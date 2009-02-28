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Asus'dan yeni medya bilgisayarı; Eee PC Box 206

10 yıl
9,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan yeni medya bilgisayarı; Eee PC Box 206
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Netbook modelleriyle başlayan Eee PC serisini zamanla geliştiren ve nettop modelleri de hazırlamaya başlayan Asus, Eee Box 206 modelini kullanıma sundu. Firmanın tasarım odaklı yeni medya bilgisayarı oturma odalarında kullanılmayı ve kullanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Sahip olduğu HDMI konnektörü ile yeni nesil LCD monitörlerin yanı sıra HDTV'lere de bağlanabilen ve medya oynatıcısı olarak kullanılabileceği belirtilen sistem, Intel platformunu temel alıyor.

Düğşük güç gereksinimi nedeniyle Intel'in Atom platformuna yer verilen sisteme 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisi güç veriyor. Sistem belleği 1GB olarak belirlenen Eee Box 206, 80GB'lık sabit disk ile geliyor bu kapasite yetmez diyenler için ayruca 10GB'lık online depolama alanı da sunuluyor. İşletim sistemi olarak Windows XP Home ile gelen sistemde, HDMI konnektörüne ek olarak DVI bağlantısı, 4x USB 2.0 portu, optik ses çıkışı ve Gigabit Ethernet portuna da yer verilmiş.

Ekstra özellikleri arasında medya uygulamaları için özel bir uzaktan kumandaya ve Eee Cinema isimli medya yazılımına da yer verilen Eee PC Box 206, kablosuz iletişim için draft-N Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerini de destekliyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan sistemin Avrupa satış fiyatının 440$ civarında olduğu belirtiliyor.


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Hukukçu-35 10 yıl
Avrupa satış fiyatı 440$+ gümrük+ masraflar derken dizüstü almak daha mantıklı gibi duruyor.
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ExECaLiBuR 10 yıl
1080p oynatamadıktan sonra HDMI bi avantajı olmaz. Atom çiftlemesi lazım bir an önce. O da en az yazı bulur.
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Vuze 10 yıl
ilk gördügümde aklıma gelen şey wii ye benzemesi asus bu işi biliyor fiyata hiç fena digil
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positroN 10 yıl
bildiginiz eeepc nin kucuk kasaya sigdirilmis hali. eger icinde intel ekran karti varsaa medya bilgisayari demek komik olur. hdmi olduguna gore intel ekran kartli olmasi da pek ihtimal dahilinde gibi gorunmuyor.
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husNUKE 10 yıl
çok şık ama bize uymaz boyle şeyler
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TikaMasala 10 yıl
HD çözebilen ekran kartı yoksa pek bir işe yaramaz.
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DarkSidesOfMe 10 yıl
stüdyo ev aksesuarı gibi
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max975 10 yıl
gerçekten çok kibar olmuş.
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