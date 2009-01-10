Asus'dan R.O.G serisi anakartlar için kontrol paneli; G-Panel

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Oyuncular, hız aşırtmacılar ve yüksek performans meraklıları için hazırladığı R.O.G serisi anakartlarıyla sık sık gündeme gelen Asus, devam etmekte olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuar'ında yeni bir panelini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın G-Panel adını verdiği yeni panelin, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak R.O.G serisi anakartların kutu içeriğine dahil edileceği belirtiliyor.

Asus geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu P6T OC Palm Edition isimli anakartıyla birlikte bazı temel sistem bilgilerini gösterebilen özel bir paneli de kutu içeriğine dahil etmişti. Firmanın fuar dahilinde prototipini sergilediği yeni panel ise tasarım özellikleri ve daha fonskiyonel yapısı ile dikkat çekece gibi görünüyor. 2 adet 5.25" slotunu kullanan G-Panel BIOS'dan takip edilen çok sayıda veriyi gösterebiliyor.

Peki kullanıcılar G-Panel ile neler yapabilecek. Görsellerden de anlaşılacağı üzere G-Panel ile işlemci, Kuzey ve Güney köprüsü başta olmak üzere anakart üzerindeki temel komponentlerin sıcaklık seviyesi takip edilebilecek. Öte yandan yine G-Panel ile komponentleri voltaj seviyesi gözlemlenebilecek, fan hızlı kontrol edilebilecek. Ve belkide en önemlisi, gerçek zamanlı hız aşırtma yapılabilecek.

Kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı henüz açıklanmayan G-Panel'in, R.O.G serisine katılacak yeni anakartların kutu içeriğine dahil edilmesi de bekleniyor.

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Görseller matbe'den alınmıştır