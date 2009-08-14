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Asus'dan Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakart; AT3N7A-I

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakart; AT3N7A-I
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus bir yandan P55 yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunmaya hazırlanırken öte taraftan alternatif çözümler hazırlamaya devam ediyor. Intel Atom işlemcili anakartlarını bir süre önce kullanıma sunmaya başlayan firma, Nvidia ION platformunu kullanan yeni modelini de önümüzdeki günlerde endüstrinin beğenisine sunacak.

Asus'un AT3N7A-I kod adını taşıyan yeni anakart, yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia ION platformunu temel alıyor. 1.6GHz'de çalışan, çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin entegre olarak geldiği anakart, ION platformu kapsamında kullanılan GeForce 9400M yonga seti ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi DirectX 10.0 desteği de sunuyor.

İşlemci ve yonga setini aktif soğutmalı tek bir ısı dağıtıcı ile serinletme yoluna giden Asus yeni modeli üzerinde katı kapasitörlere yer vermiş. 17.1 cm x 17.1 cm boyutlarındaki Mini-ITX anakart çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunabiliyor. 10 x USB, 3x SATA ve 1x eSATA portu ile donatılan anakart üzerinde PCI slotuna da yer veriliyor.

Aynı segmentteki anakartların önemli bir kısmından farklı olarak Bluetooth desteği de sunan Asus AT3N7A-I görüntü aktarımı için HDMI ve VGA ara birimlerini kullanmakta. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen Nvidia ION tabanlı Asus AT3N7A-I yurt dışında 112 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Asus'dan Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakart; AT3N7A-I
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Motan 9 yıl
Sevgili Neron, Roma'yı yakmadan önce 780g ve bu anakart arasındaki ölçü farklarına bak ne demek istendiğini anlarsın. Bu anakart fazla performansa ihtiyacı olmayan, diğer deyişle oyun oynamaya, grafik işlemeye ihtiyac hissetmeyen ve olabildiğince küçük bir kasa kullanmak isteyenlere yönelik bir ürün, yeni olduğu için de fiyatı yüksek. Durum bundan ibarettir...
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neron23 9 yıl
@absolut
Kullanım alanı HTPC ise 780g anakartın bunlardan ne eksiği var onu anlamadım.
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neron23 9 yıl
yurt dışında 112 avro ise ülkemizde en az 130 avroya satılır ben 130 avroya 780g çipsetli anakart+amd 7750 işlemci alırım performansı bunu ezer geçer
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ABSOLUT 9 yıl
neron23

yurt dışında 112 avro ise ülkemizde en az 130 avroya satılır ben 130 avroya 780g çipsetli anakart+amd 7750 işlemci alırım performansı bunu ezer geçer



Bu anakartın kullanım alanı belli değil mi?HTPC.Şimdi yazdığınızın ne alakası var bununla?

780G anakart ile karşılaştırıp fiyatının pahalı olduğunu ve performansça ezilebileceğini söylemenin ne manası var?
Nitekim sisteminizi de o şekilde toplamışsınız,memnun kalmadınızda bu yüzden benim sistemim bunu ezer geçer diyorsunuz,sanki bir avuntu havası sezdim?


Elma ile elmayı karşılaştıralım lütfen,armutu değil.
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PC_TeKNiSYeN 9 yıl
Her zaman ki gibi ASUS kalitesi.PCB rengi o kadar da önemli değil.
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yc#1 9 yıl
SODIMM bellek yuvaları kullanılsa daha hoş olurdu. Ayrıca ek güç girişine ne gerek var ?
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Tolgá 9 yıl
@bluemad guru3d.com/... burdan bakabilirsin atom 330 performansına..
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bluemad 9 yıl
bu ion platformunu ciddi ciddi düsünüyorum, yalniz bu atom 330 un performansini da cok merak ediyorum, en azindan suan kullandigim p4 2.8 cpu kadar performans verir mi, bu konuda bilgisi olan, yada nasil karsilastirabilirim bilen var mi?
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orqun_0693 9 yıl
htpc ler için çok uygun...
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yekoo 9 yıl
pcb rengi ne işe yararki? :) birde şu katı kapasitör muhabbeti bitsin artık yav
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toz-koparan 9 yıl
pcı-e slotu+ 8 gb bellek desteği eklense çoğu oyunda iyi performans verir..
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Tolgá 9 yıl
2 ram slotu katı kapasitörler çıkışlar falan harika..tek sorun pcb rengi:D
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