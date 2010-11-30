Asus'dan oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayar: G73JH-X5

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, oyuncular için hazırladığı G serisi dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekledi. G73JH-X5 adını taşıyan ve güçlü konfigürasyonuyla dikkat çeken yeni model, tasarım olarak firmanın aynı serideki güncel modelleriyle benzer bir çizgide yer alıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel Calpella platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyuncular için hazırlanan sisteme, ekran kartı olarak AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü mobil çözüm olan Mobility Radeon HD 5870 eşlik ediyor. 8GB DDR3 bellekle donatılan ve depolama için 500GB kapasiteli disk kullanan dizüstü bilgisayara Windows 7 Home Premium 64-Bit işletim sistemi eşlik ediyor.

Asus'un açıkladığı bilgilere göre G73JH-X5 modelinin detayları şu şekilde;

17.3 inç LED-backlit ekran

1920 × 1080 piksel çözünürlük

1.6GHz Intel Core i7-720QM işlemci

8GB bellek

500GB 7200 devir/dakika hızında sabit disk

ATI Radeon HD 5870 GPU 1GB GDDR5 bellek

Windows 7 Home Premium 64bit işletim sistemi

Wi-Fi

8-in-1 kart okuyucu

2MP internet kamerası

Gigabit LAN

4x USB portu, VGA , HDMI portu

DVD yazıcı

Arka aydınlatmalı tuş takımı ve Altec Lansing hoparlörler

İhtiyaç duyduğu gücü 8 hücreli pilden sağlayan ASUS G73JH-X5, 1550 dolar civarındaki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.