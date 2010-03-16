Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan iş istasyonlarına özel anakart: P7F7-E WS SuperComputer

9 yıl
8,6b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus'dan iş istasyonlarına özel anakart: P7F7-E WS SuperComputer
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, yüksek performanslı iş istasyonları için hazırladığı P7F7-E WS SuperComputer isimli yeni anakartını satışa sunuyor. Intel'in Ibex Peak 3450 yonga setini kullanan aynı zamanda çoklu ekran kartı kurulumları için Nvidia NF200 çipine sahip olan yeni anakart, LGA1156 formundaki Xeon ve Core serisi yeni nesil Intel işlemcilere destek veriyor.

Üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunan ve 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan P7F7-E WS SuperComputer, 16+3 fazlı güç tasarımı ile tam yük ile uzun süreli kullanımlarda maksimum stabilite vaad ediyor. Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan ve hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veren anakart, dört adet Nvidia Tesla kartını bir arada çalıştırabiliyor.

Siyah renkli baskılı devresi, soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle oldukça agresif bir görünüme sahip olan anakart, iki adet USB 3.0, iki adet SATA-III ve 6 adet SATA-II portunu bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleri arasında 2x Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, 2x FireWire portu ve görüntü aktarımı DVI çıkışına yer verilen anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Asus'dan iş istasyonlarına özel anakart: P7F7-E WS SuperComputer
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 9 yıl
WORKSTATİON LAARIN TEK ÖZELLİĞİ 7/24 ÇALISABILMESİ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
BENDE ASUSUN P5NT WS VAR OYUN DA PERFOMSIN GİĞERLERİNE GÖRE BANA DAHA İYİ GELİYOR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sugarcocuk1 9 yıl
ARKADAŞLAR WS ANAKARTLAR TAM BİR İŞLETMELER İCİN YAPILAN ÜRÜNLERDİR 7 GÜN 24 SAAT CALIŞABİLECEK KAPASİTEYE SAHİPTİRLER AMA OYUN PERFORMANSI NASILDIR BİLEMEM AMA CANAVAR GİBİ KARTTIR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 9 yıl
ne işi ya bu resmen oyun canavarı olur ya:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feylosoft 9 yıl
Xeon takılabilmesi dışında workstation olma yolunda pek bir artısını göremedim ben. Daha çok oyun sistemi olmuş bu. Örneğin Asus p6t ile karşılaştırıldığında günlük kullanım anlamında bir farkı yok. Ki birde şu var ucuz xeon modelleri yerine core i7 düşünürüm herzaman. 2x işlemci kullanılmadıktan sonra çok da anlamlı gelmiyor bana xeon. multi cpu olmayan bir kart ben workstationum demesin lütfen:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 9 yıl
bu anakart CrossfireX ve triple SLi için yapılmış gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim