Asus'dan sıra dışı anakart tasarımı; Marine Cool

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Post-prodüksiyon aşamasındaki Transformers 2: Revenge of the Fallen filmi için artık geç olsa da çekilmesi olası üçüncü bir Transformers filmi için yönetmen Micheal Bay robota dönüşen bir anakarta yer vermek isterse, öne çıkan adaylardan biri de Asus'un CeBIT fuarında tanıtmayı planladığı Marine Cool serisi yeni anakart konsepti olacaktır.

Tayvan merkezli anakart üreticisinin yeni tasarım anlayışı günümüz anakartlarına kıyasla bazı önemli farklılıklar içeriyor. Teknik detayları henüz açıklanmayan ancak soket yapısından da anlaşılabileceği üzere LGA775 formundaki Intel işlemciler için hazırlandığı kuvvetle muhtemel görünen anakart, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan SO-DIMM formundaki bellekleri kullanıyor.

Anakarta hangi yonga setinin güç verdiği şimdilik açıklanmamakla birlikte slot diziliminden de anlaşılabileceği üzere çoklu ekran kartı desteğinden de bahsedilebilir. Oldukça kaslı görünen ve robota dönüşecekmiş izlenimi veren özel soğutucusuyla öne çıkan anakartın komponent yerleşimi de dikkat çekici zira kapasitörlerin diziliminde günümüz anakartlarına kıyasla daha farklı bir yol izlenmiş.

Asus'un Marine Cool konseptinde, anakartın arka kısmı için de farklı bir tasarım düşünülmüş. Boydan boya özel bir plaka ile kaplanan anakartta oluşan ısıyı daha hızlı dağıtabilmek için mikro-geçirgen seramik teknolojisinin kullanıldığı belirtiliyor. Önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT fuarında tanıtılması planlanan yeni tasarım anlayışının detayları hakkında şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor.

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