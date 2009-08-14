Asus'dan Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakart; AT3N7A-I

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus bir yandan P55 yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunmaya hazırlanırken öte taraftan alternatif çözümler hazırlamaya devam ediyor. Intel Atom işlemcili anakartlarını bir süre önce kullanıma sunmaya başlayan firma, Nvidia ION platformunu kullanan yeni modelini de önümüzdeki günlerde endüstrinin beğenisine sunacak.

Asus'un AT3N7A-I kod adını taşıyan yeni anakart, yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia ION platformunu temel alıyor. 1.6GHz'de çalışan, çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin entegre olarak geldiği anakart, ION platformu kapsamında kullanılan GeForce 9400M yonga seti ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi DirectX 10.0 desteği de sunuyor.

İşlemci ve yonga setini aktif soğutmalı tek bir ısı dağıtıcı ile serinletme yoluna giden Asus yeni modeli üzerinde katı kapasitörlere yer vermiş. 17.1 cm x 17.1 cm boyutlarındaki Mini-ITX anakart çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunabiliyor. 10 x USB, 3x SATA ve 1x eSATA portu ile donatılan anakart üzerinde PCI slotuna da yer veriliyor.

Aynı segmentteki anakartların önemli bir kısmından farklı olarak Bluetooth desteği de sunan Asus AT3N7A-I görüntü aktarımı için HDMI ve VGA ara birimlerini kullanmakta. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen Nvidia ION tabanlı Asus AT3N7A-I yurt dışında 112 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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