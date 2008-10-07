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Asus'dan X58 yonga setli ve 6x PCIe slotlu yeni anakart; P6T6 WS Revolution

10 yıl
10,6b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un iş istasyonlarında kullanılmak üzere Intel'in X58 yonga setini kullanarak hazırladığı yeni anakartı gün ışığına çıktı. Firmanın P6T6 WS Revolution isimli yeni modeli hem görünümü hem de teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kasım ayında kullanıma sunulacak olan LGA1366 formundaki Core i7 serisi Intel işlemciler için hazırlanan anakart üzerinde 6 adet DDR3 DIMM slotu yer alıyor. Bakır tabanlı pasif soğutması ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart özellikle genişleme olanaklarıyla merak uyandırmayı başarıyor.

Asus'un X58 yonga setli yeni modellerinden P6T6 WS Revolution üzerinde tam 6 adet PCIe slotu yer alıyor. Hangi konfigürasyonlarda kullanılabildikleri henüz açıklanmayan slotlar ile özellikle finans ve sağlık sektöründe çalışan profesyoneller için çoklu ekran kartı kullanılarak daha fazla monitör kullanımına olanak tanınması hedeflenmiş olabilir. Triple SLI ve Crossfire X teknolojileriyle de uyumlu olan anakart 16+2 fazlı güç tasarımına ve SAS (Serial Attached SCSI) portlarına da sahip.

Asus'un "Wokrstation" serisi dahilinde hazırladığı ve muhtemelen Kasım-Aralık döneminde pazara sunmayı planladığı PCIe 2.0 destekli P6T6 WS Revolution modeliyle ilgili olarak detaylı bilgiler elimize ulaştıkça bildirmeye devam edeceğiz.


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max975 10 yıl
vaybe asus bu işi gerçekten abarttı
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F.@.T.İ.H 10 yıl
asus un anakart konusunda rakibi yok malesef ....

ne msı ne giga asus un yanında sonuyolar bu bir gercek...
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