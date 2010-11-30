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Asus'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: G73JH-X5

8 yıl
13,1b
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13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, oyuncular için hazırladığı G serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekledi. G73JH-X5 adını taşıyan ve güçlü konfigürasyonuyla dikkat çeken yeni model, tasarım olarak firmanın aynı serideki güncel modelleriyle benzer bir çizgide yer alıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel Calpella platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için hazırlanan sisteme, ekran kartı olarak AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü mobil çözüm olan Mobility Radeon HD 5870 eşlik ediyor. 8GB DDR3 bellekle donatılan ve depolama için 500GB kapasiteli disk kullanan dizüstü bilgisayara Windows 7 Home Premium 64-Bit işletim sistemi eşlik ediyor.

Asus'un açıkladığı bilgilere göre G73JH-X5 modelinin detayları şu şekilde;

  • 17.3 inç LED-backlit ekran
  • 1920 × 1080 piksel çözünürlük
  • 1.6GHz Intel Core i7-720QM işlemci
  • 8GB bellek
  • 500GB 7200 devir/dakika hızında sabit disk
  • ATI Radeon HD 5870 GPU 1GB GDDR5 bellek
  • Windows 7 Home Premium 64bit işletim sistemi
  • Wi-Fi
  • 8-in-1 kart okuyucu
  • 2MP internet kamerası
  • Gigabit LAN
  • 4x USB portu, VGA , HDMI portu
  • DVD yazıcı
  • Arka aydınlatmalı tuş takımı ve Altec Lansing hoparlörler

İhtiyaç duyduğu gücü 8 hücreli pilden sağlayan ASUS G73JH-X5, 1550 dolar civarındaki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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aydogdu1453 8 yıl
heyyy maşallah ne satıyor bunlar anlamadım valla.Artık notebook camiasındada f/p ürünler bekler olduk ama öyle görünüyor ki intel çakalından paçalarını sıyıramadılar anlaşılan.İntel iyidir ama gereğinden fazla pahalıya satar.Bu alanda amd'den atak bekliyoruz ki bu indirimler bizim gibi alım gücü her zaman yeterli olmayan insanlara yarasın.Herkese iyi forumlar.
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vidoko 8 yıl
ilmeci intel ekrankartı ati yazmışlar ati yerine amd olsaydı oazman mantıklı olsurdu ati ismi halamı veriliyor yoksa yanlışmı yazılmış..
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codeihk 8 yıl
Bu nasil fiyata gore? circuitcity.com/...
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Sunbuloglu 8 yıl
Notbook modelleride ne kadar çeşitlendi yav. Bi notbook alacak olsam günlerce araştırma yapmam gerekecek. Üstelik fiyatlarda heryerde çeşit çeşit. Modele karar versen bile en ucuzu nerde onu bulacan:)) Bu arada i7 bir işlemci nasıl 1,6 ghz'de çalışıyor. Çok düşükmüş.
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bortecinenumu 8 yıl
ASUS F3sc kullanmış biri olarak tasarım noktasında bir gelişme yok.
Daha kullanışlı ve gösterişli bir tasarım yapılabilir.
Gerçi fiyata göre bu kadar bir çalışma ancak ortaya çıkıyor.
Kullanılan malzeme kalitesi çok önemli ekran bağlantı noktası kırılmıştı.....
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Emre 8 yıl
Bu arada G73'lerin de amma modeli var, şimdi kafam iyice karıştı. En mantıklı seçim hangisi, arada ne fark var artık ayırt edemiyorum
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SolomonT 8 yıl
Gerçekten İşlemci Modeli uymamış 720Q.Böyle bir sisteme daha iyi bir işlemci ile daha güzel bir performans yakalanabilirdi.Eğer işlemcisi daha iyi olsaydı alabilirdim yanlız işlemci benim diz üstümle aynı onun için hiç bir fark olmayacak Belki ekran kartı farkı olur.Oda üzerine 1000 TL daha değmez.Bakalım bu ürünün satışı nekadar olcak.
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DH Misafiri 8 yıl
Tek kelimeyle rezillik böylesine sağlam donanım/fiyata sahip dizüstü pc ye DVD YAZICI tek kelimeyle yakışmamış . Blue-ray Diskin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde DVD yazıcı olan notebookun özelliklerini yukarıdan aşağı doğru okurken heyecanlanan pc kullanıcıları DVD yazıcıyla hayal kırıklığına uğramıştır .
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Emre 8 yıl
Ekran kartından kaynaklı bazı sorunlar yaşandığı söyleniyordu, bu sorunları çözmüş olabilirler


Bir de fiyatı uygun gördüğüm kadarıyla, ABD fiyatı eski modelden ~250USD daha ucuz benim gördüğüm
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DG Chester 8 yıl
tamam iyi güzel de niye 720QM var o biraz mantıksız
ekran kartı çok sağlam ram mükemmel
sen git onun yanına 720QM koy ...
olmuş tamam da bir 740QM en azından olmalıydı..
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jay jay justified 8 yıl
Eski modelden farkı nedir? Ben bir şey göremedim. Aydınlatmalı klavye olabilir mi?
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Mazeus 8 yıl

jay jay justified

Eski modelden farkı nedir? Ben bir şey göremedim. Aydınlatmalı klavye olabilir mi?


hemen aynı + yok - var. ilk seride 1Tb hdd vardı bunda 500 Gb yapmışlar hala usb 3.0 yok JW serisi 2. jenerasyon gibi lanse edildi onda i7 740 var bunda hala i7 720 var , Bd yerine dvd gelmiş şaka gibi bu adamlar
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