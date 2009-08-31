Asus'dan Glaciator+ soğutuculu GeForce GTX 260

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler stoklarını eritebilmek adına güncel çözümlere yenilerini eklemeye devam ediyorlar. Donanım dünyasının lider isimlerinden Asus da bu hedef doğrultusunda GeForce GTX 260 tabanlı yeni bir model hazırladı. Firmanın ENGTX260 GL+/HTDI/896MD3 kod adını taşıyan özel tasarımlı yeni model özellikle soğutucu tasarımı ile Nvidia referans tasarımından ayrılıyor zira gelen bilgilere göre kart üzerinde kullanılan Glaciator+ isimli soğutucu ile 12 dereceye varan oranda daha iyi soğutma sağlanırken ayrıca kartın daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan yeni model 216x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 578MHz, bellekleri ise 1998MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli yeni ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojileri ile uyumlu olan aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen özel tasarım GeForce GTX 260 üzerinde 2x DVI ve HDTV konnektörlerine yer veriliyor.

Asus'un GeForce GX 260 tabanlı yeni modeli yurt dışında 173$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

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