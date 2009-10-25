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Asus'dan Windows 7'li iki yeni netbook: Eee PC 1005HR ve 1005HE

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Windows 7'li iki yeni netbook: Eee PC 1005HR ve 1005HE
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Windows 7'nin 22 Ekim'de lanse edilmesiyle birlikte sistem üreticileri de modellerini yeni işletim sistemiyle güncellemeye başladı. 7. jenerasyon Windows işletim sistemi için adeta kampa giren Asus, Eee PC serisine Windows 7 tabanlı iki yeni model daha ekliyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Eee PC 1005HR ve 1005HE modelleri yurt dışında kullanıma sunuluyor.

Intel Atom platformunu temel alan yeni netbook'ların her ikisi de 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alıyor. 1GB sistem belleğine, Intel tabanlı entegre grafik birimine, 10/100 Ethernet, WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine sahip olan yeni netbook modellerinde ayrıca 0.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve 6 hücreli pil gibi detaylara da yer veriliyor.

8.4 saate kadar pil süresi sunabildiği belirtilen yeni netbook modellerinden Eee PC 1005HR, 250GB kapasiteli sabit disk ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekran ile gelirken, Eee PC 1005HE modelinde ise farklı olarak 160GB kapasiteli disk seçeneği de sunulurken ekran çözünürlüğünün ise 1366x 768 yerine 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde olduğu görüyoruz.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik edeceği Eee PC 1005HR ve 1005HE, sırasıyla 515$ ve 493$ seviyesindeki etiket fiyatları üzerinden satışa sunuluyorlar.

Asus'dan Windows 7'li iki yeni netbook: Eee PC 1005HR ve 1005HE
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glazer 9 yıl
şuanda piyasada bulunan modellerde fiyat düşmesi yaşanırmı acabA?
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dikmenibo 9 yıl
1005hr modeli tam aranılan model bence
özellikle ekran çözünürlüğünün yüksek olmasını çok beğendim.. asus her yeni modelinde biraz daha mükemmele yaklaşıyor bence

bir win7 için 1005he modeline 90 dolar daha fazla verilirmi bilmiyorum .. (1005ha, aynı özellikler, winxp ile 390 dolar civarlarında)
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