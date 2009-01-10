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Asus'dan R.O.G serisi anakartlar için kontrol paneli; G-Panel

10 yıl
10,7b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan R.O.G serisi anakartlar için kontrol paneli; G-Panel
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Oyuncular, hız aşırtmacılar ve yüksek performans meraklıları için hazırladığı R.O.G serisi anakartlarıyla sık sık gündeme gelen Asus, devam etmekte olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuar'ında yeni bir panelini katılımcıların beğenisine sunuyor. Firmanın G-Panel adını verdiği yeni panelin, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak R.O.G serisi anakartların kutu içeriğine dahil edileceği belirtiliyor.

Asus geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu P6T OC Palm Edition isimli anakartıyla birlikte bazı temel sistem bilgilerini gösterebilen özel bir paneli de kutu içeriğine dahil etmişti. Firmanın fuar dahilinde prototipini sergilediği yeni panel ise tasarım özellikleri ve daha fonskiyonel yapısı ile dikkat çekece gibi görünüyor. 2 adet 5.25" slotunu kullanan G-Panel BIOS'dan takip edilen çok sayıda veriyi gösterebiliyor.

Peki kullanıcılar G-Panel ile neler yapabilecek. Görsellerden de anlaşılacağı üzere G-Panel ile işlemci, Kuzey ve Güney köprüsü başta olmak üzere anakart üzerindeki temel komponentlerin sıcaklık seviyesi takip edilebilecek. Öte yandan yine G-Panel ile komponentleri voltaj seviyesi gözlemlenebilecek, fan hızlı kontrol edilebilecek. Ve belkide en önemlisi, gerçek zamanlı hız aşırtma yapılabilecek.

Kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı henüz açıklanmayan G-Panel'in, R.O.G serisine katılacak yeni anakartların kutu içeriğine dahil edilmesi de bekleniyor.

Asus'dan R.O.G serisi anakartlar için kontrol paneli; G-Panel
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Asus'dan R.O.G serisi anakartlar için kontrol paneli; G-Panel
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Asus'dan R.O.G serisi anakartlar için kontrol paneli; G-Panel
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Görseller matbe'den alınmıştır


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mehmet328 10 yıl
araba için üretilen in dash sistemler gibi olmuş
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secrettruths 10 yıl
Şıklık denilen şey böyle bir şey olsa gerek....Çok güzel görünüyor.
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MrPerFormance 10 yıl
zaten pahalıydı şimdi dahada pahalı oldu.
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Vipracing 10 yıl
Kesin benim PC ye almam lazım ayıp olur yoksa
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Gbanes374 10 yıl
Çıksın da alalım bari...
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StreamRolleR 10 yıl
bende var rog anakart dışardan satın alamayacakmıyım şimdi bunu bi açıklık getirin fiyatı neyse veriris.......
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max975 10 yıl
güzel birşey ama bu fiyatı bir 50 dolar daha katar
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StreamRolleR 10 yıl
kusursuz mükemmel asus kalitesi konuşuyor hayallerimdeki gibi ı love u asus
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ugacomtr 10 yıl
rog serisi am3 yapar inşallah...
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ender23 10 yıl
çok şık olmuş hatta sanki bu tip ürünleirn en şıkı bu olmuş gibi geldi bana da işte çokta tuzlu olcak orası kesin
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Applejack 10 yıl
G-Unit geldi aklıma bir an
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