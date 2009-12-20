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Asus'dan Xtreme Design serisi anakartlar için online oyun: Motherboard Mayhem

9 yıl
16,5b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Xtreme Design serisi anakartlar için online oyun: Motherboard Mayhem
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Anakart üretiminde sektörün lider oyuncularından Asus, yeni bir çevrimiçi oyun hazırladı. Bir süre önce Xtreme Design tasarım teknolojisini duyuran ve bu çerçevede hazırlanan anakartlarda yüksek kalite çıtasına sahip yeni komponentler kullanmaya başladığını açıklayan Asus, Motherboard Mayhem isimli ücretsiz oyun ile kullanıcılara Xtreme Design serisi anakartlarını tanıtmayı hedefliyor.

Çevrimiçi oynanan bu eğlenceli oyun Asus'un resmi internet sitesi altında servise girmiş durumda. Motherboard Mayhem isimli oyuna ulaşmak isteyenler buraya tıklayabilirler.


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DH Misafiri 9 yıl
kasarlar tazbi ilk 30 kişiye anakart hediye ediliyor !!!
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leech 9 yıl
Teşekkürler haber için.
Çok hoş bi oyunmuş saatlerdir patlatıyorum bişeyler sıkılmadım
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Beriko 9 yıl
Bence oyun süper olmus.. 623k puan aldim bi dahakine birinciligi zorlicam :)
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WinteR 9 yıl
Oyun güzel gerçekten bitirene kadar canım çıktı, bağımlılık yapıo :)
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Hobar 9 yıl
ben 40000 yapana kadar sıkıldım. yüksek skorlara bir baktım adamlar 100 milyonlara gelmiş. kasacak başka şey bulamamış mı bunlar?
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KURSAD. 9 yıl
bitirdim oyunu :D

201,807 skor aldım baya kolay yapmışlar oyunu ortalarda islemciye havadan saldırı gelince afalladım ama sonradan durumu kurtardım
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