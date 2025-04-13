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Asus’un oyuncu kulaklığı serisine yeni bir soluk getiren ROG Delta 2, “Ayışığı Beyazı” adı verilen şık beyaz-gri renk seçeneğiyle vitrine çıktı. Yaklaşık 191 dolardan satışa sunulan bu model, hem teknik özellikleri hem de tasarımıyla üst segmentte rekabeti kızıştırıyor.

Kulaklık, 2.4 GHz kablosuz, Bluetooth ve 3.5 mm kablolu bağlantı seçenekleriyle çok yönlü bir kullanım imkânı sunuyor. PC, konsol ve mobil cihazlarla uyumlu olan Delta 2, özellikle Asus’un SpeedNova teknolojisi sayesinde gecikmeyi minimuma indiriyor ve pil ömrünü optimize ediyor.

Ses tarafında ise 50 mm titanyum kaplama sürücüler dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüklü 24-bit/96kHz ses desteği ve sanal 7.1 surround özellikleriyle, oyunculara daha detaylı ve çevresel bir ses deneyimi sunuluyor. Çıkarılabilir geniş bant mikrofon ise net ve doğal bir iletişim sağlıyor.

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Delta 2, RGB aydınlatmalar kapalıyken 110 saate kadar pil ömrü vadediyor. Ayrıca sadece 15 dakikalık hızlı şarjla 11 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. 318 gram ağırlığındaki kulaklık, konforu artırmak için farklı malzemelerden üretilmiş iki set kulak yastığıyla birlikte geliyor.

RGB aydınlatma efektleri ve ses profilleri gibi kişiselleştirme ayarları, Asus’un Armoury Crate yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. Delta 2, estetikle performansı buluşturan bir oyuncu ekipmanı olarak pazardaki yerini alıyor.

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Asus’un yeni kulaklığı ROG Delta 2 şık tasarımı ile tanıtıldı