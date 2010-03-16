Asus'dan iş istasyonlarına özel anakart: P7F7-E WS SuperComputer

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, yüksek performanslı iş istasyonları için hazırladığı P7F7-E WS SuperComputer isimli yeni anakartını satışa sunuyor. Intel'in Ibex Peak 3450 yonga setini kullanan aynı zamanda çoklu ekran kartı kurulumları için Nvidia NF200 çipine sahip olan yeni anakart, LGA1156 formundaki Xeon ve Core serisi yeni nesil Intel işlemcilere destek veriyor.

Üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunan ve 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan P7F7-E WS SuperComputer, 16+3 fazlı güç tasarımı ile tam yük ile uzun süreli kullanımlarda maksimum stabilite vaad ediyor. Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan ve hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veren anakart, dört adet Nvidia Tesla kartını bir arada çalıştırabiliyor.

Siyah renkli baskılı devresi, soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle oldukça agresif bir görünüme sahip olan anakart, iki adet USB 3.0, iki adet SATA-III ve 6 adet SATA-II portunu bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleri arasında 2x Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, 2x FireWire portu ve görüntü aktarımı DVI çıkışına yer verilen anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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