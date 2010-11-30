Asus'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: G73JH-X5

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, oyuncular için hazırladığı G serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekledi. G73JH-X5 adını taşıyan ve güçlü konfigürasyonuyla dikkat çeken yeni model, tasarım olarak firmanın aynı serideki güncel modelleriyle benzer bir çizgide yer alıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel Calpella platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alıyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için hazırlanan sisteme, ekran kartı olarak AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü mobil çözüm olan Mobility Radeon HD 5870 eşlik ediyor. 8GB DDR3 bellekle donatılan ve depolama için 500GB kapasiteli disk kullanan dizüstü bilgisayara Windows 7 Home Premium 64-Bit işletim sistemi eşlik ediyor.
Asus'un açıkladığı bilgilere göre G73JH-X5 modelinin detayları şu şekilde;
- 17.3 inç LED-backlit ekran
- 1920 × 1080 piksel çözünürlük
- 1.6GHz Intel Core i7-720QM işlemci
- 8GB bellek
- 500GB 7200 devir/dakika hızında sabit disk
- ATI Radeon HD 5870 GPU 1GB GDDR5 bellek
- Windows 7 Home Premium 64bit işletim sistemi
- Wi-Fi
- 8-in-1 kart okuyucu
- 2MP internet kamerası
- Gigabit LAN
- 4x USB portu, VGA , HDMI portu
- DVD yazıcı
- Arka aydınlatmalı tuş takımı ve Altec Lansing hoparlörler
İhtiyaç duyduğu gücü 8 hücreli pilden sağlayan ASUS G73JH-X5, 1550 dolar civarındaki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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Daha kullanışlı ve gösterişli bir tasarım yapılabilir.
Gerçi fiyata göre bu kadar bir çalışma ancak ortaya çıkıyor.
Kullanılan malzeme kalitesi çok önemli ekran bağlantı noktası kırılmıştı.....
Bir de fiyatı uygun gördüğüm kadarıyla, ABD fiyatı eski modelden ~250USD daha ucuz benim gördüğüm
ekran kartı çok sağlam ram mükemmel
sen git onun yanına 720QM koy ...
olmuş tamam da bir 740QM en azından olmalıydı..
hemen aynı + yok - var. ilk seride 1Tb hdd vardı bunda 500 Gb yapmışlar hala usb 3.0 yok JW serisi 2. jenerasyon gibi lanse edildi onda i7 740 var bunda hala i7 720 var , Bd yerine dvd gelmiş şaka gibi bu adamlar