işlevi bence.
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melyyh 9 yıl
gtx260 ın stok suğutucusu zaten sessiz ve yeterli. o kadar para verdiğim bi kartın bu kadar çirkin görünmesini istemem.
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yerroner 9 yıl
Asus durumu değerlendirmiş, kart zaten stock hızlarda çalışıyor (2 MHZ'lik bir artış var), soğutucusu da dandik (Palit'in çift soğutucusunu gördünüz mü?)
Fiyatı bu yüzden mecburen düşük tutmuşlar.
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Trecc11 9 yıl
soğutucu standart o yüzden fiyat uyugun olabilir..
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St Batuhan 9 yıl
Fiyatına baktım ve sastım cidden cok ucuz fiyatı ve bu bir gtx260 ilginc
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Zero Limit 9 yıl
o kapalı kutudan çıkmış çıplak bir gtx gördüm sonunda (en azından ben yeni gördüm)
gözüme cılız göründü ama ne yalan söylim
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ThE LoSt 9 yıl
kardeşim fiyat ucuz ama o yurt dışı fiyatı piyasaya gelince tekrar aynı fikirde olacağını hiç sanmıyorum.

St Batuhan

Fiyatına baktım ve sastım cidden cok ucuz fiyatı ve bu bir gtx260 ilginc
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