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Asus'dan masaüstü PC formunda süper bilgisayar: ESC 1000

9 yıl
12,4b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan masaüstü PC formunda süper bilgisayar: ESC 1000
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Nvidia ve Tayvan Ulusal Chao Tung Üniversitesi ile iş birliğine giderek hazırladığı masaüstü PC formundaki yeni süper-bilgisayarını tanıttı. Firmanın ESC 1000 olarak isimlendirdiği yeni sistemde 3.33GHz'de çalışan Intel Xeon W3580 işlemcisine ve 24GB bellek kapasitesine yer veriliyor.

Nvidia'nın profesyoneller için hazırladığı Quadro FX 5800 ekran kartı ile birlikte yüksek performanslı bilgi-işlem pazarı için geliştirilen Tesla c1060'ın üç tanesine yer veriliyor. Toplamda 960x paralel işlem çekirdeğine sahip olan sistemin 1.1 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunduğu ve ayrıca 500GB kapasiteli diske sahip olduğu belirtiliyor.

1100 Watt kapasiteli güç kaynağı ile beslenen Asus ESC 1000'nin bilimsel araşıtmalarda ve mühendislik modellemelerinde kullanılması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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vahsisalata 9 yıl
1.1 teraflop için fazla uğraşmışlar. Ati nin daha uygun çözümleri olabilirmiş!
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Chembond 9 yıl
İsmide komedi "ESCape One Thousand"
FZR2000 vardı NFS 2'de onun gibi olmuş
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yenerbalcı 9 yıl
verilecek paraya sıfır otomobil alınır
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genelkurmay89 9 yıl
fiyatı ne kadar acaba
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