Asus'dan Xtreme Design serisi anakartlar için online oyun: Motherboard Mayhem

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Anakart üretiminde sektörün lider oyuncularından Asus, yeni bir çevrimiçi oyun hazırladı. Bir süre önce Xtreme Design tasarım teknolojisini duyuran ve bu çerçevede hazırlanan anakartlarda yüksek kalite çıtasına sahip yeni komponentler kullanmaya başladığını açıklayan Asus, Motherboard Mayhem isimli ücretsiz oyun ile kullanıcılara Xtreme Design serisi anakartlarını tanıtmayı hedefliyor.

Çevrimiçi oynanan bu eğlenceli oyun Asus'un resmi internet sitesi altında servise girmiş durumda. Motherboard Mayhem isimli oyuna ulaşmak isteyenler buraya tıklayabilirler.