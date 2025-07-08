Türkiye’de kurulacak yeni Tesla Supercharger istasyonları açıklandı

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç kullanıcılarının Türkiye’de merakla takip ettiği ve büyük ilgi gösterdiği Tesla, şarj altyapısını genişletmeye ve müşteri geri bildirimlerine yanıt vermeye devam ediyor. Şirket, yaptığı yeni açıklamayla 2025 ve 2026 yıllarında Supercharger ağına yönelik ciddi bir büyüme planını duyurdu.

İki kattan fazla artış olacak

Tesla, 2025 yılında 10 yeni lokasyon hizmete alacağını ve 80 yeni şarj noktası sunulacağını açıkladı. 2026’da ise benzer çapta bir genişleme daha planlanıyor. Bu adımla şirket, Türkiye'deki Supercharger altyapısını iki katından fazla büyütmeyi amaçlıyor. 2025 için açıklanan yeni lokasyonlar şu şekilde:

Aydın, Söke

Bolu (mevcut istasyonun genişletilmesi)

Ankara, Çankaya

Muğla, Yatağan

Eskişehir, Sivrihisar

Isparta, Keçiborlu

İstanbul, Samandıra (Kuzey ve Güney yönleriyle birlikte)

İzmir, Karşıyaka

Tekirdağ

Türkiye’deki Supercharger ağı Avrupa’ya göre yetersiz

Tam Boyutta Gör Tesla’nın web sitesindeki listelemeye göre Supercharger’lar 11 lokasyonda bulunuyor. Ancak bu sayı Avrupa’daki büyük pazarlar ile karşılaştırıldığında çok düşük seviyede kalıyor. Zaten bu Tesla’nın Supercharger ağı haritasında da net bir şekilde görülebiliyor.

Tesla’nın Türkiye satışları Avrupa’ya göre çok düşük olsa bu durum anlaşılabilirdi ancak aylardır Türkiye’deki satışlar çoğu büyük Avrupa pazarından daha güçlü. Hatta Haziran ayındaki 7 bin adetten fazla gerçekleşen satış, Avrupa’daki en yakın rakibinin açık ara önünde bulunuyor. Yeni lokasyonların açıklanması oldukça iyi bir haber ancak 2026 için genişlemenin 2025 ile “benzer” değil, daha yüksek olması gerekiyor.

Her gün yeni araç listeleniyor

Şirketin açıklamasında ayrıca 31 Temmuz’a kadar her iş günü yeni araç envanterinin listeleneceği bilgisi de paylaşıldı. Tesla, Türkiye’deki talebin güçlü şekilde devam ettiğini vurgularken, kullanıcıların sıkça dile getirdiği renk seçenekleriyle ilgili taleplerin de karşılık bulacağını belirtti. Temmuz ayı içerisinde, listelere daha fazla renk alternatifi eklenecek.

Araç satın alma sürecinde yaşanan yoğunluk ve otomasyon girişimleri üzerine de açıklama yapan Tesla, bot yazılımlarına karşı küresel dijital güvenlik ekibinin aktif çalıştığını duyurdu: “Global dijital ekibimiz, bot kullanımını büyük ölçüde azaltmış durumda. Ancak her gün yeni girişimler ortaya çıkabiliyor. Listelemeler anlık olarak takip edilerek bu tür bot girişimleri mümkün olduğunca engelleniyor.”

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