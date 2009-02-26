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Asus'dan sıra dışı anakart tasarımı; Marine Cool

10 yıl
20,2b
1
45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan sıra dışı anakart tasarımı; Marine Cool
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Post-prodüksiyon aşamasındaki Transformers 2: Revenge of the Fallen filmi için artık geç olsa da çekilmesi olası üçüncü bir Transformers filmi için yönetmen Micheal Bay robota dönüşen bir anakarta yer vermek isterse, öne çıkan adaylardan biri de Asus'un CeBIT fuarında tanıtmayı planladığı Marine Cool serisi yeni anakart konsepti olacaktır.

Tayvan merkezli anakart üreticisinin yeni tasarım anlayışı günümüz anakartlarına kıyasla bazı önemli farklılıklar içeriyor. Teknik detayları henüz açıklanmayan ancak soket yapısından da anlaşılabileceği üzere LGA775 formundaki Intel işlemciler için hazırlandığı kuvvetle muhtemel görünen anakart, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan SO-DIMM formundaki bellekleri kullanıyor.

Anakarta hangi yonga setinin güç verdiği şimdilik açıklanmamakla birlikte slot diziliminden de anlaşılabileceği üzere çoklu ekran kartı desteğinden de bahsedilebilir. Oldukça kaslı görünen ve robota dönüşecekmiş izlenimi veren özel soğutucusuyla öne çıkan anakartın komponent yerleşimi de dikkat çekici zira kapasitörlerin diziliminde günümüz anakartlarına kıyasla daha farklı bir yol izlenmiş.

Asus'un Marine Cool konseptinde, anakartın arka kısmı için de farklı bir tasarım düşünülmüş. Boydan boya özel bir plaka ile kaplanan anakartta oluşan ısıyı daha hızlı dağıtabilmek için mikro-geçirgen seramik teknolojisinin kullanıldığı belirtiliyor. Önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT fuarında tanıtılması planlanan yeni tasarım anlayışının detayları hakkında şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor.

Asus'dan sıra dışı anakart tasarımı; Marine Cool
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Asus'dan sıra dışı anakart tasarımı; Marine Cool
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kafkef_8 10 yıl
mat ama güzel tasarım sodmm ile ddr arasında hız farkı var mı veyahut şöle dile getirim hangisi daha iyi
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strafor 10 yıl
İyide neden SO-DIMM harbiden ? Yok mu mantıklı bir cevap buna ?
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toonjai 10 yıl
Asus , Gigabayte 'ın saldırılarına karşı ürünlerini zırhlandırmaya başladı gibime geliyor:D
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KANUNI61 10 yıl
süper yaaa asus tek gecerim
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
İlginç bir tasarım
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iscanthere 10 yıl
görünümü hoşuma gitti.
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YaRaNoZ 10 yıl
Çok hoş bir şey insanın üzerine kart takası gelmez.
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iso614300 10 yıl
Bunun RAM soketleri nerde?
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subzero_eren 10 yıl

Orjinalden alıntı: iso614300

Bunun RAM soketleri nerde?



hocam anakart so-dim ram kullanıyor laptop ramlerinden...

bu tknoloji nereye gidiyor anlamadım sırf bunlar yüzünden insan pc den soğuyor.
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CoreXXX 10 yıl
2 slot so dimm ,hemde full atx anakarta, bence çok mantıksız kocaman anakarta so dimm koyulurmu, ilginçlik olsun diye sanırım, bunun dışında anakart çok klas duruyor,ramlar standart olsa almayı düşünebilirdim, zaten maximus formula kullanıyorum ve asus 1 numara bu konuda, kalite kokuyor buram buram
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fusionleblebisi 10 yıl
böyle kart yok be abii
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max975 10 yıl
gerçekten çok şık bir kart
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bordoomavii 10 yıl
askeriye odaklı bi anakart olmuş :D:D:D
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boraaktas 10 yıl
Görünüm olarak güzel ama fiyatının yüksek olacağı varsayımınla f/p oranı düşük olacağı kesin gibi.
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StreamRolleR 10 yıl
len 1000 tl diolar siz o fiyata alırsanız ben 5 tane alırım konspet o bide asus 5000 Tl
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leop 10 yıl
benim anakartim daha guzel gozukuyor bence
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gurkan113 10 yıl
ramler so-dimm
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